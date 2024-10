Agile sering dikaitkan dengan proyek-proyek berisiko rendah, dan merangkul pendekatan ini untuk pembayaran perbankan bisnis dianggap oleh beberapa orang sebagai langkah yang agresif. Namun, dengan menggabungkan teknologi terdepan di industri ini dengan tim yang berorientasi pada pemecahan masalah dan solusi, program Agile for Payments dari Scotiabank telah membuktikan diri sebagai jalur yang sangat efektif untuk melakukan transformasi.

Salah satu contoh waktu-ke-pasar untuk layanan pembayaran baru adalah produk transfer uang melalui email massal, berdasarkan layanan Interac e-Transfer.

Perusahaan seperti perusahaan asuransi sering kali perlu melakukan pembayaran satu kali dalam jumlah besar, yang secara tradisional berarti mengirimkan cek. Layanan Interac e-Transfer menghilangkan kerumitan ini dengan memungkinkan bisnis mengeluarkan pembayaran hanya dengan menggunakan nama, nomor rekening, dan alamat email penerima pembayaran—sangat mengurangi biaya dan pekerjaan manual yang terlibat dalam mengeluarkan cek fisik. Dengan memanfaatkan metodologi Agile for Payments, Tim Produk Pembayaran Global Transaction Banking (GTB) Scotiabank dapat dengan cepat memprioritaskan kembali backlog pengembangan dan meluncurkan penawaran pengiriman uang melalui email dalam waktu hanya 10 minggu, yang menjadikan Scotiabank yang pertama di pasar.

Dalam kasus lain, Scotiabank perlu bertindak cepat untuk membantu membawa kartu Visa prabayar yang inovatif ke pasar.

"Komunitas terpencil di Kanada sangat terisolasi, tinggal jauh dari pusat-pusat populasi utama dan cabang-cabang bank," jelas Michel Cardinal, Direktur, Kartu Komersial Global di Scotiabank. "Pemerintah Kanada ingin menghindari ketidaknyamanan bagi orang-orang yang harus menempuh jarak yang cukup jauh untuk menguangkan dan menyetorkan cek fisik. Banyak komunitas mengandalkan The North West Company [NWC] untuk makanan, pakaian dan perangkat keras, serta layanan keuangan—dan kartu prabayar WE Financial Visa merupakan pilihan populer bagi orang-orang yang tidak dapat dengan mudah pergi ke kantor cabang bank tradisional.

"Bekerja sama dengan NWC, pemerintah Kanada di Ottawa, dan Visa, kami dengan cepat mengembangkan solusi pembayaran yang cepat, mulus, dan aman yang menyetorkan pencairan pemerintah langsung ke kartu Prabayar WE Financial Visa—memungkinkan komunitas terpencil untuk mendapatkan akses instan ke dana daripada berkendara berkilo-kilo meter untuk mencairkan cek."

Scotiabank sedang mengerjakan inisiatif GTB yang besar untuk menawarkan fleksibilitas dan transparansi kepada para nasabah untuk menarik kembali, membalikkan, dan melacak pembayaran. Di tengah perjalanan inisiatif ini, para pemangku kepentingan bisnis mengkonfirmasi bahwa prioritas telah berubah karena permintaan klien dan kondisi pasar. Seandainya ini merupakan bagian dari metodologi pengiriman tradisional, pekerjaan yang sudah selesai akan dikesampingkan dan tidak ada nilai bisnis yang akan direalisasikan.

Namun, karena tim telah menggunakan metodologi dekomposisi pekerjaan agile, Scotiabank dapat memprioritaskan kembali backlog sambil memberikan nilai bisnis yang telah dikembangkan ke dalam produksi (yaitu pekerjaan yang tidak sia-sia). Hal ini menghasilkan realokasi bersih sebesar 50 persen dari dana proyek yang semula disetujui ke paket pekerjaan bernilai tinggi lainnya. Paket yang telah selesai berhasil digunakan untuk produksi dan kapasitas tim segera bergeser ke backlog pekerjaan prioritas yang baru. Metodologi "dekomposisi kerja", dikombinasikan dengan fitur-fitur penerapan tambahan FTM, merupakan pendukung utama dalam keberhasilan proyek ini.

Makin banyak nasabah korporat yang menganggap Integrated Payments Service Offering dari Scotiabank sebagai keunggulan kompetitif, dan sebagai hasilnya, volume pemrosesan pembayaran bank mulai meningkat secara substansial. Peningkatan volume yang diproyeksikan mengamanatkan peningkatan ke versi terbaru FTM, dengan infrastruktur inti yang diskalakan untuk memenuhi peningkatan permintaan.

Tujuannya adalah untuk membuat backlog yang terperinci, terlihat, dan memprioritaskan risiko sedemikian rupa sehingga menjamin validasi menyeluruh dari ujung ke ujung terhadap arus pembayaran dengan nilai bisnis dan/atau risiko yang lebih tinggi. Jika bank memilih metodologi tradisional untuk pengujian dan pengiriman, timnya harus mengerjakan semuanya secara terpisah. Bekerja melawan tumpukan contoh penggunaan yang sebagian besar abstrak tanpa pemahaman bersama tentang konteks dan validasi akan meningkatkan risiko cacat secara substansial. Sebaliknya, bank menggunakan proses pengujian yang meniru lalu lintas produksi sesungguhnya, yang merupakan kunci dalam menghilangkan perbedaan kecil antara konfigurasi klien pengujian dan produksi.

Dengan memanfaatkan metodologi Agile for Payments dan bermitra dengan IBM Global Business Services, bank mampu mengurangi risiko pengiriman secara signifikan. Seluruh platform FTM, yang berisi lebih dari 50 peta transformasi spesifikasi pembayaran dan alur kerja untuk 13 jenis pembayaran, menghasilkan lebih dari 600 skenario kasus uji coba. Platform ini berhasil ditingkatkan dengan hanya satu cacat produksi kecil, yang diselesaikan hanya dalam satu jam.

Untuk membangun transparansi, fleksibilitas, dan kemudahan pengelolaan yang ditawarkan platform FTM, Scotiabank berencana untuk memungkinkan transparansi menyeluruh di seluruh siklus pembayaran.

Scotiabank mentransfer sebagian besar pembayaran, dari perspektif volume, melalui transfer file sistem-ke-sistem. Kebutuhan untuk melacak dan menelusuri berkas pembayaran, dan respons pengakuan yang sesuai, mulai dari penerimaan berkas hingga penyelesaian pembayaran dan kembali, mengamanatkan solusi yang menggabungkan siklus hidup ujung ke ujung dalam satu tampilan tunggal, terkonsolidasi, dan real-time. Ini adalah tujuan dari fase berikutnya dari program modernisasi pembayaran Scotiabank, dan penerapan IBM Sterling File Transfer Service dengan IBM Control Center akan memposisikan bank untuk menghadirkan kemampuan ini.

Greg Lahn menyimpulkan: “Memilih teknologi terbaik hanyalah langkah pertama untuk mencapai tujuan. Membangun tim yang terstruktur dengan baik dan mengoptimalkan metodologi proyek Anda merupakan hal yang penting untuk memanfaatkan teknologi dan mewujudkan manfaat bisnis yang nyata."