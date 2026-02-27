ROX Hi-Tech dan IBM® menghadirkan pemulihan bencana yang aman dan dapat diskalakan di IBM® Power Virtual Server
Sebuah organisasi manufaktur global yang menjalankan beban kerja SAP HANA yang penting mengalami pemadaman produksi lokal yang berkepanjangan yang mengganggu operasi dan menimbulkan kekhawatiran serius seputar keberlangsungan bisnis. Di industri di mana waktu henti secara langsung memengaruhi produktivitas, pendapatan, dan komitmen terhadap pelanggan, pimpinan menyadari perlunya memperkuat kemampuan pemulihan bencana (disaster recovery/DR).
Selain memulihkan kepercayaan, organisasi membutuhkan solusi DR yang sesuai dengan standar industri, meminimalkan risiko, serta menghindari platform ulang atau perubahan arsitektur yang mahal. Pendekatan tradisional padat modal, lambat untuk diterapkan, dan tidak memiliki fleksibilitas yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan di masa depan. Tantangannya jelas: meningkatkan ketahanan dan kecepatan pemulihan untuk SAP HANA sambil mengendalikan biaya dan memastikan skalabilitas jangka panjang.
IBM® bekerja sama dengan ROX Hi-Tech Ltd untuk merancang dan menerapkan kombinasi solusi IBM® Power dan storage yang memperkuat keberlangsungan bisnis melalui failover yang andal, sekaligus mengurangi risiko pemulihan bencana tanpa perlu melakukan platform ulang atau re-arsitektur pada lingkungan yang ada.
ROX Hi-Tech memimpin transformasi melalui serangkaian workshop teknis yang terstruktur dan mendalam mencakup infrastruktur, aplikasi SAP, dan keamanan, sehingga tercipta keselarasan pemangku kepentingan yang kuat serta keyakinan terhadap tujuan pemulihan. Bukti konsep pada IBM® Power Virtual Server, dilengkapi dengan demonstrasi kemampuan terperinci, memvalidasi ketahanan platform, kinerja, dan kesiapan integrasi yang mulus. Secara paralel, ROX Hi-Tech merancang arsitektur pemulihan bencana SAP HANA yang andal di PowerVS untuk lingkungan heterogen, dengan keterlibatan awal dan aktif para pakar SAP guna memastikan keselarasan penuh dengan proses inti ERP.
Solusi ini memodernisasi pendekatan pemulihan bencana klien dengan menerapkan infrastruktur yang tangguh di IBM® Power Virtual Server serta mengimplementasikan replikasi native SAP HANA untuk memungkinkan sinkronisasi data berkelanjutan dan pemulihan yang cepat di berbagai lingkungan.
IBM® Cloud Object Storage diintegrasikan untuk menyediakan repositori yang aman dan dapat diskalakan bagi pencadangan dan pemulihan data, sehingga memperkuat perlindungan data serta mendukung proses pemulihan yang andal saat terjadi bencana. Kerangka kerja pemulihan bencana tersebut terintegrasi dengan lancar menggunakan sistem SAP yang dihosting di PowerVS, menghadirkan fondasi keberlangsungan bisnis yang kuat dan selaras dengan sesuai standar.
Langkah ini juga memungkinkan pergeseran dari infrastruktur padat modal ke model cloud berbasis OPEX, sambil menyediakan akses ke 250+ layanan IBM® Cloud untuk mendukung skalabilitas dan inovasi masa depan. Melalui kemitraan kolaboratif ini, IBM® dan ROX Hi-Tech memberikan solusi pemulihan bencana yang aman dan siap untuk masa depan yang berbeda dengan platform cloud alternatif.
Setelah transformasi, organisasi secara signifikan memperkuat keberlangsungan bisnis dan postur pemulihan bencana untuk beban kerja sangat penting. Lingkungan modern mengurangi risiko waktu henti hingga 80% dan meningkatkan kinerja sistem hingga 30%, memungkinkan operasi yang lebih andal dan pemulihan yang lebih cepat selama gangguan.
Di luar ketahanan dan kinerja, solusi ini membangun fondasi TI yang dapat diskalakan, aman, dan siap untuk masa depan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang. Dengan mengadopsi model cloud berbasis OPEX pada IBM® Power Virtual Server, organisasi meningkatkan fleksibilitas biaya sambil mendapatkan akses ke ekosistem layanan IBM® Cloud yang luas. Dengan pemulihan otomatis, tata kelola yang lebih baik, dan keandalan kelas enterprise yang kini telah diterapkan, klien berada pada posisi yang lebih siap untuk beradaptasi dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang dan melakukan skalabilitas dengan percaya diri, didukung oleh kemitraan berkelanjutan antara IBM® dan ROX Hi-Tech.
ROX Hi-Tech Ltd. adalah penyedia solusi TI strategis yang berspesialisasi dalam infrastruktur, SAP, cloud, serta solusi jaringan dan keamanan. Perusahaan yang didirikan di India ini berkolaborasi dengan organisasi global di berbagai industri untuk membangun, menerapkan, dan mengelola ekosistem TI yang andal serta siap untuk masa depan, dengan memanfaatkan solusi terkemuka dari IBM® dan SAP.
IBM® Power Virtual Server menyediakan infrastruktur sebagai layanan yang aman dan dapat diskalakan untuk menjalankan beban kerja sangat penting di cloud. Solusi ini memungkinkan adopsi cloud hybrid, migrasi beban kerja yang cepat, dan pemulihan bencana yang tangguh sambil mempertahankan konsistensi dengan lingkungan IBM® Power lokal.
