Sebagai bagian dari agenda transformasi digitalnya, Qatar Development Bank (QDB) mengambil langkah strategis untuk memodernisasi infrastruktur TI, dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional, menyederhanakan proses layanan perbankan, serta memastikan standar keamanan dan kepatuhan tetap terjaga. Lingkungan TI bank yang ada dibangun di atas IBM® App Connect Enterprise (ACE). Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, QDB menyadari perlunya beralih ke arsitektur yang lebih modern, cloud-native, dan berbasis API.

Bank menempatkan prioritas pada optimalisasi integrasi, sistem pemantauan, dan pengelolaan sumber daya untuk memastikan keandalan aplikasi, menurunkan beban operasional, serta mendorong terciptanya inovasi berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menerapkan solusi yang dapat mendukung aplikasi kontainer, memungkinkan kelincahan dan skalabilitas sambil mempertahankan standar keamanan yang kuat.