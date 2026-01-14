Rinnai Australia, produsen dan distributor terkemuka sistem pemanas, pendingin, dan air panas, mengalami pertumbuhan yang signifikan melalui ekspansi dan akuisisi organik. Namun, fungsi keuangan mereka kesulitan untuk mengimbangi pertumbuhan ini.

Sistem keuangan perusahaan menjadi makin kompleks. Ketergantungan yang besar pada beberapa alat, seperti IBM® Cognos®, IBM TM1®, Oracle Essbase, dan Oracle Analytics Cloud—dikombinasikan dengan proses manual dan banyak spreadsheet—menciptakan silo dan duplikasi. Situasi ini menyebabkan siklus pelaporan yang panjang, dengan penutupan akhir bulan anak perusahaan memakan waktu berminggu-minggu, dan proses penganggaran yang membentang lebih dari 3 bulan.

“Kami sampai pada titik di mana melanjutkan proses manual menjadi tidak berkelanjutan,” kenang Dilend Chawda, CFO Rinnai Australia. “Kami membutuhkan sumber utama kebenaran—tidak hanya untuk mengurangi risiko dan kesalahan, tetapi untuk memungkinkan kolaborasi dan pengambilan keputusan yang lebih baik.”

Rinnai membutuhkan platform keuangan modern yang dapat diskalakan yang mendukung pertumbuhan, peningkatan ketangkasan, dan memungkinkan adopsi AI. Mereka mulai menjelajahi solusi untuk memodernisasi fungsi keuangan mereka.