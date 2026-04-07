Menggandakan hasil melalui otomatisasi

Dengan jutaan orang mengandalkan solusi pembayaran digital Riverty di 5.000 toko online, ketersediaan dan kecepatan sangat penting. Teknisi Riverty membangun dan memelihara API dengan ketersediaan tinggi untuk memberikan akses yang mulus dan selalu aktif. Tetapi mereka beroperasi di bawah strategi TI di mana tim pusat berfungsi sebagai penyedia layanan lengkap. Permintaan infrastruktur, mulai dari lingkungan penyediaan hingga rahasia dan pembaruan sertifikat menumpuk. Insinyur menunggu berhari-hari untuk resolusi tiket, menunda pengiriman dan menambah gesekan.

“Tim kecil kami tidak bisa menjadi hambatan bagi organisasi kami yang besar dan berkembang,” kata Stephan Kürpick, Ketua Unit Teknis, Pembayaran, dan Kredit di Riverty. Pengelolaan rahasia menambah tekanan lebih lanjut. Tim pusat menangani rahasia secara manual di Azure Key Vault, membuat backlog. Pendekatan manual ini mempertaruhkan penyebaran rahasia, kredenSIAL kedaluwarsa, dan pembaruan yang terlewat, meningkatkan kekhawatiran kepatuhan dan audit.