Pemimpin energi global SOCOMEC memperoleh visibilitas alur kerja 360° dan otonomi dengan integrasi hybrid
Selama lebih dari satu abad, SOCOMEC telah memimpin dalam distribusi energi tegangan rendah independen. Perangkat dan layanan kelistrikan mereka memainkan peran penting dalam menjaga lingkungan kritis tetap bertenaga kapan pun dan di mana pun. Meski sering luput dari perhatian, energi bertegangan rendah menjadi penopang utama bagi berbagai sistem penting seperti pusat data, rumah sakit, jaringan modular, dan penyimpanan energi terbarukan. Sebagai kekuatan yang jarang terlihat, energi ini menopang layanan vital, menjaga pusat data tetap aktif, dan memastikan energi terbarukan terus mengalir–meski jaringan listrik sedang tertekan.
Dengan kondisi ekonomi global yang tidak menentu dan gangguan geopolitik yang meluas, keamanan, efisiensi, serta skalabilitas sistem bertegangan rendah menjadi semakin krusial. Untuk menghadapi tantangan ini, SOCOMEC mengambil pendekatan baru yang radikal untuk integrasi dan otomatisasi. Mencari solusi menyeluruh yang dapat digunakan oleh semua anggota tim mereka, mereka memutuskan untuk menerapkan platform IBM® WebMethods Hybrid Integration.
Sebelum bermitra dengan IBM®, SOCOMEC mengandalkan mesin alur kerja dokumen yang membutuhkan terlalu banyak aplikasi dan perbaikan untuk mengimbangi permintaan modern. Integrasi bersifat titik ke titik, dan visibilitas lintas sistem terbatas. “Kami membutuhkan sesuatu yang dapat Orchestrate alur kerja di seluruh aplikasi—secara internal maupun eksternal,” kata Michael Kister, Manajer TI di SOCOMEC. “Kami memperluas penggunaan Salesforce dan alat cloud lainnya, dan kami membutuhkan platform yang dapat mengikuti.”
IBM® webMethods Hybrid Integration mendukung integrasi, orkestrasi alur kerja, dan API management. Solusi ini memberi SOCOMEC fleksibilitas untuk menghubungkan sistem lama dengan aplikasi Software as a Service (SaaS) modern, memungkinkan pertukaran data yang mulus di seluruh departemen dan mitra. Berkat kemampuan hibrida solusi ini, perusahaan kini dapat memperluas skala operasi di cloud dan sistem lokal tanpa menurunkan kinerja maupun keamanan.
Kemampuan analitik bawaan platform memberikan visibilitas mendalam ke dalam kinerja sistem, memungkinkan SOCOMEC menyempurnakan operasi secara terus menerus. Fitur keamanan yang ditingkatkan membantu melindungi data sensitif di setiap titik kontak, memperkuat kepercayaan dan keandalan. Bersama-sama, kemampuan ini telah memposisikan SOCOMEC untuk berinovasi lebih cepat dengan tetap mempertahankan fondasi TI yang stabil dan aman.
Migrasi Enterprise Resource Planning (ERP) SOCOMEC mencakup integrasi untuk manajemen pesanan, faktur, kontrol stok, dan pembelian. Mereka menggunakan IBM webMethods Hybrid Integration untuk mendesain ulang 65 proses bisnis dan mengintegrasikan lebih dari 100 aplikasi. Saat ini, 11 anak perusahaan beroperasi dengan visibilitas data 360° penuh. Sistem ini sekarang mengatur lebih dari 10.000 antarmuka sehari dan terus beradaptasi setiap kali proses baru ditambahkan.
Dengan sistem baru ini, pelanggan, mitra, dan distributor SOCOMEC dapat melihat penawaran, faktur, pengiriman, dan status pesanan melalui komunitas Salesforce–tanpa memerlukan intervensi TI. Kister berkomentar, “webMethods memberi kami pandangan terpusat tentang segala hal. Jika kita ingin mengubah satu hal, kita dapat langsung melihat bagaimana hal itu memengaruhi area lain.”
SOCOMEC juga menghilangkan paparan infrastruktur internal dengan mengganti arsitektur proxy dan firewall yang kompleks dengan API gateway tunggal. IBM® webMethods Hybrid Integration dilengkapi dengan perlindungan ancaman tingkat lanjut, kontrol akses berbasis peran, dan aliran data terenkripsi. Dengan fitur-fitur ini, perusahaan dapat menjaga keamanan dan kepatuhan di setiap titik koneksi, bahkan ketika sistemnya tumbuh dan beroperasi di berbagai lingkungan, baik cloud maupun on-premise. Dengan beralih ke layanan cloud, perusahaan dapat menekan biaya operasional, memperluas skalabilitas sistem, dan memperkuat inisiatif keberlanjutan.
Dengan otomatisasi yang lebih cerdas, tim bisnis SOCOMEC sekarang dapat menyelesaikan sebagian besar pengecualian alur kerja sendiri, seperti dalam hal pemenuhan pesanan. Ketika terjadi kesalahan—karena blokir keuangan, kurangnya inventaris, atau produk yang salah dikirim—tim akan segera diberitahu. Dengan akses langsung ke seluruh alur kerja melalui satu konsol, mereka dapat mendeteksi dan memperbaiki kesalahan dengan efisien hanya dalam hitungan klik. “Di masa lalu, tidak ada yang tahu kesalahan terjadi sampai beberapa hari atau minggu kemudian,” kata Kister. “Biasanya, tim TI akan dihubungi lewat email dan menganggap masalah tersebut memerlukan perubahan teknis seperti pembaruan atau penyesuaian SQL, padahal hal itu tidak benar-benar dibutuhkan. Sekarang, staf bisnis dapat menyelesaikan sebagian besar pengecualian sendiri, dan TI hanya terlibat karena alasan teknis.”
Ke depan, SOCOMEC bertujuan untuk meluncurkan alat dan alur kerja serupa untuk mendukung lebih dari 400 teknisi terampil. Mereka juga berencana untuk mengadopsi layanan mikro dan DevOps-dua pindah yang dipermudah dengan fondasi yang dibangun dengan IBM® webMethods Hybrid Integration.
Setiap kehidupan yang tersentuh oleh SOCOMEC bergantung pada keandalan. Dengan mengintegrasikan teknologi cloud, API, dan sistem hybrid, SOCOMEC kini memiliki visibilitas lebih luas, keamanan lebih tangguh, dan koneksi yang lebih efisien. Bersama-sama, kemajuan ini akan membantu SOCOMEC tetap menyala lampu untuk banyak generasi mendatang.
SOCOMEC adalah perusahaan manufaktur dan layanan kelistrikan terkemuka, yang mengkhususkan diri dalam distribusi daya tegangan rendah. Dengan lebih dari satu abad inovasi, tim pakar mereka di seluruh dunia membantu menjaga pusat data, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur penting beroperasi sepanjang waktu. Pada tahun 2022, Socomec memperoleh peringkat “Emas” dari lembaga pemeringkat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) independen, EcoVadis, yang menempatkannya di antara 5 perusahaan teratas% untuk keberlanjutan dalam praktik dan budaya bisnis.
Otomatisasi yang didukung AI meningkatkan ketangkasan di seluruh API, aplikasi, acara, file, dan B2B Electronic Data Interchange (EDI).
