Dengan pengalaman lebih dari tiga dekade dalam layanan pemeliharaan industri profesional, Quant menawarkan pengalihdayaan kelas aset dan manajemen pemeliharaan di berbagai sektor sambil memprioritaskan keselamatan, efisiensi, dan keandalan. Namun, mereka menghadapi tantangan ketika salah satu situs pelanggan Quant menghadapi tantangan operasional yang berasal dari proses lama.

Instruksi pemeliharaan preventif (PM)—penting untuk waktu aktif dan produktivitas—terkubur di lebih dari 1.500 file Microsoft Excel di SharePoint, yang hanya dapat diakses sebagai lampiran di perintah kerja IBM® Maximo® Manage. Teknisi harus mereferensikan file-file ini secara manual, membatasi penggunaan fitur Maximo yang canggih. Proses terfragmentasi ini menurunkan efisiensi, mempertaruhkan akurasi data di lebih dari 17 situs dan hasil proses lambat yang memakan waktu lebih dari satu jam per file untuk secara manual mentransfer konten dari Excel ke Maximo. Hal ini memerintahkan Quant untuk mengejar otomatisasi dan Integrasi untuk membuka potensi penuh Maximo.