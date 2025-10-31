Selama lebih dari satu abad, SOCOMEC telah memimpin dalam distribusi energi tegangan rendah independen. Perangkat dan layanan kelistrikan mereka memainkan peran penting dalam menjaga lingkungan kritis tetap bertenaga kapan pun dan di mana pun. Meski sering luput dari perhatian, energi bertegangan rendah menjadi penopang utama bagi berbagai sistem penting seperti pusat data, rumah sakit, jaringan modular, dan penyimpanan energi terbarukan. Sebagai kekuatan yang jarang terlihat, energi ini menopang layanan vital, menjaga pusat data tetap aktif, dan memastikan energi terbarukan terus mengalir–meski jaringan listrik sedang tertekan.

Dengan kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan gangguan geopolitik yang meluas, keamanan, efisiensi, serta skalabilitas sistem bertegangan rendah menjadi semakin krusial. Untuk menghadapi tantangan ini, SOCOMEC mengambil pendekatan baru yang radikal untuk integrasi dan otomatisasi. Mencari solusi menyeluruh yang dapat digunakan oleh semua anggota tim mereka, mereka memutuskan untuk menerapkan platform IBM® WebMethods Hybrid Integration.