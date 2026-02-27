IBM® bekerja sama dengan ROX Hi-Tech Ltd untuk merancang dan menerapkan kombinasi solusi IBM® Power dan storage yang memperkuat keberlangsungan bisnis melalui failover yang andal, sekaligus mengurangi risiko pemulihan bencana tanpa perlu melakukan platform ulang atau re-arsitektur pada lingkungan yang ada.

ROX Hi-Tech memimpin transformasi melalui serangkaian workshop teknis yang terstruktur dan mendalam mencakup infrastruktur, aplikasi SAP, dan keamanan, sehingga tercipta keselarasan pemangku kepentingan yang kuat serta keyakinan terhadap tujuan pemulihan. Bukti konsep pada IBM® Power Virtual Server, dilengkapi dengan demonstrasi kemampuan terperinci, memvalidasi ketahanan platform, kinerja, dan kesiapan integrasi yang mulus. Secara paralel, ROX Hi-Tech merancang arsitektur pemulihan bencana SAP HANA yang andal di PowerVS untuk lingkungan heterogen, dengan keterlibatan awal dan aktif para pakar SAP guna memastikan keselarasan penuh dengan proses inti ERP.

Solusi ini memodernisasi pendekatan pemulihan bencana klien dengan menerapkan infrastruktur yang tangguh di IBM® Power Virtual Server serta mengimplementasikan replikasi native SAP HANA untuk memungkinkan sinkronisasi data berkelanjutan dan pemulihan yang cepat di berbagai lingkungan.

IBM® Cloud Object Storage diintegrasikan untuk menyediakan repositori yang aman dan dapat diskalakan bagi pencadangan dan pemulihan data, sehingga memperkuat perlindungan data serta mendukung proses pemulihan yang andal saat terjadi bencana. Kerangka kerja pemulihan bencana tersebut terintegrasi dengan lancar menggunakan sistem SAP yang dihosting di PowerVS, menghadirkan fondasi keberlangsungan bisnis yang kuat dan selaras dengan sesuai standar.

Langkah ini juga memungkinkan pergeseran dari infrastruktur padat modal ke model cloud berbasis OPEX, sambil menyediakan akses ke 250+ layanan IBM® Cloud untuk mendukung skalabilitas dan inovasi masa depan. Melalui kemitraan kolaboratif ini, IBM® dan ROX Hi-Tech memberikan solusi pemulihan bencana yang aman dan siap untuk masa depan yang berbeda dengan platform cloud alternatif.