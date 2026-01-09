Memaksimalkan nilai cloud bagi pembayar pajak melalui transformasi FinOps

Social Security Skotlandia bermitra dengan IBM® dan Nordcloud untuk memimpin dalam menata ulang biaya cloud di tingkat pemerintah

Mengelola tantangan biaya di tengah pertumbuhan cloud yang cepat

Social Security Scotland, lembaga eksekutif Pemerintah Skotlandia, dirancang sejak dari awal untuk beroperasi di lingkungan cloud. Dengan misi untuk menyalurkan manfaat secara adil dan efisien kepada masyarakat Skotlandia, Social Security Scotland membangun infrastruktur mereka di atas Amazon Web Services (AWS), memanfaatkan ketangkasan dan skalabilitas teknologi cloud-native. 

Tetapi pertumbuhan yang cepat datang dengan biaya tersembunyi. Seiring skala organisasi, pengeluaran cloud mereka tumbuh tanpa tata kelola khusus yang diperlukan untuk melacak atau mengoptimalkannya. Dalam situasi tersebut, Social Security Scotland menghadapi dua tantangan yang mendesak:

  • Pengeluaran cloud yang signifikan tanpa visibilitas yang jelas ke dalam pemanfaatan sumber daya dan kontrol biaya.
  • Ketidakmampuan untuk mengaitkan konsumsi cloud ke tim atau unit bisnis tertentu, sehingga sulit untuk memastikan atribusi biaya kepada pemilik layanan yang tepat.

Dengan Program pemberian layanan yang hampir berakhir dan meningkatnya penekanan pada keterbatasan anggaran baik di pemerintah Inggris maupun pemerintah Skotlandia, Social Security Scotland menjadikan optimalisasi biaya, tanpa mengorbankan kualitas pemberian layanan, sebagai prioritas yang jauh lebih tinggi, dengan tujuan utama memaksimalkan nilai bagi warga Skotlandia.
390% ROI dicapai dalam 18 bulan 78% Penghematan dari optimalisasi penggunaan 36% penurunan biaya cloud bisnis inti
Social Security Scotland telah mengembangkan kemampuan FinOps-nya secara signifikan dan ini terutama tergantung pada layanan yang disediakan NordCloud. Kami masih dalam perjalanan tetapi kepercayaan diri kami baik dan kami sedang berupaya membangun kapasitas untuk sepenuhnya menjalankan fungsi tersebut.
Social Security Scotland
Mengubah FinOps untuk menghadirkan transparansi, akuntabilitas, dan penghematan

Untuk mengatasi tantangan bisnis mereka, Social Security Scotland mengambil keputusan untuk berinvestasi dan bermitra dengan IBM® Consulting dan Nordcloud, sebuah Perusahaan IBM®, untuk menguraikan dan membantu dalam implementasi transformasi FinOps yang komprehensif. Implementasi dimulai dengan penerapan platform IBM® Cloudability, alat FinOps terkemuka yang memberikan visibilitas langsung ke dalam pengeluaran cloud dan memunculkan peluang pengoptimalan biaya yang dapat ditindaklanjuti.

Di satu sisi kemitraan, IBM® Consulting bekerja sama dengan kepemimpinan teknik Social Security Scotland dan Chief Digital Officer (CDO) untuk menilai dampak keuangan dari penggunaan cloud mereka dan menentukan peta jalan untuk transformasi. Inisiatif konsultasi strategis tersebut dijalankan dengan dukungan IBM® Cloud Platform Engineering Services dan IBM® Cloud and Technology Strategy, yang bersama-sama membantu merumuskan solusi arsitektur yang selaras dengan kebutuhan unik lingkungan sektor publik Social Security Scotland.

Social Security Scotland memilih untuk tidak menerapkan layanan yang dikelola sepenuhnya, tetapi Nordcloud, mendefinisikan strategi, model operasi, dan mendukung upaya rekayasa yang diperlukan serta perubahan secara umum. Memimpin, misalnya, untuk menunjukkan laporan yang mengungkapkan tim mana yang mengonsumsi sumber daya cloud dan berapa banyak yang mereka belanjakan. Hal ini memungkinkan Social Security Scotland untuk memastikan atribusi biaya yang akurat dan menumbuhkan budaya akuntabilitas yang baru. Selain itu, tim IBM® Consulting juga berlapis dalam analisis khusus dan solusi rekayasa semi-otomatis untuk mengidentifikasi dan menghilangkan limbah.

