Bapak Koji Kamesui

Departemen Perencanaan TI

Resona Holdings, Inc.



Bapak Kazutomo Komatsuzaki

Departemen Perencanaan TI

Resona Holdings, Inc.



Bapak Masayuki Sakoda

Departemen Kepatuhan APU Kantor Kejahatan Keuangan

Resona Holdings, Inc.



Bapak Shohei Nishino

Platform Digital

Resona-Digital-I, Inc.