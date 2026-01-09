Sistem CAPAM yang didukung IBM® Maximo Simora mengubah manajemen aset rumah sakit
Dalam perawatan kesehatan, setiap detik bisa menjadi penting bagi keselamatan pasien. Meski begitu, tenaga medis masih kerap membuang waktu untuk berurusan dengan sistem TI yang kompleks, mencari peralatan yang tepat, atau melengkapi formulir saat harus mengajukan perbaikan. Untuk menjawab tantangan ini dan meningkatkan hasil perawatan pasien di seluruh Polandia, pemerintah Polandia menambah pendanaan untuk inisiatif digitalisasi rumah sakit.
Simora, IBM® Business Partner terkemuka di Polandia, melihat peluang untuk mengadaptasi solusi manajemen aset CAPAM mereka untuk alur kerja perawatan kesehatan. Berdasarkan IBM Maximo Application Suite, CAPAM terintegrasi dengan lancar menggunakan sistem rumah sakit guna menciptakan repositori pengetahuan terpusat yang diperkaya AI dan sistem pelacakan aset.
“Bayangkan pompa infus rusak di bangsal,” jelas Julia Czernek, Spesialis Teknologi AI di Simora. “Biasanya, seorang petugas kesehatan harus melakukan panggilan telepon ke departemen teknis atau mencari melalui inventaris peralatan untuk menemukan pompa yang berfungsi terdekat. Dengan mengadaptasi sistem manajemen aset cerdas di CAPAM ke rumah sakit, kami dapat menghilangkan pekerjaan manual ini dan membantu rumah sakit merespons perubahan lebih cepat yang pada akhirnya memberikan lebih banyak waktu untuk perawatan pasien.”
Ketika CAPAM awalnya dikembangkan, Simora memilih IBM® Maximo. Solusi IBM® menyediakan kerangka kerja yang kuat dan dapat diskalakan—berpotensi mengurangi waktu pengembangan berbulan-bulan dibandingkan dengan merancang solusi dari awal. Pendekatan ini memungkinkan contoh penggunaan tanpa akhir dan integrasi kemampuan yang tak tertandingi.
”Dengan Maximo API, kami dapat dengan lancar dan mulus menghubungkan CAPAM dengan platform ERP dan basis data rumah sakit, sehingga tercipta pusat pengetahuan terpusat yang dapat diakses para pekerja tanpa harus berpindah antar sistem,” ujar Czernek.
Simora menyesuaikan CAPAM—yang awalnya dikembangkan untuk sektor industri—dengan membuat berbagai modul khusus untuk berbagai proses rumah sakit tertentu. Dengan modul Passport, seorang profesional kesehatan dapat membuat paspor digital lengkap untuk setiap peralatan, termasuk spesifikasi teknis dan riwayat pemeliharaannya. Modul ini juga mendukung proses inventarisasi aset di seluruh rumah sakit. Selain itu, dapat diperluas untuk menggunakan tag peralatan Identifikasi Frekuensi Radio (RFID) dan gelang ID pasien, memungkinkan staf untuk memindai item atau individu untuk mengakses informasi real-time. Dengan informasi ini, misalnya, staf dapat dengan cepat menemukan peralatan pengganti selama keadaan darurat. CAPAM juga berisi modul Help desk yang dapat digunakan karyawan untuk mencatat permintaan perbaikan dan mengajukan pertanyaan teknis.
Modul Akreditasi CAPAM mendukung rumah sakit dalam mengelola kejadian tidak diinginkan dengan membantu staf melaporkan dan mendokumentasikan insiden secara langsung di dalam sistem. Fitur ini membantu menghasilkan laporan insiden yang komprehensif dengan dukungan asisten AI, memudahkan analisis akar masalah serta mendorong tindakan korektif agar sesuai dengan standar akreditasi.
Selain itu, modul Identifikasi menyediakan aplikasi mobile berbasis Maximo Mobile untuk memberi informasi kepada pekerja dan pasien mengenai potensi risiko infeksi silang di berbagai area rumah sakit.
Sistem CAPAM yang inovatif yang kini telah diterapkan di lima rumah sakit di seluruh Polandia, termasuk St. Barbara Provincial Specialist Hospital No. 5 di Sosnowiec—membantu fasilitas layanan kesehatan merampingkan pengelolaan seluruh sumber daya, mulai dari armada kendaraan, perangkat medis, hingga personel. Dengan IBM® Maximo sebagai fondasi utamanya, CAPAM mampu memperpanjang usia pakai peralatan rata-rata hingga 17% serta meningkatkan mean time to repair (MTTR) sebesar 57%.
Setelah mengadopsi CAPAM, rumah sakit telah melaporkan pengurangan 45% dalam waktu administrasi. Selain itu, organisasi yang menerapkan solusi Maximo melaporkan rata-rata penurunan sebesar 47% pada kejadian waktu henti peralatan atau lokasi yang tidak terencana, serta manfaat tahunan senilai 13,9 juta USD.
Simora menggunakan platform IBM® Maximo untuk mengintegrasikan sumber daya data eksternal, seperti ERP dan logistik, dengan CAPAM. Dengan memanfaatkan sumber daya tersebut, Simora menghadirkan asisten yang didukung AI bernama Simon AI yang mampu merespons berbagai pertanyaan umum.
Czernek menjelaskan, “Alih-alih membagi perhatian tim teknis atau menelusuri dokumen prosedur, profesional kesehatan dapat berbicara dengan Simon AI seolah-olah dengan rekan kerja. Di latar belakang, asisten dengan aman mengakses basis pengetahuan rumah sakit dan dengan cepat memberikan jawabannya.”
Dengan basis pengetahuan terpusat yang didukung AI, para profesional kesehatan kini dapat mengambil keputusan berbasis data dan meningkatkan praktik standar, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan pasien. Pada saat yang sama, dengan Simon AI memanfaatkan repositori tersebut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berulang, tim dapat lebih leluasa memfokuskan waktu mereka pada berbagai tugas yang bernilai lebih tinggi.
“Anda tidak dapat memisahkan CAPAM dari Maximo—tanpa 'mesin' Maximo, CAPAM dan Simon AI tidak akan mungkin,” simpul Czernek. “Kami melanjutkan pekerjaan kami dengan IBM® untuk mengembangkan CAPAM dan membantu rumah sakit tetap efisien, aman, dan patuh.”
