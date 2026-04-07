Menggandakan hasil melalui otomatisasi

Bagaimana Riverty mencapai alur kerja penyediaan otomatis tunggal sambil melindungi data sensitif
Dengan jutaan orang mengandalkan solusi pembayaran digital Riverty di 5.000 toko online, ketersediaan dan kecepatan sangat penting. Teknisi Riverty membangun dan memelihara API dengan ketersediaan tinggi untuk memberikan akses yang mulus dan selalu aktif. Tetapi mereka beroperasi di bawah strategi TI di mana tim pusat berfungsi sebagai penyedia layanan lengkap. Permintaan infrastruktur, mulai dari lingkungan penyediaan hingga rahasia dan pembaruan sertifikat menumpuk. Insinyur menunggu berhari-hari untuk resolusi tiket, menunda pengiriman dan menambah gesekan.
“Tim kecil kami tidak bisa menjadi hambatan bagi organisasi kami yang besar dan berkembang,” kata Stephan Kürpick, Ketua Unit Teknis, Pembayaran, dan Kredit di Riverty. Pengelolaan rahasia menambah tekanan lebih lanjut. Tim pusat menangani rahasia secara manual di Azure Key Vault, membuat backlog. Pendekatan manual ini mempertaruhkan penyebaran rahasia, kredenSIAL kedaluwarsa, dan pembaruan yang terlewat, meningkatkan kekhawatiran kepatuhan dan audit.
Riverty membutuhkan platform untuk merampingkan infrastruktur dan manajemen keamanan sambil memenuhi harapan pengembang tanpa membangun semuanya dari awal. Mereka menemukan itu di HashiCorp, sebuah perusahaan IBM®. Kecepatan implementasi juga penting. “Kami ingin segera menerapkan platform infrastruktur ini daripada menghabiskan waktu yang signifikan untuk membangun dan menyesuaikannya,” kata Ozerov.
Dengan HashiCorp, Riverty mempercepat migrasi cloud-nya dan pindah ke model DevOps, memungkinkan para insinyur untuk bekerja lebih mandiri sambil mengurangi risiko. Beroperasi di lingkungan multi-cloud global di seluruh Azure dan Kubernetes membuat konsistensi menjadi penting, sehingga Riverty mengadopsi IBM® Terraform pada Platform Cloud HashiCorp untuk menstandardisasi infrastruktur sebagai kode dan mengotomatiskan penyediaan. Tim sekarang menggunakan templat layanan mandiri yang dapat digunakan kembali untuk menerapkan infrastruktur sesuai permintaan.
Untuk memperkuat kepatuhan, Riverty mengadopsi IBM® Vault, mengamankan data sensitif dan mengelola rahasia dalam skala besar, dengan kontrol akses berbasis peran yang mendukung persyaratan audit dan peraturan yang ketat.
Dengan infrastruktur yang terus meningkat pada intinya, Riverty sekarang lebih siap untuk tidak hanya memberikan solusi keuangan yang fleksibel kepada pelanggan tetapi untuk mendorong inovasi untuk era baru teknologi keuangan. Platform Cloud HashiCorp mendukung aplikasi Riverty yang paling penting sekaligus memungkinkan para insinyur untuk pergi ke pasar lebih cepat dan lebih aman.
Akibatnya, Riverty memangkas penyediaan infrastruktur dari hari ke jam dengan layanan mandiri IaC, mengurangi siklus peluncuran dari beberapa hari menjadi sehari saja melalui alur kerja berbasis PR, dan mempercepat persetujuan hingga 80%. Selain itu, Riverty melakukan standardisasi pada solusi open source terbaik dengan dukungan untuk lingkungan multi‑cloud. Solusi ini juga memungkinkan penemuan layanan otomatis dan manajemen rahasia di ratusan layanan dan ribuan node, sekaligus mengurangi waktu konfigurasi load balancing dari 30 menit menjadi kurang dari 1 menit.
Riverty menghadirkan era baru kebebasan finansial bagi individu dan bisnis dengan berinovasi dengan kebutuhan keuangan dan kekhawatiran pelanggannya. Dengan lebih dari 4.000 karyawan di seluruh Eropa dan Amerika Utara, perusahaan fintech menggabungkan teknologi, data, dan pengoptimalan proses untuk memberikan solusi keuangan generasi berikutnya kepada ribuan pedagang dan lebih dari 28 juta konsumen di seluruh dunia.
