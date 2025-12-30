Quant merampingkan pemeliharaan preventif dengan IBM® watsonx.ai
Dengan pengalaman lebih dari tiga dekade dalam layanan pemeliharaan industri profesional, Quant menawarkan pengalihdayaan kelas aset dan manajemen pemeliharaan di berbagai sektor sambil memprioritaskan keselamatan, efisiensi, dan keandalan. Namun, mereka menghadapi tantangan ketika salah satu situs pelanggan Quant menghadapi tantangan operasional yang berasal dari proses lama.
Instruksi pemeliharaan preventif (PM)—penting untuk waktu aktif dan produktivitas—terkubur di lebih dari 1.500 file Microsoft Excel di SharePoint, yang hanya dapat diakses sebagai lampiran di perintah kerja IBM® Maximo® Manage. Teknisi harus mereferensikan file-file ini secara manual, membatasi penggunaan fitur Maximo yang canggih. Proses terfragmentasi ini menurunkan efisiensi, mempertaruhkan akurasi data di lebih dari 17 situs dan hasil proses lambat yang memakan waktu lebih dari satu jam per file untuk secara manual mentransfer konten dari Excel ke Maximo. Hal ini memerintahkan Quant untuk mengejar otomatisasi dan Integrasi untuk membuka potensi penuh Maximo.
Untuk mengatasi tantangan alur kerja pemeliharaan preventif lama, Quant berkolaborasi dengan IBM® Client Engineering untuk membangun solusi cloud-native yang memanfaatkan teknologi IBM. Solusi ini berfokus pada otomatisasi ekstraksi, validasi, dan transformasi data PM dari Excel ke format yang kompatibel dengan IBM Maximo Manage.
File Excel disimpan dalam lingkungan yang aman menggunakan IBM Cloud® Object Storage, dengan output JSON untuk integrasi dan IBM Cloud Code Engine digunakan untuk membuat arsitektur tanpa server yang dapat diskalakan untuk API dan UI.
Pada inti dari solusi, IBM watsonx.ai® Studio AI membantu ekstraksi data cerdas menggunakan model bahasa besar (LLM). Layanan AI dieksekusi dalam waktu proses pembelajaran mesin IBM watsonx® untuk membantu memastikan penerapan yang aman dan berkinerja tinggi. Desain modular ini memungkinkan otomatisasi yang dapat diskalakan dan integrasi tanpa batas dengan IBM Maximo Manage.
Pada akhirnya, Quant dan IBM® berhasil mengembangkan produk minimum layak (MVP) yang mengotomatiskan konversi instruksi pemeliharaan preventif berbasis Excel menjadi rencana pekerjaan terstruktur dalam IBM® Maximo Manage. Memanfaatkan otomatisasi cerdas, solusi ini menyederhanakan alur kerja pemeliharaan dan mengurangi inefisiensi operasional.
MVP memperkenalkan proses yang jelas yang didukung oleh antarmuka pengguna untuk memvalidasi dan mengoreksi data yang diekstraksi. Ini memisahkan tugas berdasarkan aset, frekuensi dan tanggung jawab, menghasilkan output JSON yang kompatibel dengan Maximo. Metode ini menghilangkan referensi manual lampiran Excel dan memungkinkan penggunaan penuh dari fitur-fitur lanjutan Maximo.
Akibatnya, Quant mengurangi tenaga kerja manual untuk ekstraksi data dan pembuatan rencana kerja sebesar 65% dan mempersingkat jadwal implementasi sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi (CMMS) sebesar 30% untuk lokasi baru dan proyek lapangan hijau. Perbaikan ini menandai langkah besar dalam perjalanan modernisasi perusahaan sambil memperkuat komitmen mereka terhadap operasi pemeliharaan berbasis data yang dapat diskalakan.
Quant Service, didirikan lebih dari 35 tahun yang lalu dan berkantor pusat di Stockholm, Swedia, menyediakan layanan pemeliharaan industri profesional. Dengan kehadiran global, referensi Quant mencakup lebih dari 400 fasilitas di seluruh sektor, mendukung peningkatan keselamatan, kinerja peralatan, dan keandalan operasional.
