Untuk mengatasi tantangan bisnis mereka, Social Security Scotland mengambil keputusan untuk berinvestasi dan bermitra dengan IBM® Consulting dan Nordcloud, sebuah Perusahaan IBM®, untuk menguraikan dan membantu dalam implementasi transformasi FinOps yang komprehensif. Implementasi dimulai dengan penerapan platform IBM® Cloudability, alat FinOps terkemuka yang memberikan visibilitas langsung ke dalam pengeluaran cloud dan memunculkan peluang pengoptimalan biaya yang dapat ditindaklanjuti.

Di satu sisi kemitraan, IBM® Consulting bekerja sama dengan kepemimpinan teknik Social Security Scotland dan Chief Digital Officer (CDO) untuk menilai dampak keuangan dari penggunaan cloud mereka dan menentukan peta jalan untuk transformasi. Inisiatif konsultasi strategis tersebut dijalankan dengan dukungan IBM® Cloud Platform Engineering Services dan IBM® Cloud and Technology Strategy, yang bersama-sama membantu merumuskan solusi arsitektur yang selaras dengan kebutuhan unik lingkungan sektor publik Social Security Scotland.

Social Security Scotland memilih untuk tidak menerapkan layanan yang dikelola sepenuhnya, tetapi Nordcloud, mendefinisikan strategi, model operasi, dan mendukung upaya rekayasa yang diperlukan serta perubahan secara umum. Memimpin, misalnya, untuk menunjukkan laporan yang mengungkapkan tim mana yang mengonsumsi sumber daya cloud dan berapa banyak yang mereka belanjakan. Hal ini memungkinkan Social Security Scotland untuk memastikan atribusi biaya yang akurat dan menumbuhkan budaya akuntabilitas yang baru. Selain itu, tim IBM® Consulting juga berlapis dalam analisis khusus dan solusi rekayasa semi-otomatis untuk mengidentifikasi dan menghilangkan limbah.

Keamanan tetap menjadi prioritas utama selama transformasi. IBM® , Nordcloud, dan Social Security Scotland merancang ulang aplikasi di AWS dengan keamanan dan kepatuhan yang disematkan oleh desain. Ini termasuk menerapkan praktik “kepatuhan sebagai kode“ yang selaras dengan standar keamanan internal lembaga tersebut, mengisi celah di mana kontrol sebelumnya tidak ada. Tim juga memperkenalkan penggunaan teknologi sumber terbuka kelas enterprise untuk mengurangi biaya lisensi. Selain itu, mereka menciptakan kerangka kerja FinOps yang disesuaikan yang menggabungkan otomatisasi, analisis manual, dan konsultasi strategis.

Hasilnya adalah strategi cloud yang lebih cerdas dan lebih transparan yang tidak hanya mengoptimalkan pengeluaran tetapi juga meningkatkan pengiriman layanan digital dan ketahanan operasional. Social Security Scotland kini menjadi yang terdepan dalam kemampuan FinOps di sektor publik Inggris dan menjadi model bagi organisasi lain untuk memberikan nilai terbaik bagi para pembayar pajak.