Di seluruh industri kereta api, penumpang semakin bergantung pada layanan online untuk merencanakan perjalanan dan memesan tiket. Srbijavoz, perusahaan kereta api penumpang nasional Serbia, mengembangkan sistem tiket internal yang dibuat khusus untuk membuat perjalanan lebih nyaman dari sebelumnya. Melalui situs web atau aplikasi mobile Srbijavoz, pelanggan dapat membeli tiket kereta api untuk rute nasional dan internasional serta menerima pembaruan perjalanan real-time.

Untuk mengaktifkan berbagai fungsi ini, sistem ini didukung oleh jaringan server dan basis data yang besar dan kompleks. Seiring dengan berkembangnya infrastruktur kereta api di Serbia dan dibukanya berbagai jalur kereta api berkecepatan tinggi baru, Srbijavoz mengalami lonjakan jumlah pelanggan, dari 2,6 juta menjadi lebih dari 7 juta pelanggan hanya dalam waktu dua tahun. Pertumbuhan yang cepat ini memberikan tekanan yang sangat besar pada sistem tiket sehingga menyebabkan waktu henti yang berkepanjangan dan berisiko menimbulkan ketidakpuasan pelanggan.

"Sistem tiket kami harus berjalan 24x7, karena saat kami tidak menjual tiket, kami kehilangan pendapatan," ujar Zoran Stevanovic, Manajer Proyek TI di Srbijavoz. Stevanovic menjelaskan kekurangan dari sistem mereka sebelumnya: "Kami sering mengalami waktu henti produksi hingga lima jam. Dengan sistem yang begitu besar dan dinamis, tim saya harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencari akar masalah bahkan sebelum kami bisa mulai mengerjakan solusinya."

Srbijavoz mencari solusi pemantauan aplikasi yang akan membantu tim TI mendapatkan sumber masalah dengan lebih cepat, menjaga sistem tiket tetap tersedia sepanjang waktu.