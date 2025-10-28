Agar tetap kompetitif di sektor asuransi yang bergerak cepat, SOMPO bermitra dengan IBM untuk memodernisasi sistem COBOL lama mereka. Perusahaan beralih ke platform berbasis Java menggunakan IBM® WebSphere Liberty, bagian dari IBM® Jsphere Suite for Java. Modernisasi aplikasi ini berusaha menyederhanakan administrasi infrastruktur, meningkatkan produktivitas pengembang dan mengurangi biaya.



Keputusan untuk mengadopsi Liberty didorong oleh tiga faktor kunci:

pengurangan beban kerja operasional sistem infrastruktur

Peningkatan produktivitas pengembangan aplikasi

pengurangan biaya keseluruhan

Insinyur Senior Hiroshi Kato berkata, “Liberty adalah cara terbaik untuk memelihara dan mengelola sistem dengan 100+ server dan layanan online 24/365 dengan tenaga kerja minimal.”



Upaya bersama ini juga menghasilkan platform yang dapat diskalakan dan efisien serta memperdalam kolaborasi SOMPO dengan IBM® dan ekosistem Java yang lebih luas.