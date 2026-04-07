Tampilkan yang terbaik di setiap langkah (Best foot forward)

Peretail global bernilai miliaran dolar memperkuat pijakan industrinya melalui layanan mandiri dan otomatisasi dengan Terraform.
Di Skechers USA, Inc., alas kaki lebih dari sekadar fungsi — ini adalah kombinasi kuat dari inovasi teknologi dan identitas pribadi. Koleksi alas kaki, pakaian, dan aksesori gaya hidup dan kinerja Comfort Technology Company tersedia di 180 negara dan wilayah, baik online maupun di dalam toko. Berpikir maju, inovatif, dan selalu dalam tren, Skechers telah menjadi merek pilihan bagi jutaan pelanggan di seluruh dunia yang ingin mengekspresikan diri mereka dalam gaya dan kenyamanan di rumah dan tempat kerja.
Komitmen Skechers terhadap inovasi sama-sama meresap di seluruh organisasi TI-nya. Untuk tetap selangkah lebih maju dari persaingan dan menawarkan pengalaman pelanggan yang lebih baik, tim platform cloud ingin memodernisasi infrastrukturnya dengan menjauh dari pusat data in-house. Tetapi dengan beban kerja yang tersebar di Amazon Web Services (AWS), Google Cloud, Oracle Cloud, dan penyedia layanan cloud lainnya, perjalanan cloud perusahaan menjadi rumit. Dibutuhkan pendekatan yang lebih layanan mandiri, otomatis untuk mencapai tujuannya.
“Kami telah berada di jalur migrasi ke cloud selama beberapa tahun. Kami memiliki sejumlah besar beban kerja yang sudah berjalan di cloud, tetapi salah satu tantangan terbesar dari perspektif bisnis dan teknologi adalah, bagaimana kami mempercepatnya?” tanya Ramon Borunda, Senior Cloud Platform Engineer di Skechers.
Sebagai pendorong transformasi cloud perusahaan, tim platform cloud Skechers melakukan yang terbaik untuk membantu pemangku kepentingan mereka menilai kembali dan merancang ulang infrastruktur mereka. Namun, beberapa penghalang jalan yang signifikan menahan mereka.
Sebagai permulaan, permintaan sumber daya yang dikirimkan melalui formulir ServiceNow sederhana dengan pertanyaan terbuka menyisakan ruang untuk interpretasi, membutuhkan banyak bolak-balik antar pihak untuk mengklarifikasi kebutuhan dan mengonfirmasi persetujuan. Akibatnya, waktu tunggu menjadi panjang, sehingga masalah ini naik menjadi prioritas utama mereka.
Tujuan mereka adalah untuk memastikan bahwa ketika pengguna akhir mengirimkan permintaan melalui ServiceNow, seluruh proses berlangsung dengan lancar. Meskipun beberapa proses yang memerlukan pengawasan tetap membutuhkan peninjauan, visi utamanya adalah model layanan mandiri yang sepenuhnya otomatis di mana permintaan akan memicu tindakan di sistem back-end dan menghilangkan langkah-langkah manual.
Selain menyelesaikan hambatan permintaan sumber daya ini, tim platform cloud perlu menerapkan keamanan secara proaktif sejak awal proses penyediaan cloud. Pada saat itu, insinyur platform memiliki kebebasan untuk membangun dan menerapkan sumber daya sesuai keinginan mereka, yang menyebabkan inkonsistensi — bahkan antara sumber daya dengan jenis yang sama — dan peningkatan kemungkinan kesalahan manusia. Risiko keamanan yang dihasilkan dari sumber daya cloud yang salah dikonfigurasi sangat besar.
Akhirnya, tim ingin mengatasi tujuan jangka panjang untuk mengintegrasikan FinOps ke dalam proses mereka untuk membawa lebih banyak prediktabilitas pada pengeluaran dan penganggaran.
Borunda yakin dia memiliki solusinya. “Saya telah menjadi pengguna Terraform Community Edition selama bertahun-tahun, jadi ide menggunakan perangkat lunak sebagai penawaran layanan (SaaS) sangat masuk akal bagi kami. Kami mengadopsi Terraform karena memungkinkan kami untuk lanjutkan menulis kode kami tetapi tidak lagi khawatir tentang tugas administrasi di sekitarnya,” katanya.