Keamanan tetap menjadi prioritas utama selama transformasi. IBM® , Nordcloud, dan Social Security Scotland merancang ulang aplikasi di AWS dengan keamanan dan kepatuhan yang disematkan oleh desain. Ini termasuk menerapkan praktik “kepatuhan sebagai kode“ yang selaras dengan standar keamanan internal lembaga tersebut, mengisi celah di mana kontrol sebelumnya tidak ada. Tim juga memperkenalkan penggunaan teknologi sumber terbuka kelas enterprise untuk mengurangi biaya lisensi. Selain itu, mereka menciptakan kerangka kerja FinOps yang disesuaikan yang menggabungkan otomatisasi, analisis manual, dan konsultasi strategis.

Hasilnya adalah strategi cloud yang lebih cerdas dan lebih transparan yang tidak hanya mengoptimalkan pengeluaran tetapi juga meningkatkan pengiriman layanan digital dan ketahanan operasional. Social Security Scotland kini menjadi yang terdepan dalam kemampuan FinOps di sektor publik Inggris dan menjadi model bagi organisasi lain untuk memberikan nilai terbaik bagi para pembayar pajak.
Transformasi ini lebih dari sekadar mengoptimalkan pengeluaran cloud, ini tentang membentuk kembali cara kami beroperasi. Dengan dukungan IBM® dan Nordcloud, kami menyematkan FinOps ke dalam budaya kami, memperkenalkan model tata kelola baru, dan membangun kemampuan internal untuk mendorong keputusan yang lebih cerdas dan lebih cepat di seluruh organisasi.
Social Security Scotland
Kematangan FinOps dipercepat. Jutaan terselamatkan.

Hasil transformasi langsung dan berdampak. Hanya dalam waktu 18 bulan, Social Security Scotland mencapai tujuan optimalisasi biaya yang awalnya ditetapkan untuk periode tiga tahun. Dalam tahun pertama saja, organisasi mengalami pengurangan 30,4% dalam biaya cloud. Akibatnya, agensi mampu menghemat jumlah yang sangat besar, dengan 78% dari penghematan tersebut didorong oleh pengoptimalan penggunaan.

“Kami tidak hanya memberikan pengoptimalan biaya—kami membantu Social Security Scotland membangun model operasi FinOps yang memberi mereka kontrol, akuntabilitas, dan keberlanjutan jangka panjang. Memperkenalkan ekonomi unit cloud memberikan tolok ukur untuk mengukur nilai bisnis cloud. Akhirnya, mencapai penghematan selama tiga tahun hanya dalam 18 bulan adalah bukti kekuatan konsultasi strategis dan teknik bekerja sama,” kata Olga Zagraba dan Marcin Walków, konsultan Nordcloud FinOps.

Hasil utama meliputi:

  • 390% ROI tercapai dalam 18 bulan, melebihi target 3 tahun dalam setengah waktu 
  • Penurunan sebesar 36% pada biaya cloud untuk lini bisnis inti, hasil dari optimalisasi penggunaan dan biaya, termasuk perancangan ulang arsitektur serta penyesuaian lisensi, dengan pengukuran berbasis cloud unit economics 
  • Penurunan 30,4% dalam pengeluaran cloud di tahun pertama
  • 78% penghematan dari pengoptimalan penggunaan, diaktifkan oleh praktik rekayasa dan FinOps yang disesuaikan
IBM® dan Nordcloud Lanjutkan untuk mendukung Social Security Scotland sebagai mitra strategis, membantu badan mengembangkan strategi cloud dan mempertahankan disiplin keuangan. Dengan fondasi FinOps yang kuat, Social Security Scotland sekarang lebih siap untuk memberikan layanan publik secara efisien, transparan, dan berkelanjutan.
Social Security Scotland
Tentang Social Security Scotland

Social Security Scotland, yang didirikan pada tahun 2018, adalah badan eksekutif pemerintah Skotlandia. Berkantor pusat di Dundee dan Glasgow, mereka mengelola 17 manfaat kepada sekitar 1,8 juta orang di seluruh Skotlandia. Dengan sekitar 4.000 karyawan, mereka beroperasi di bawah prinsip martabat, keadilan dan rasa hormat untuk mendukung mereka yang membutuhkan.

Mengubah FinOps dengan IBM Consulting

IBM® Consulting menyediakan struktur, metode, dan alat untuk meminimalkan pengeluaran cloud dan memaksimalkan efisiensi.

