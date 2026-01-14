Rinnai Australia meletakkan dasar untuk adopsi AI dengan IBM Planning Analytics
Rinnai Australia, produsen dan distributor terkemuka sistem pemanas, pendingin, dan air panas, mengalami pertumbuhan yang signifikan melalui ekspansi dan akuisisi organik. Namun, fungsi keuangan mereka kesulitan untuk mengimbangi pertumbuhan ini.
Sistem keuangan perusahaan menjadi makin kompleks. Ketergantungan yang besar pada beberapa alat, seperti IBM® Cognos®, IBM TM1®, Oracle Essbase, dan Oracle Analytics Cloud—dikombinasikan dengan proses manual dan banyak spreadsheet—menciptakan silo dan duplikasi. Situasi ini menyebabkan siklus pelaporan yang panjang, dengan penutupan akhir bulan anak perusahaan memakan waktu berminggu-minggu, dan proses penganggaran yang membentang lebih dari 3 bulan.
“Kami sampai pada titik di mana melanjutkan proses manual menjadi tidak berkelanjutan,” kenang Dilend Chawda, CFO Rinnai Australia. “Kami membutuhkan sumber utama kebenaran—tidak hanya untuk mengurangi risiko dan kesalahan, tetapi untuk memungkinkan kolaborasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik.”
Rinnai membutuhkan platform keuangan modern yang dapat diskalakan yang mendukung pertumbuhan, peningkatan ketangkasan, dan memungkinkan adopsi AI. Mereka mulai menjelajahi solusi untuk memodernisasi fungsi keuangan mereka.
dihemat melalui pelaporan dan konsolidasi otomatis
Setelah mengevaluasi beberapa opsi, Rinnai memilih IBM Business Partner Octane Software Solutions pada pertengahan 2024 sebagai pakar tepercaya untuk memodernisasi platform keuangan mereka. Menggunakan IBM Planning Analytics, Octane memimpin peluncuran bertahap yang menghadirkan kesuksesan cepat sambil meminimalkan risiko. Model IBM Business Partner hybrid onshore-offshore dan keahlian mendalam di bidang keuangan memastikan efisiensi biaya dan skalabilitas. Selain itu, pendekatan low-code membuat tim internal terlibat secara aktif, mempercepat adopsi platform baru di seluruh tenaga kerja Rinnai.
Penerapan telah merampingkan pelaporan akhir bulan, analisis profitabilitas produk, perencanaan permintaan, dan memperkenalkan Rangkaian Anggaran 2025 yang terintegrasi dengan penjualan, perencanaan tenaga kerja, dan pengeluaran modal. Platform sekarang berfungsi sebagai sumber kebenaran tunggal, memungkinkan kolaborasi dan pemodelan untuk beragam kebutuhan. Setelah menyelesaikan pekerjaan dasar untuk membuat data mereka siap AI, Rinnai saat ini bekerja dengan Octane melalui serangkaian lokakarya untuk Jelajahi bagaimana IBM watsonx Orchestrate® dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan forecasting, mengoptimalkan tingkat stok, dan mengurangi pekerjaan manual.
Tim keuangan Rinnai telah bertransformasi dengan IBM Planning Analytics, mencapai peningkatan efisiensi yang signifikan dan keunggulan strategis seperti:
Modernisasi sistem keuangan perusahaan telah meningkatkan moral karyawan, memindahkan fokus dari entri data ke analisis. Rinnai sekarang memanfaatkan model prediktif untuk modal kerja, bersama IBM Planning Analytics dan IBM watsonx® untuk kueri bahasa alami dan deteksi outlier. Inisiatif ini telah memposisikan tim keuangan mereka sebagai mitra strategis, mendorong keputusan yang lebih cepat dan menargetkan pengurangan persediaan 10%—menawarkan pelajaran CFO tentang bertindak lebih awal, mengukur manfaat, dan menumbuhkan budaya kolaboratif. Seperti yang dicatat Chawda, “AI perlu disematkan—dan makin lama Anda menunggu, makin sulit dan makin mahal biayanya.”
Melalui kemitraan dengan Octane, Rinnai telah mengubah fungsi pelaporan keuangan yang reaktif menjadi pendorong proaktif insight strategis—menjadi siap menghadapi era AI.
Rinnai Australia adalah produsen dan distributor sistem pemanas, pendingin, dan air panas terkemuka. Dengan operasi di beberapa anak perusahaan dan sejarah akuisisi, Rinnai telah menjadi nama tepercaya di Australia selama lebih dari 50 tahun. Perusahaan ini beroperasi di 20 negara, menghadirkan keahlian global untuk menyesuaikan solusi dengan gaya hidup Australia. Rangkaian merek Rinnai, termasuk Rinnai, Brivis, APAC, dan Polo, menghadirkan produk-produk berkualitas tinggi.
Octane Software Solutions adalah mitra spesialis IBM yang menghadirkan keahlian mendalam dalam IBM Planning Analytics dan transformasi keuangan. Mereka menawarkan model pengiriman hybrid onshore-offshore yang membantu bisnis menskalakan sumber daya sesuai kebutuhan dan mengelola biaya secara efektif. Pendekatan low-code Octane mendorong tim internal untuk tetap aktif selama peluncuran, mempercepat adopsi dan pengembangan kemampuan.
Ketahui cara IBM Planning Analytics dapat mendorong bisnis Anda maju dengan wawasan berbasis AI.
© Hak Cipta IBM Corporation 2025
IBM, logo IBM, Cognos, TM1, watsonx, dan watsonx Orchestrate, adalah merek dagang IBM Corp., terdaftar di banyak yurisdiksi di seluruh dunia.
Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan bervariasi berdasarkan konfigurasi dan kondisi klien dan, oleh karena itu, hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat diberikan.