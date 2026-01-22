Ketika perdagangan global semakin cepat dan menjadi lebih beragam, otoritas pabean ingin memodernisasi dan mengembangkan proses mereka. Ketika karyawan di Komite Pabean Uzbekistan menghadapi volume deklarasi yang terus meningkat, termasuk deskripsi teks barang yang rumit, yang membutuhkan interpretasi panjang dan meningkatkan risiko kesalahan manusia, mereka mengakui perlunya modernisasi pada prosedur pemrosesan deklarasi tradisional mereka yang padat karya.

Sesuai dengan prioritas modernisasi nasional yang ditetapkan dalam keputusan presiden, Komite Pabean Uzbekistan menetapkan tugas untuk memperkenalkan solusi cerdas dan otomatis dalam administrasi pabean. Meskipun proses yang sudah ada masih berjalan, ada potensi signifikan untuk peningkatan efisiensi, akurasi, dan kualitas identifikasi risiko.

Di bawah kepemimpinan Ketua Komite Bea Cukai, A. Yu. Mavlonov, spesialis Komite, berusaha untuk menciptakan sistem cerdas yang mampu mengklasifikasikan barang secara akurat, sehingga membebaskan karyawan dari pekerjaan rutin dan memungkinkan mereka untuk fokus pada tugas yang lebih kompleks.

Implementasi solusi tersebut membuka kemungkinan baru untuk analisis data dan meningkatkan kesiapan sistem untuk tantangan perdagangan global di masa depan.

Dengan dukungan dari tingkat otoritas tertinggi, tim mulai menerapkan transformasi skala besar.