Dari perusahaan rintisan di garasi hingga presisi yang didukung AI

Savage Precision menskalakan manufaktur kedirgantaraan dengan IBM watsonx Orchestrate
Savage Precision Fabrication, produsen dirgantara dan pertahanan milik keluarga yang didirikan oleh W.T. dan JoAnn Gardner pada tahun 1974. Perusahaan ini membangun reputasinya pada kualitas, kecepatan, dan keandalan. Dari awal berdiri di garasi hingga menjadi pemasok tepercaya untuk program pesawat militer, tuntutannya tetap tinggi—presisi dan waktu sangat penting.
Kini dipimpin oleh putra mereka, Scott Gardner, perusahaan ini terus menjunjung tinggi standar tanpa kompromi yang sama untuk presisi, kualitas, dan pengiriman tepat waktu di bawah standar yang lebih kompleks dan sangat penting. Seiring meningkatnya permintaan pelanggan, proses manual dalam penawaran, perencanaan, dan pengadaan menjadi hambatan operasional yang mengancam skalabilitas.
Untuk memodernisasi operasi dan mempersiapkan pertumbuhan, Savage Precision Fabrication bermitra dengan Mitra Bisnis Platinum IBM, DAI Source, untuk menerapkan IBM watsonx Orchestrate. Keterlibatan dimulai dengan tujuan bisnis yang ditentukan dengan jelas dan kolaborasi erat antara Savage Precision Fabrication, DAI Source, dan IBM.
“Seratus persen proyek AI kami yang sukses didorong oleh deskripsi bisnis dan contoh penggunaan. Itulah yang kami terapkan pada kasus Scott. Begitu kami dilibatkan dan dapat memahami pemikirannya mengenai bagaimana AI dapat diterapkan, kami segera melibatkan tim pengembangan kami dan berinvestasi dalam membangun sesuatu yang dapat kami tunjukkan dan validasi,” kata Bill DeSpain, Presiden dan CEO DAI Source.
Solusi ini mengubah alur kerja penawaran, perencanaan, dan pengadaan sekaligus mempertahankan pengawasan manusia. AI menganalisis pekerjaan sebelumnya, profitabilitas, dan data produksi untuk menghasilkan draf penawaran, sementara proses perencanaan yang dahulu memakan waktu berjam-jam sekarang dapat diselesaikan dalam hitungan menit.
“Mereka sudah menyiapkan data mereka. Mereka menyiapkan departemen mereka. Kita bisa berbicara dengan sejumlah orang. Kami tidak hanya tidak mengganggu, tetapi benar-benar disambut dalam lingkungan ini, bahkan sampai ke lantai manufaktur, kejadian yang cukup langka,” jelas Mark Lucente, Direktur Teknis, DAI Source.
Lucente mencatat bahwa watsonx Orchestrate menyediakan fondasi yang diperlukan untuk menskalakan dengan aman dan efisien: “Platform ini juga mencakup semua yang kami butuhkan—keamanan, penyimpanan, basis data, semua yang kami butuhkan untuk memunculkan sistem AI dari awal hingga akhir.”
Dengan otomatisasi didukung AI yang tertanam di seluruh alur kerja penawaran, perencanaan, dan pengadaan, Savage Precision Fabrication telah meningkatkan kapasitas operasional secara signifikan sekaligus mempertahankan kualitas dan respons pelanggan. Waktu penyelesaian penawaran telah dikurangi dari hitungan jam menjadi menit, alur kerja perencanaan dipercepat secara drastis, dan produktivitas tenaga kerja secara keseluruhan meningkat sekitar 4-10 kali lipat.
“Dampaknya pada kami, pada dasarnya orang yang sama akan dapat melakukan 4 hingga 10 pekerjaan lebih banyak dengan sedikit usaha. Dan itulah yang saya cari,” kata Scott Gardner.
Perusahaan telah memperkuat kinerja di area yang paling diperhatikan pelanggan—harga, kualitas, dan pengiriman tepat waktu—seraya memosisikan dirinya untuk pertumbuhan berkelanjutan.
“Tujuan utama kami adalah tepat waktu. Pelanggan akan membayar lebih jika Anda tepat waktu, dan itulah yang sejauh ini diberikan DAI dan IBM.” kisah Scott Gardner.
Dengan merangkul AI untuk mendukung pertumbuhan, kecepatan, dan keunggulan operasional, Scott Gardner membangun fondasi yang didirikan orang tuanya pada tahun 1974. Meski alat telah berkembang dari bengkel garasi menjadi otomatisasi didukung AI, misi perusahaan tetap tidak berubah: mengirimkan suku cadang berkualitas tinggi tepat waktu, mendapatkan kepercayaan pelanggan, dan meneruskan nilai-nilai yang dibangun W.T. dan JoAnn Gardner ke dalam Savage Precision Fabrication sejak awal.
Didirikan pada tahun 1975, Savage Precision Fabrication adalah perusahaan permesinan CNC dan fabrikasi logam milik keluarga yang melayani industri kedirgantaraan dan pertahanan. Perusahaan yang berbasis di Texas ini mengkhususkan diri dalam suku cadang presisi tinggi untuk program pesawat terbang dan dikenal karena komitmennya terhadap kualitas, keandalan, dan inovasi.
DAI Source adalah Mitra Bisnis Platinum IBM yang berbasis di Irving, Texas. Perusahaan ini memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman konsultasi dengan pelanggan dari sektor layanan kesehatan AS, ilmu hayati, retail, teknologi tinggi, komunikasi, manufaktur, nirlaba, otomotif, asuransi, layanan keuangan, dan pendidikan tinggi. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam analitik, manajemen data, middleware integrasi, DevOps, AIOps, hybrid cloud, dan solusi keamanan.
© Hak Cipta IBM Corporation, Juli 2026.
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