IBM dan stc group berkreasi bersama menciptakan fondasi hybrid cloud dinamis, mengotomatisasi operasi, cloud aplikasi, dan mempercepat transformasi di seluruh perusahaan
stc group, pelopor digital terkemuka, memulai inisiatif modernisasi cloud untuk mendukung portofolio layanan digitalnya yang berkembang pesat. Untuk membangun fondasi yang lebih dapat diskalakan, efisien, dan hemat biaya, stc mulai meningkatkan kematangan cloud-nya dengan mengintegrasikan kekuatan cloud pribadinya dengan fleksibilitas solusi cloud publik. Pendekatan strategis ini bertujuan untuk menghadirkan arsitektur terpadu yang siap untuk masa depan dan mampu memberikan performa tinggi di semua lingkungan.
Mengambil lompatan strategis di luar migrasi ‘angkat dan alihkan‘ yang konvensional, stc mendefinisikan ulang model operasinya untuk membuka potensi penuh cloud. Transformasi ini menekankan pemberdayaan di seluruh perusahaan melalui peralatan cloud-native, diperkuat oleh kerangka kerja tata kelola yang kuat untuk mengelola keamanan, kepatuhan, dan skalabilitas. Terpusat dalam strategi multicloud berwawasan ke depan, program ini dirancang untuk mempercepat realisasi nilai, mendorong inovasi, dan meningkatkan ketangkasan organisasi dalam lingkungan pasar yang semakin dinamis.
Hal ini membutuhkan pendekatan holistik di seluruh orang, proses, dan teknologi, serta standar yang jelas dan pola otomatisasi yang dapat digunakan kembali. Menyadari peraturan regional dan tuntutan unik dari perusahaan yang berkembang pesat, stc berkomitmen pada cetak biru yang mengintegrasikan kelincahan dan otomatisasi dengan tata kelola yang kuat dan kepatuhan keamanan.
Untuk memajukan ambisi digitalnya, stc bermitra dengan IBM® Consulting untuk merancang arsitektur target hybrid cloud yang berlandaskan pada prinsip rekayasa platform untuk skalabilitas dan ketahanan. IBM memobilisasi tim lintas fungsi yang terdiri dari arsitek, konsultan, manajer program, dan UKM yang berfokus pada telekomunikasi untuk memimpin transformasi di seluruh alur kerja utama. Transformasi tersebut meliputi desain hybrid cloud, modernisasi aplikasi, optimasi biaya infrastruktur dan peningkatan kemampuan pemulihan bencana (DR).
Keterlibatan hybrid cloud dimulai dengan kreasi bersama, di mana tim melakukan penilaian lingkungan cloud saat ini, termasuk cloud pribadi dan infrastruktur yang mendasarinya. Mereka mengidentifikasi beberapa kesenjangan dan tantangan, yang diprioritaskan berdasarkan kebutuhan bisnis. Dengan menggunakan insight ini, bersama dengan tren global dan praktik terbaik industri, sebuah target kondisi dan peta jalan transformasi ditetapkan.
Komponen kunci dari arsitektur target adalah bidang kontrol, dibangun di atas prinsip-prinsip rekayasa platform. Pendekatan ini memungkinkan kebijakan terpadu, penyediaan infrastruktur otomatis, dan tata kelola operasional standar.
Kemampuan teknologi baru diusulkan sebagai bagian dari target arsitektur hybrid cloud, termasuk Multi Cloud Management Platform (MCMP), FinOps, DevSecOps, AIOps, fondasi cloud, keberlanjutan, dan DR.
Keterlibatan aplikasi dimulai dengan proses penemuan kolaboratif di mana tim membangun pandangan terperinci tentang lingkungan IT stc. Semua aplikasi dievaluasi menggunakan alat BlueCat dan ICCA, yang mengarah pada pengembangan peta jalan yang disesuaikan, termasuk perangkat cloud, dan arsitektur target yang dapat diskalakan untuk menyeimbangkan kinerja, kepatuhan, dan pertumbuhan.
