Ketika perdagangan global semakin cepat dan menjadi lebih beragam, otoritas pabean ingin memodernisasi dan mengembangkan proses mereka. Ketika karyawan di Komite Pabean Uzbekistan menghadapi volume deklarasi yang terus meningkat, termasuk deskripsi teks barang yang rumit, yang membutuhkan interpretasi panjang dan meningkatkan risiko kesalahan manusia, mereka mengakui perlunya modernisasi pada prosedur pemrosesan deklarasi tradisional mereka yang padat karya.
Sesuai dengan prioritas modernisasi nasional yang ditetapkan dalam keputusan presiden, Komite Pabean Uzbekistan menetapkan tugas untuk memperkenalkan solusi cerdas dan otomatis dalam administrasi pabean. Meskipun proses yang sudah ada masih berjalan, ada potensi signifikan untuk peningkatan efisiensi, akurasi, dan kualitas identifikasi risiko.
Di bawah kepemimpinan Ketua Komite Bea Cukai, A. Yu. Mavlonov, spesialis Komite, berusaha untuk menciptakan sistem cerdas yang mampu mengklasifikasikan barang secara akurat, sehingga membebaskan karyawan dari pekerjaan rutin dan memungkinkan mereka untuk fokus pada tugas yang lebih kompleks.
Implementasi solusi tersebut membuka kemungkinan baru untuk analisis data dan meningkatkan kesiapan sistem untuk tantangan perdagangan global di masa depan.
Dengan dukungan dari tingkat otoritas tertinggi, tim mulai menerapkan transformasi skala besar.
Untuk mencapai tujuan modernisasi mereka, Komite Pabean Uzbekistan bergabung dengan tim khusus dari IBM Expert Labs dan IBM Client Engineering. Bersama-sama, mereka menerapkan metodologi IBM Enterprise Design Thinking untuk menganalisis contoh penggunaan AI.
Menggunakan studio AI IBM watsonx.ai®, tim gabungan tersebut mengembangkan MVP dengan AI generatif canggih dan teknologi pembelajaran mesin. Untuk memastikan akses dan analisis data yang efisien, solusi ini mengintegrasikan penyimpanan data IBM watsonx.data®, yang menskalakan beban kerja AI di seluruh sumber data terdistribusi dengan rasio kinerja terhadap biaya yang optimal.
Solusi ini dibangun di atas API yang kuat yang menggunakan model bahasa besar (LLM) Llama 3.3 untuk mengekstrak data terstruktur dari bidang teks dan mengklasifikasikan produk secara akurat. Kemampuan ini membantu mengotomatiskan operasi manual, memastikan pemrosesan deklarasi yang lebih cepat, lebih akurat, dan konsisten.
Solusi ini dengan mudah terintegrasi ke dalam infrastruktur bea cukai digital yang sudah ada dan memiliki antarmuka yang ramah pengguna, yang memfasilitasi pengadopsian luas di kalangan karyawan. Dengan membangun skalabilitas ke dalam MVP, solusi ini memiliki dasar untuk contoh penggunaan AI di masa depan.
Dari pengembangan hingga implementasi, tim IBM memberikan dukungan langsung, memastikan solusi tidak hanya memenuhi persyaratan teknis tetapi juga tujuan operasional, membuka jalan bagi sistem administrasi pabean yang lebih cerdas dan fleksibel di Uzbekistan.
Di masa depan, IBM berencana untuk memperluas kerja sama teknologi dengan Komite Pabean, berbagi pengalaman internasional dalam aplikasi AI dan menjelajahi teknologi canggih di bidang kontrol dan bea cukai, serta terus meningkatkan solusi untuk meningkatkan efisiensi.
Sistem bea cukai baru yang didukung AI memiliki pemrosesan deklarasi yang sepenuhnya otomatis, mengurangi waktu pemrosesan yang sebelumnya 2-3 jam menjadi hanya beberapa detik saja. Pada tahun 2024 saja, lebih dari 80.000 deklarasi senilai USD 5 miliar diselesaikan tanpa partisipasi karyawan.
Modul cerdas untuk klasifikasi prediktif dan perhitungan biaya transportasi sudah ada dalam operasi industri. Proyek percontohan ini meletakkan dasar untuk integrasi AI lebih lanjut menggunakan LLM dan pemrosesan data cloud.
Komite Pabean Uzbekistan merealisasikan keuntungan yang signifikan, termasuk:
Di luar manfaat operasional, kolaborasi antara Komite dan IBM telah menjadi contoh inovasi sektor publik tingkat nasional yang menggunakan AI dan teknologi yang dapat diskalakan. Keberhasilan proyek ini memperkuat komitmen Uzbekistan terhadap transformasi digital dan meletakkan dasar untuk pengadopsian AI yang lebih luas di seluruh layanan publik.
Komite Pabean Republik Uzbekistan adalah badan pemerintah yang bertanggung jawab mengatur dan mengendalikan kegiatan pabean di seluruh negeri. Komite ini berlokasi di Tashkent dan memiliki peran penting dalam memfasilitasi perdagangan internasional, memastikan keamanan perbatasan dan kepatuhan bea cukai untuk bisnis dan individu.
Dalam beberapa tahun terakhir, Komite ini telah memprioritaskan digitalisasi proses kontrol dan bea cukai. Berkat inisiatif yang dilaksanakan selama tiga tahun terakhir, Komite ini menempati urutan pertama di antara lembaga pemerintah dalam kematangan digital di industri ini.
