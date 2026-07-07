Pembaruan dan evolusi infrastruktur sistem inti dengan waktu henti layanan minimal

Untuk mengatasi kompleksitas perombakan infrastruktur sistem inti, organisasi menggabungkan pendekatan penentuan kapasitas secara bertahap dengan platform virtualisasi yang fleksibel, sehingga migrasi infrastruktur sistem informasi dapat dilakukan dengan meminimalkan waktu henti.

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Risiko yang muncul dalam pembaruan infrastruktur

Shikoku Electric Power Co., Inc. mengembangkan sistem bisnis berbasis SAP ECC 6.0 untuk tiga area operasional, yaitu akuntansi dan manajemen material, pemeliharaan pembangkit listrik tenaga nuklir, serta penjualan.

Secara khusus, sistem akuntansi dan manajemen material (Enterprise Resource Planning, selanjutnya disebut “sistem ERP“) telah digunakan selama bertahun-tahun oleh 13 perusahaan dalam grup. Dalam kondisi tersebut, berakhirnya dukungan pemeliharaan untuk ECC 6.0 menjadi tantangan besar. Karena merupakan sistem penting yang mendukung operasi bisnis inti, migrasi ke S/4HANA tidak dapat dihindari untuk memastikan operasional yang stabil dalam jangka panjang. Migrasi ini memerlukan perencanaan yang cermat terkait upaya migrasi data dalam skala besar, langkah-langkah untuk menjaga keberlangsungan bisnis selama waktu henti sistem akibat proses migrasi, serta penyusunan prosedur rollback apabila terjadi kendala operasional. Khususnya pada proyek awal migrasi S/4HANA untuk sistem ERP, tim mengalami kesulitan menentukan kapasitas server secara akurat pada tahap awal, selain itu, belum ada kepastian apakah migrasi data dalam jumlah besar dari sistem yang ada ke basis data dalam memori S/4HANA (HANA DB) dapat menghasilkan operasional yang stabil. Akibatnya, proyek tersebut menghadapi risiko bahwa keterbatasan sumber daya infrastruktur TI dapat memengaruhi keseluruhan rencana migrasi.
54 juta yen Mengurangi biaya infrastruktur yang terkait dengan migrasi S/4HANA Suatu hari Menerapkan migrasi infrastruktur untuk lingkungan SAP ECC dalam 1 hari
Solusi optimal sebagai dasar untuk sistem penting yang membutuhkan ketersediaan tinggi
Teruyuki Hamagami Shikoku Electric Power Departemen Sistem Informasi, Pemimpin Kelompok Pengembangan dan Optimasi Infrastruktur (per Maret 2026)
Infrastruktur sistem yang fleksibel untuk mendukung transisi

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Shikoku Electric Power menerapkan pendekatan penyesuaian sumber daya secara bertahap. Sebagai langkah awal, perusahaan menambahkan memori ke server IBM® Power9 (E950) yang telah ada untuk membangun server pengembangan dan menentukan secara akurat kapasitas aktual yang dibutuhkan oleh S/4HANA. Berdasarkan hasil tersebut, perusahaan melakukan penentuan kapasitas sistem secara bertahap, dimulai dari server *quality assurance* hingga server produksi. Pada setiap tahap, beban kerja dan kebutuhan sistem diverifikasi, kemudian memori serta sumber daya lain yang diperlukan ditambahkan sesuai kebutuhan.

Sementara itu, seiring berjalannya proyek migrasi sistem ERP ke S/4HANA, perusahaan juga perlu mengantisipasi berakhirnya layanan pemeliharaan untuk CIS Power 8 (S824).

Untuk mewujudkan hal tersebut, perusahaan meninjau kembali rencana guna memastikan kapasitas Power9 (E950) memenuhi kebutuhan lingkungan produksi, termasuk menambahkan memori pada server produksi. Sejalan dengan penggantian CIS Power 8 (S824), perusahaan juga mengimplementasikan IBM® Power10 (E1050) terbaru sebagai fondasi yang mampu mendukung sistem ERP. Selain menawarkan kinerja pemrosesan yang tinggi dan kapasitas memori yang besar, kemampuan berbagi sumber daya CPU melalui platform virtualisasi IBM® PowerVM serta Shared Processor Pool memungkinkan alokasi sumber daya yang stabil, bahkan ketika beberapa sistem seperti S/4HANA, ECC 6.0, dan aplikasi lainnya berjalan secara bersamaan.

Lebih lanjut, dengan mempertimbangkan operasi pascamigrasi, Shikoku Electric Power mengadopsi konfigurasi yang memungkinkan aktivasi cepat inti fisik, sehingga perusahaan dapat secara fleksibel menangani peningkatan kinerja S/4HANA di masa mendatang dan persiapan lingkungan pengembangan. Hasilnya, perusahaan telah membangun infrastruktur TI yang fleksibel dan mampu merespons dengan cepat terhadap perubahan operasi bisnis di masa mendatang.

