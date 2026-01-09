Ketika CAPAM awalnya dikembangkan, Simora memilih IBM® Maximo. Solusi IBM® menyediakan kerangka kerja yang kuat dan dapat diskalakan—berpotensi mengurangi waktu pengembangan berbulan-bulan dibandingkan dengan merancang solusi dari awal. Pendekatan ini memungkinkan contoh penggunaan tanpa akhir dan integrasi kemampuan yang tak tertandingi.

”Dengan Maximo API, kami dapat dengan lancar dan mulus menghubungkan CAPAM dengan platform ERP dan basis data rumah sakit, sehingga tercipta pusat pengetahuan terpusat yang dapat diakses para pekerja tanpa harus berpindah antar sistem,” ujar Czernek.

Simora menyesuaikan CAPAM—yang awalnya dikembangkan untuk sektor industri—dengan membuat berbagai modul khusus untuk berbagai proses rumah sakit tertentu. Dengan modul Passport, seorang profesional kesehatan dapat membuat paspor digital lengkap untuk setiap peralatan, termasuk spesifikasi teknis dan riwayat pemeliharaannya. Modul ini juga mendukung proses inventarisasi aset di seluruh rumah sakit. Selain itu, dapat diperluas untuk menggunakan tag peralatan Identifikasi Frekuensi Radio (RFID) dan gelang ID pasien, memungkinkan staf untuk memindai item atau individu untuk mengakses informasi real-time. Dengan informasi ini, misalnya, staf dapat dengan cepat menemukan peralatan pengganti selama keadaan darurat. CAPAM juga berisi modul Help desk yang dapat digunakan karyawan untuk mencatat permintaan perbaikan dan mengajukan pertanyaan teknis.

Modul Akreditasi CAPAM mendukung rumah sakit dalam mengelola kejadian tidak diinginkan dengan membantu staf melaporkan dan mendokumentasikan insiden secara langsung di dalam sistem. Fitur ini membantu menghasilkan laporan insiden yang komprehensif dengan dukungan asisten AI, memudahkan analisis akar masalah serta mendorong tindakan korektif agar sesuai dengan standar akreditasi.

Selain itu, modul Identifikasi menyediakan aplikasi mobile berbasis Maximo Mobile untuk memberi informasi kepada pekerja dan pasien mengenai potensi risiko infeksi silang di berbagai area rumah sakit.