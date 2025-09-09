Untuk memajukan ambisi digitalnya, stc bermitra dengan IBM® Consulting untuk merancang arsitektur target hybrid cloud yang berlandaskan pada prinsip rekayasa platform untuk skalabilitas dan ketahanan. IBM memobilisasi tim lintas fungsi yang terdiri dari arsitek, konsultan, manajer program, dan UKM yang berfokus pada telekomunikasi untuk memimpin transformasi di seluruh alur kerja utama. Transformasi tersebut meliputi desain hybrid cloud, modernisasi aplikasi, optimasi biaya infrastruktur dan peningkatan kemampuan pemulihan bencana (DR).

Keterlibatan hybrid cloud dimulai dengan kreasi bersama, di mana tim melakukan penilaian lingkungan cloud saat ini, termasuk cloud pribadi dan infrastruktur yang mendasarinya. Mereka mengidentifikasi beberapa kesenjangan dan tantangan, yang diprioritaskan berdasarkan kebutuhan bisnis. Dengan menggunakan insight ini, bersama dengan tren global dan praktik terbaik industri, sebuah target kondisi dan peta jalan transformasi ditetapkan.

Komponen kunci dari arsitektur target adalah bidang kontrol, dibangun di atas prinsip-prinsip rekayasa platform. Pendekatan ini memungkinkan kebijakan terpadu, penyediaan infrastruktur otomatis, dan tata kelola operasional standar.

Kemampuan teknologi baru diusulkan sebagai bagian dari target arsitektur hybrid cloud, termasuk Multi Cloud Management Platform (MCMP), FinOps, DevSecOps, AIOps, fondasi cloud, keberlanjutan, dan DR.

Keterlibatan aplikasi dimulai dengan proses penemuan kolaboratif di mana tim membangun pandangan terperinci tentang lingkungan IT stc. Semua aplikasi dievaluasi menggunakan alat BlueCat dan ICCA, yang mengarah pada pengembangan peta jalan yang disesuaikan, termasuk perangkat cloud, dan arsitektur target yang dapat diskalakan untuk menyeimbangkan kinerja, kepatuhan, dan pertumbuhan.

Bertujuan untuk mengurangi belanja modal (CapEx) dan belanja operasional (OpEx), stc dan IBM melakukan inisiatif optimasi biaya infrastruktur yang komprehensif. Hal ini mengungkapkan tekanan yang sudah berlangsung lama terkait dengan pemeliharaan perangkat keras, vendor lock-in, ketergantungan pada basis data berpemilik, ketidakefisienan dalam virtualisasi, dan skalabilitas terbatas. Untuk mengatasi masalah ini, stc dan IBM mengembangkan kerangka kerja bersama dengan rencana yang dapat dieksekusi.

Ketahanan sama pentingnya dengan skala dan efisiensi. Untuk mewujudkannya, IBM dan stc mengembangkan cetak biru DR target, yang mencakup studi komprehensif tentang kemampuan dan pedoman DR, dan kerangka kerja untuk memungkinkan DR dan keberlangsungan bisnis untuk aplikasi stc. Penilaian arsitektur dilakukan di seluruh aplikasi, infrastruktur, dan lapisan jaringan untuk memfasilitasi kepatuhan terhadap pedoman dan kepatuhan terhadap peraturan. Dengan skenario pengujian dan validasi arsitektur yang jelas, stc memperkuat kemampuannya dalam melindungi layanan bisnis yang penting sekaligus memastikan kesinambungan dan kesiapan di seluruh perusahaan.

IBM dan stc memupuk budaya kreasi bersama, memastikan keselarasan kepemimpinan, transfer pengetahuan yang lancar, dan momentum berkelanjutan di seluruh alur kerja. Pendekatan kolaboratif ini secara signifikan meningkatkan keberlangsungan bisnis aplikasi sangat penting dan memungkinkan strategi respons yang lebih efektif dan tepat waktu.