Bertujuan untuk mengurangi belanja modal (CapEx) dan belanja operasional (OpEx), stc dan IBM melakukan inisiatif optimasi biaya infrastruktur yang komprehensif. Hal ini mengungkapkan tekanan yang sudah berlangsung lama terkait dengan pemeliharaan perangkat keras, vendor lock-in, ketergantungan pada basis data berpemilik, ketidakefisienan dalam virtualisasi, dan skalabilitas terbatas. Untuk mengatasi masalah ini, stc dan IBM mengembangkan kerangka kerja bersama dengan rencana yang dapat dieksekusi.
Ketahanan sama pentingnya dengan skala dan efisiensi. Untuk mewujudkannya, IBM dan stc mengembangkan cetak biru DR target, yang mencakup studi komprehensif tentang kemampuan dan pedoman DR, dan kerangka kerja untuk memungkinkan DR dan keberlangsungan bisnis untuk aplikasi stc. Penilaian arsitektur dilakukan di seluruh aplikasi, infrastruktur, dan lapisan jaringan untuk memfasilitasi kepatuhan terhadap pedoman dan kepatuhan terhadap peraturan. Dengan skenario pengujian dan validasi arsitektur yang jelas, stc memperkuat kemampuannya dalam melindungi layanan bisnis yang penting sekaligus memastikan kesinambungan dan kesiapan di seluruh perusahaan.
IBM dan stc memupuk budaya kreasi bersama, memastikan keselarasan kepemimpinan, transfer pengetahuan yang lancar, dan momentum berkelanjutan di seluruh alur kerja. Pendekatan kolaboratif ini secara signifikan meningkatkan keberlangsungan bisnis aplikasi sangat penting dan memungkinkan strategi respons yang lebih efektif dan tepat waktu.
Platform hybrid cloud stc sudah mendorong peningkatan ketangkasan, ketahanan, dan efisiensi biaya. Prosesnya semakin ditingkatkan dengan pengenalan ke berbagai kemampuan baru seperti MCMP, DevSecOps, AIOps, FinOps, interkoneksi hybrid cloud, dan fondasi cloud pribadi yang ditingkatkan. Penambahan ini telah meletakkan dasar untuk lingkungan digital yang lebih cerdas, otomatis, dan dapat diskalakan.
Untuk lebih meningkatkan efisiensi operasional, stc meningkatkan fungsi cloud pribadinya dengan fitur-fitur seperti penskalaan otomatis, penonaktifan otomatis, dan penonaktifan otomatis.
Melalui penerapan MCMP, stc mencapai konektivitas multicloud yang lancar di tiga hyperscaler terkemuka. Fleksibilitas arsitektur yang ditingkatkan ini telah memberdayakan tim untuk menerapkan beban kerja di lingkungan yang dioptimalkan untuk kinerja, skalabilitas, dan kepatuhan.
Beberapa inisiatif utama memberikan efisiensi keuangan dan operasional yang terukur.
Bersama-sama, inisiatif ini mencerminkan komitmen stc untuk membangun perusahaan digital yang siap untuk masa depan, yaitu perusahaan yang tangkas, tangguh, dan dioptimalkan untuk nilai jangka panjang.
stc group adalah pelopor digital terkemuka yang berkantor pusat di Riyadh, Arab Saudi. Didirikan pada tahun 1998, stc menyediakan layanan telekomunikasi, digital, dan solusi perusahaan kepada jutaan pelanggan di seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa. Sebagai operator telekomunikasi terbesar di Arab Saudi, stc memainkan peran penting dalam memajukan transformasi digital di kawasan ini. Dengan sekitar 20.000 karyawan dan kehadiran yang kuat di pasar-pasar regional utama, stc melaporkan pendapatan melebihi 75,89 miliar SAR pada tahun 2024.
