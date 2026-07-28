Dari perusahaan rintisan di garasi hingga presisi yang didukung AI

Dengan otomatisasi didukung AI yang tertanam di seluruh alur kerja penawaran, perencanaan, dan pengadaan, Savage Precision Fabrication telah meningkatkan kapasitas operasional secara signifikan sekaligus mempertahankan kualitas dan respons pelanggan. Waktu penyelesaian penawaran telah dikurangi dari hitungan jam menjadi menit, alur kerja perencanaan dipercepat secara drastis, dan produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan meningkat sekitar 4-10 kali lipat.



“Dampaknya pada kami, pada dasarnya orang yang sama akan dapat melakukan 4 hingga 10 pekerjaan lebih banyak dengan sedikit usaha. Dan itulah yang saya cari,” kata Scott Gardner.

Perusahaan telah memperkuat kinerja di area yang paling diperhatikan pelanggan—harga, kualitas, dan pengiriman tepat waktu—seraya memosisikan dirinya untuk pertumbuhan berkelanjutan.



“Tujuan utama kami adalah tepat waktu. Pelanggan akan membayar lebih jika Anda tepat waktu, dan itulah yang sejauh ini diberikan DAI dan IBM.” kisah Scott Gardner.



Dengan merangkul AI untuk mendukung pertumbuhan, kecepatan, dan keunggulan operasional, Scott Gardner membangun fondasi yang didirikan orang tuanya pada tahun 1974. Meski alat telah berkembang dari bengkel garasi menjadi otomatisasi didukung AI, misi perusahaan tetap tidak berubah: mengirimkan suku cadang berkualitas tinggi tepat waktu, mendapatkan kepercayaan pelanggan, dan meneruskan nilai-nilai yang dibangun W.T. dan JoAnn Gardner ke dalam Savage Precision Fabrication sejak awal.