Social Security Skotlandia bermitra dengan IBM® dan Nordcloud untuk memimpin dalam menata ulang biaya cloud di tingkat pemerintah
Social Security Scotland, lembaga eksekutif Pemerintah Skotlandia, dirancang sejak dari awal untuk beroperasi di lingkungan cloud. Dengan misi untuk menyalurkan manfaat secara adil dan efisien kepada masyarakat Skotlandia, Social Security Scotland membangun infrastruktur mereka di atas Amazon Web Services (AWS), memanfaatkan ketangkasan dan skalabilitas teknologi cloud-native.
Tetapi pertumbuhan yang cepat datang dengan biaya tersembunyi. Seiring skala organisasi, pengeluaran cloud mereka tumbuh tanpa tata kelola khusus yang diperlukan untuk melacak atau mengoptimalkannya. Dalam situasi tersebut, Social Security Scotland menghadapi dua tantangan yang mendesak:
Dengan Program pemberian layanan yang hampir berakhir dan meningkatnya penekanan pada keterbatasan anggaran baik di pemerintah Inggris maupun pemerintah Skotlandia, Social Security Scotland menjadikan optimalisasi biaya, tanpa mengorbankan kualitas pemberian layanan, sebagai prioritas yang jauh lebih tinggi, dengan tujuan utama memaksimalkan nilai bagi warga Skotlandia.
Untuk mengatasi tantangan bisnis mereka, Social Security Scotland mengambil keputusan untuk berinvestasi dan bermitra dengan IBM® Consulting dan Nordcloud, sebuah Perusahaan IBM®, untuk menguraikan dan membantu dalam implementasi transformasi FinOps yang komprehensif. Implementasi dimulai dengan penerapan platform IBM® Cloudability, alat FinOps terkemuka yang memberikan visibilitas langsung ke dalam pengeluaran cloud dan memunculkan peluang pengoptimalan biaya yang dapat ditindaklanjuti.
Di satu sisi kemitraan, IBM® Consulting bekerja sama dengan kepemimpinan teknik Social Security Scotland dan Chief Digital Officer (CDO) untuk menilai dampak keuangan dari penggunaan cloud mereka dan menentukan peta jalan untuk transformasi. Inisiatif konsultasi strategis tersebut dijalankan dengan dukungan IBM® Cloud Platform Engineering Services dan IBM® Cloud and Technology Strategy, yang bersama-sama membantu merumuskan solusi arsitektur yang selaras dengan kebutuhan unik lingkungan sektor publik Social Security Scotland.
Social Security Scotland memilih untuk tidak menerapkan layanan yang dikelola sepenuhnya, tetapi Nordcloud, mendefinisikan strategi, model operasi, dan mendukung upaya rekayasa yang diperlukan serta perubahan secara umum. Memimpin, misalnya, untuk menunjukkan laporan yang mengungkapkan tim mana yang mengonsumsi sumber daya cloud dan berapa banyak yang mereka belanjakan. Hal ini memungkinkan Social Security Scotland untuk memastikan atribusi biaya yang akurat dan menumbuhkan budaya akuntabilitas yang baru. Selain itu, tim IBM® Consulting juga berlapis dalam analisis khusus dan solusi rekayasa semi-otomatis untuk mengidentifikasi dan menghilangkan limbah.
Keamanan tetap menjadi prioritas utama selama transformasi. IBM® , Nordcloud, dan Social Security Scotland merancang ulang aplikasi di AWS dengan keamanan dan kepatuhan yang disematkan oleh desain. Ini termasuk menerapkan praktik “kepatuhan sebagai kode“ yang selaras dengan standar keamanan internal lembaga tersebut, mengisi celah di mana kontrol sebelumnya tidak ada. Tim juga memperkenalkan penggunaan teknologi sumber terbuka kelas enterprise untuk mengurangi biaya lisensi. Selain itu, mereka menciptakan kerangka kerja FinOps yang disesuaikan yang menggabungkan otomatisasi, analisis manual, dan konsultasi strategis.
Hasilnya adalah strategi cloud yang lebih cerdas dan lebih transparan yang tidak hanya mengoptimalkan pengeluaran tetapi juga meningkatkan pengiriman layanan digital dan ketahanan operasional. Social Security Scotland kini menjadi yang terdepan dalam kemampuan FinOps di sektor publik Inggris dan menjadi model bagi organisasi lain untuk memberikan nilai terbaik bagi para pembayar pajak.
Hasil transformasi langsung dan berdampak. Hanya dalam waktu 18 bulan, Social Security Scotland mencapai tujuan optimalisasi biaya yang awalnya ditetapkan untuk periode tiga tahun. Dalam tahun pertama saja, organisasi mengalami pengurangan 30,4% dalam biaya cloud. Akibatnya, agensi mampu menghemat jumlah yang sangat besar, dengan 78% dari penghematan tersebut didorong oleh pengoptimalan penggunaan.
“Kami tidak hanya memberikan pengoptimalan biaya—kami membantu Social Security Scotland membangun model operasi FinOps yang memberi mereka kontrol, akuntabilitas, dan keberlanjutan jangka panjang. Memperkenalkan ekonomi unit cloud memberikan tolok ukur untuk mengukur nilai bisnis cloud. Akhirnya, mencapai penghematan selama tiga tahun hanya dalam 18 bulan adalah bukti kekuatan konsultasi strategis dan teknik bekerja sama,” kata Olga Zagraba dan Marcin Walków, konsultan Nordcloud FinOps.
Hasil utama meliputi:
Social Security Scotland, yang didirikan pada tahun 2018, adalah badan eksekutif pemerintah Skotlandia. Berkantor pusat di Dundee dan Glasgow, mereka mengelola 17 manfaat kepada sekitar 1,8 juta orang di seluruh Skotlandia. Dengan sekitar 4.000 karyawan, mereka beroperasi di bawah prinsip martabat, keadilan dan rasa hormat untuk mendukung mereka yang membutuhkan.
IBM® Consulting menyediakan struktur, metode, dan alat untuk meminimalkan pengeluaran cloud dan memaksimalkan efisiensi.
© Hak Cipta IBM Corporation 2025
IBM®, logo IBM®, IBM® Consulting, dan Cloudability adalah merek dagang dari IBM® Corp., terdaftar di banyak yurisdiksi di seluruh dunia.
Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan bervariasi berdasarkan konfigurasi dan kondisi klien dan, oleh karena itu, hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat diberikan.