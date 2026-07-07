Pembaruan dan evolusi infrastruktur sistem inti dengan waktu henti layanan minimal

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Shikoku Electric Power menerapkan pendekatan penyesuaian sumber daya secara bertahap. Sebagai langkah awal, perusahaan menambahkan memori ke server IBM® Power9 (E950) yang telah ada untuk membangun server pengembangan dan menentukan secara akurat kapasitas aktual yang dibutuhkan oleh S/4HANA. Berdasarkan hasil tersebut, perusahaan melakukan penentuan kapasitas sistem secara bertahap, dimulai dari server *quality assurance* hingga server produksi. Pada setiap tahap, beban kerja dan kebutuhan sistem diverifikasi, kemudian memori serta sumber daya lain yang diperlukan ditambahkan sesuai kebutuhan.

Sementara itu, seiring berjalannya proyek migrasi sistem ERP ke S/4HANA, perusahaan juga perlu mengantisipasi berakhirnya layanan pemeliharaan untuk CIS Power 8 (S824).

Untuk mewujudkan hal tersebut, perusahaan meninjau kembali rencana guna memastikan kapasitas Power9 (E950) memenuhi kebutuhan lingkungan produksi, termasuk menambahkan memori pada server produksi. Sejalan dengan penggantian CIS Power 8 (S824), perusahaan juga mengimplementasikan IBM® Power10 (E1050) terbaru sebagai fondasi yang mampu mendukung sistem ERP. Selain menawarkan kinerja pemrosesan yang tinggi dan kapasitas memori yang besar, kemampuan berbagi sumber daya CPU melalui platform virtualisasi IBM® PowerVM serta Shared Processor Pool memungkinkan alokasi sumber daya yang stabil, bahkan ketika beberapa sistem seperti S/4HANA, ECC 6.0, dan aplikasi lainnya berjalan secara bersamaan.

Lebih lanjut, dengan mempertimbangkan operasi pascamigrasi, Shikoku Electric Power mengadopsi konfigurasi yang memungkinkan aktivasi cepat inti fisik, sehingga perusahaan dapat secara fleksibel menangani peningkatan kinerja S/4HANA di masa mendatang dan persiapan lingkungan pengembangan. Hasilnya, perusahaan telah membangun infrastruktur TI yang fleksibel dan mampu merespons dengan cepat terhadap perubahan operasi bisnis di masa mendatang.

Saat bermigrasi ke CIS Power10 (E1050), metode migrasi yang memanfaatkan penyalinan data berkecepatan tinggi antara IBM® Storage (dari V7000 ke FS7200) diadopsi guna meminimalkan waktu henti. Langkah ini sangat menekan alur kerja yang terlibat dalam migrasi server, meminimalkan dampak operasional dan memungkinkan migrasi ke server baru diselesaikan dalam satu hari.