IBM® Terraform pada HashiCorp Cloud Platform menyediakan Skechers mekanisme untuk memodernisasi administrasi dan manajemen infrastruktur dari dalam ke luar. Formulir ServiceNow khusus sumber daya dengan pertanyaan tertutup yang sangat bertarget sekarang menyediakan tim platform cloud dengan semua detail yang diperlukan di muka. Alur kerja otomatis menyederhanakan ulasan dan persetujuan, mempercepat penyediaan sekaligus menjaga agar semua pihak selalu mendapatkan informasi terbaru.
“Aliran khusus ini telah sukses besar dengan pengguna akhir kami. Mereka menghargai fakta bahwa mereka terus mengikuti perkembangan daripada berada dalam ‘limbo yang sedang berjalan‘ tanpa daya tarik nyata di balik tiket mereka,” catat Borunda.
Praktik penerapan yang tidak konsisten adalah sesuatu dari masa lalu, seperti halnya risiko yang ditimbulkannya. “Dengan memanfaatkan Terraform dan registri pribadinya, kami memiliki modul yang dapat kami gunakan kembali, memberi kami konsistensi dalam cara kami membangun hal-hal yang tidak kami miliki sebelumnya,” kata Borunda. “Memiliki kemampuan untuk membuat modul yang dapat digunakan kembali membuat perbedaan yang luar biasa bagi tim saya, pengguna akhir kami, dan akhirnya pelanggan kami.”
Terraform juga memungkinkan tim untuk mengintegrasikan alat pihak ketiga ke dalam siklus hidup yang dijalankan yang menyediakan proyeksi biaya, analisis keamanan siber, dan pagar pembatas — berhasil mengisi FinOps dan celah keamanan.
Terraform telah mendorong perjalanan cloud Skechers — dan bisnis — ke depan. Menurut Gabriel Sandoval, Cloud Platform Sr. Manager di Skechers, “Pindah ke Terraform membantu kami meringankan beberapa titik sakit. Tanpa itu, kita tidak akan berada di tempat kita sekarang.”
Integrasi ServiceNow dan Terraform telah mengurangi waktu alur kerja penyediaan dari hari atau minggu menjadi beberapa jam, meningkatkan waktu ke pasar (TTM) dan pengalaman pelanggan mereka. “Pengguna akhir kami sangat senang karena sekarang yang harus mereka lakukan hanyalah membuka tiket dan begitu mereka menerima persetujuan mereka, dibutuhkan sekitar empat menit untuk sumber daya untuk dibuat,” kata Borunda. “Ini membuat perbedaan besar dalam kecepatan yang dapat kami gunakan untuk memberikan fitur baru kepada pelanggan kami.”
Borunda juga memuji AWS karena berkontribusi pada transformasi Skechers. “Kami telah menemukan mitra sejati di AWS. Mereka menawarkan banyak layanan dan bimbingan bagi kami untuk mengadopsi layanan mereka dengan benar, dan kami sangat menghargai bantuan mereka.”
Semua peningkatan ini telah membuat perbedaan yang terukur dalam bagaimana pelanggan mereka dapat berinteraksi dengan merek mereka. “Ketika pelanggan berada di toko untuk mendapatkan sepasang sepatu, waktunya jauh lebih cepat saat checkout. Mereka juga dapat menggunakan kios atau iPad yang berbeda alih-alih hanya menggunakan register yang sebenarnya, yang memungkinkan mereka untuk terikat secara pribadi dengan rekan di dalam toko,” kata Sandoval.
Keberhasilan Skechers dengan Terraform membuat tim bersemangat untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi Hashicorp (perusahaan IBM®) lainnya dapat masuk ke dalam rencana modernisasi. Perusahaan saat ini sedang mempertimbangkan untuk menerapkan IBM® Vault untuk perantara identitas dan manajemen rahasia, serta Sentinel — kebijakan sebagai kerangka kerja kode dalam Terraform dan solusi HashiCorp lainnya. “Ketika datang ke perjalanan cloud kami, kami ingin melanjutkan migrasi kami tetapi juga menemukan cara untuk sepenuhnya mengotomatiskan segala sesuatunya, dan kami berharap dapat melanjutkan kemitraan dengan HashiCorp,” kata Borunda.
Sebuah perusahaan Fortune 500 yang berkantor pusat di California Selatan, Skechers telah menghabiskan lebih dari 30 tahun membantu pria, wanita, dan anak-anak di mana pun terlihat dan merasa baik. Mengembangkan teknologi kenyamanan adalah fondasi dari apa yang mereka lakukan—memberikan produk yang bergaya, inovatif, dan berkualitas dengan harga yang wajar. Dari penawaran alas kaki yang beragam hingga semakin banyak pakaian dan aksesori, Skechers adalah merek gaya hidup yang lengkap.
