SOMPO Holdings, raksasa asuransi Jepang berusia 130 tahun, menghadapi tantangan yang meningkat karena mainframe-nya menjadi semakin tegang dan mahal sebagai akibat dari utang teknis- perubahan kode selama beberapa tahun serta pertumbuhan organik melalui merger. Lonjakan penggunaan CPU meningkatkan biaya operasional, sedangkan kerumitan sistem menghambat produktivitas karyawan dan menurunkan kepuasan pelanggan akibat respon yang lambat dan fitur yang terbatas. Jika tidak segera dimodernisasi, SOMPO terancam menanggung biaya yang semakin besar, kehilangan keunggulan kompetitif, dan berisiko ditinggalkan oleh pelanggannya. Berkomitmen untuk berbenah, mereka berfokus pada efisiensi penggunaan sumber daya, peningkatan kinerja tim, dan penciptaan landasan kokoh bagi inovasi digital berkelanjutan.
Agar tetap kompetitif di sektor asuransi yang bergerak cepat, SOMPO bermitra dengan IBM untuk memodernisasi sistem COBOL lama mereka. Perusahaan beralih ke platform berbasis Java menggunakan IBM® WebSphere Liberty, bagian dari IBM® Jsphere Suite for Java. Modernisasi aplikasi ini berusaha menyederhanakan administrasi infrastruktur, meningkatkan produktivitas pengembang dan mengurangi biaya.
Keputusan untuk mengadopsi Liberty didorong oleh tiga faktor kunci:
Insinyur Senior Hiroshi Kato berkata, “Liberty adalah cara terbaik untuk memelihara dan mengelola sistem dengan 100+ server dan layanan online 24/365 dengan tenaga kerja minimal.”
Upaya bersama ini juga menghasilkan platform yang dapat diskalakan dan efisien serta memperdalam kolaborasi SOMPO dengan IBM® dan ekosistem Java yang lebih luas.
Setelah transformasi, SOMPO menyadari peningkatan efisiensi yang besar. Sistem SOMPO-MIRAI baru merampingkan pengelolaan 100+ server dan tujuh lingkungan dengan staf minimal. Upaya ini berhasil menurunkan konsumsi CPU hingga 54% dan penggunaan memori sebesar 33%—menghasilkan penghematan biaya yang substansial. SOMPO terus berkolaborasi dengan IBM®. Kemitraan ini bahkan telah memengaruhi peta jalan untuk IBM® WebSphere Liberty melalui masukan berbasis lapangan, memperkuat peran IBM® sebagai kolaborator berkelanjutan.
SOMPO Holdings Group, yang berkantor pusat di Jepang, adalah perusahaan asuransi dan jasa keuangan terkemuka dengan sejarah lebih dari 130 tahun. Layanannya mencakup asuransi jiwa, asuransi umum (properti dan kecelakaan), asuransi luar negeri, hingga solusi perawatan dan kesehatan. SOMPO berkomitmen untuk melindungi orang dari risiko dan membentuk masa depan yang lebih sehat dan lebih terhubung.
