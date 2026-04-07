Tampilkan yang terbaik di setiap langkah (Best foot forward)

Di Skechers USA, Inc., alas kaki lebih dari sekadar fungsi — ini adalah kombinasi kuat dari inovasi teknologi dan identitas pribadi. Koleksi alas kaki, pakaian, dan aksesori gaya hidup dan kinerja Comfort Technology Company tersedia di 180 negara dan wilayah, baik online maupun di dalam toko. Berpikir maju, inovatif, dan selalu dalam tren, Skechers telah menjadi merek pilihan bagi jutaan pelanggan di seluruh dunia yang ingin mengekspresikan diri mereka dalam gaya dan kenyamanan di rumah dan tempat kerja.

Komitmen Skechers terhadap inovasi sama-sama meresap di seluruh organisasi TI-nya. Untuk tetap selangkah lebih maju dari persaingan dan menawarkan pengalaman pelanggan yang lebih baik, tim platform cloud ingin memodernisasi infrastrukturnya dengan menjauh dari pusat data in-house. Tetapi dengan beban kerja yang tersebar di Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Oracle Cloud, dan penyedia layanan cloud lainnya, perjalanan cloud perusahaan menjadi rumit. Dibutuhkan pendekatan yang lebih layanan mandiri, otomatis untuk mencapai tujuannya.

“Kami telah berada di jalur migrasi ke cloud selama beberapa tahun. Kami memiliki sejumlah besar beban kerja yang sudah berjalan di cloud, tetapi salah satu tantangan terbesar dari perspektif bisnis dan teknologi adalah, bagaimana kami mempercepatnya?” tanya Ramon Borunda, Senior Cloud Platform Engineer di Skechers.