Saat bermigrasi ke CIS Power10 (E1050), metode migrasi yang memanfaatkan penyalinan data berkecepatan tinggi antara IBM® Storage (dari V7000 ke FS7200) diadopsi guna meminimalkan waktu henti. Langkah ini sangat menekan alur kerja yang terlibat dalam migrasi server, meminimalkan dampak operasional dan memungkinkan migrasi ke server baru diselesaikan dalam satu hari.
Hasil pembaruan yang meningkatkan kepastian

Shikoku Electric Power secara bertahap menjalankan proyek jangka panjang yang berlangsung selama tiga tahun dan berhasil menyelesaikan migrasi penuh ke S/4HANA sesuai rencana pada masa libur Golden Week 2025. Sejak saat itu, sistem terus beroperasi tanpa kendala terkait kinerja pemrosesan maupun stabilitas.

Selain itu, dengan memanfaatkan fitur salinan jarak jauh dari IBM® Storage, proses migrasi server—yang sebelumnya memerlukan waktu sekitar lima hari berhasil—diselesaikan hanya dalam satu hari. Pengurangan waktu henti yang signifikan ini memungkinkan proses migrasi dilakukan tanpa mengganggu periode operasional yang berdampak tinggi, sehingga memberikan kontribusi besar dalam menjaga keberlangsungan bisnis.

Melalui optimalisasi sumber daya menggunakan teknologi virtualisasi IBM® Power, perusahaan juga berhasil mengurangi biaya perangkat lunak server sekitar 54 juta yen. Alokasi CPU yang fleksibel melalui Shared Processor Pool memastikan stabilitas sistem meskipun beberapa server berjalan secara bersamaan selama tahap pengembangan dan pengujian, sehingga secara signifikan mengurangi risiko selama proses migrasi.

Insight yang diperoleh dari inisiatif ini diharapkan menjadi referensi berharga bagi pelaksanaan migrasi EAM yang dijadwalkan pada tahun fiskal 2026. Pendekatan seperti penentuan kapasitas secara bertahap, metode migrasi yang memanfaatkan fitur penyimpanan untuk meminimalkan waktu henti, serta perancangan sumber daya yang memastikan operasional tetap stabil meskipun beberapa lingkungan berjalan secara bersamaan juga terbukti efektif untuk modernisasi sistem inti berskala besar yang serupa.

Selain meningkatkan kemudahan pemeliharaan dan operasional melalui pengelolaan terpusat sistem ERP—mencakup lingkungan produksi, pengujian, dan pengembangan—layanan IaaS IBM® Power Virtual Server juga mendukung SAP Cloud ERP (RISE with SAP). Hal ini mempermudah organisasi dalam mempersiapkan migrasi ke lingkungan cloud di masa mendatang. Hasil ini juga diharapkan membantu mengatasi berbagai tantangan, seperti mengurangi biaya lisensi perangkat lunak, jumlah server, dan kebutuhan ruang rak.

Teruyuki Hamagami, Group Leader Infrastructure Development and Optimization di Departemen Sistem Informasi Shikoku Electric Power (per Maret 2026), mengatakan, "Kami telah menggunakan IBM Power selama bertahun-tahun. Platform ini sangat andal dan tangguh, dan kami belum pernah mengalami kegagalan pada infrastrukturnya. Kami menaruh kepercayaan yang tinggi pada IBM Power sebagai fondasi bagi berbagai sistem penting yang memerlukan ketersediaan tinggi. Selain itu, kinerja per inti telah meningkat secara signifikan, dan kami berharap tingkat integrasi yang lebih tinggi lagi di masa mendatang."
Tentang Shikooku Electric Power

Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab atas penyediaan tenaga listrik di wilayah Shikoku, Shikoku Electric Powerterus menghadirkan layanan kelistrikan yang andal sekaligus menjalankan transformasi bisnis dengan memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, untuk menciptakan nilai baru sebagai sumber pertumbuhan pendapatan di masa depan, perusahaan memperluas cakupan bisnisnya ke berbagai bidang, termasuk energi terpadu, informasi dan komunikasi, serta dukungan bisnis dan gaya hidup. Dengan memanfaatkan teknologi dan keahlian yang telah dibangun selama bertahun-tahun, Shikoku Electric Power Group terus menghadirkan layanan yang mencerminkan karakteristik industri di wilayah Shikoku sekaligus memenuhi kebutuhan pelanggan.

 Komponen solusi IBM Power IBM® PowerVM IBM Storage IBM® AIX IBM® FlashSystem
Mendukung evolusi berkelanjutan sistem inti


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IBM® Power memungkinkan migrasi sistem dengan waktu henti minimal melalui ukuran bertahap dan alokasi sumber daya yang fleksibel, memberikan fondasi yang stabil untuk sistem penting dan mendukung ekspansi di masa mendatang.

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