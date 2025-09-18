Qatar Development Bank mempercepat transformasi digital

Perbankan yang mulus dimungkinkan oleh integrasi yang kuat

Transisi ke modernisasi digital

Sebagai bagian dari agenda transformasi digitalnya, Qatar Development Bank (QDB) mengambil langkah strategis untuk memodernisasi infrastruktur TI, dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional, menyederhanakan proses layanan perbankan, serta memastikan standar keamanan dan kepatuhan tetap terjaga. Lingkungan TI bank yang ada dibangun di atas IBM® App Connect Enterprise (ACE). Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, QDB menyadari perlunya beralih ke arsitektur yang lebih modern, cloud-native, dan berbasis API.

Bank menempatkan prioritas pada optimalisasi integrasi, sistem pemantauan, dan pengelolaan sumber daya untuk memastikan keandalan aplikasi, menurunkan beban operasional, serta mendorong terciptanya inovasi berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menerapkan solusi yang dapat mendukung aplikasi kontainer, memungkinkan kelincahan dan skalabilitas sambil mempertahankan standar keamanan yang kuat.
Memodernisasi perbankan dengan solusi cloud-native

QDB memulai perjalanan modernisasi dengan memanfaatkan IBM® Cloud Pak for Integration (CP4I), IBM® Instana, dan IBM® Turbonomic untuk meningkatkan infrastruktur perbankan digitalnya.

  • Cloud Pak for Integration (CP4I) menjadi platform integrasi inti, merutekan transaksi mobile dan internet banking dengan lancar melalui IBM® API Connect dan ACE. IBM® API Connect mengamankan semua API menggunakan Otorisasi Terbuka (OAuth), sementara ACE memperkaya dan mengatur permintaan masuk untuk memenuhi persyaratan sistem.
  • Instana memberikan pemantauan menyeluruh dengan visibilitas real-time di seluruh infrastruktur TI bank. Dengan analisis akar masalah yang didukung AI, bank menyelesaikan masalah dengan cepat, memastikan gangguan layanan minimal.
  • Turbonomic mengoptimalkan manajemen sumber daya aplikasi, mengalokasikan CPU, memori, dan penyimpanan secara dinamis untuk memastikan kinerja puncak, sambil meminimalkan biaya.

Rangkaian solusi tersebut berhasil memodernisasi operasional QDB, sekaligus menghadirkan pengalaman perbankan yang dapat diskalakan, aman, dan efisien.
Mencapai keunggulan operasional dan kepuasan pelanggan

Kolaborasi dengan IBM® memberdayakan QDB untuk meningkatkan layanan perbankan digital mereka secara signifikan, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mendorong efisiensi operasional.

  • Transaksi yang mulus: CP4I memungkinkan pemrosesan transaksi keuangan bagi jutaan pengguna secara lancar dan aman, sekaligus memperkuat reputasi bank sebagai lembaga yang andal. Sebagai bagian dari modernisasi ini, QDB berhasil memigrasikan 164 API menggunakan API Connect dan 65 aplikasi ACE, yang mendukung 22 aplikasi bisnis penting di seluruh platform.
  • Penyelesaian masalah proaktif: Dengan Instana, waktu henti berkurang drastis berkat monitoring real-time dan troubleshooting berbasis AI sehingga menjamin layanan tetap lancar. Sistem sekarang menangani rata-rata 35.000 panggilan API per hari dengan waktu respons rata-rata 1.773 milidetik, memastikan kinerja tinggi dan daya tanggap dalam skala besar.
  • Sumber daya yang dioptimalkan: Turbonomic membantu menekan biaya operasional melalui otomatisasi pengelolaan sumber daya, sekaligus memastikan skalabilitas untuk menghadapi lonjakan permintaan. Solusi ini membantu QDB menjaga konsistensi kualitas layanan sekaligus memaksimalkan efisiensi infrastruktur.

Kemajuan ini menempatkan QDB sebagai pemimpin dalam perbankan digital, memungkinkan mereka memberikan pengalaman unggul bagi nasabah sekaligus menetapkan tolok ukur baru dalam efisiensi operasional di sektor keuangan.
Tentang Bank Pembangunan Qatar

Qatar Development Bank (QDB) adalah lembaga keuangan yang berbasis di Doha, Qatar, yang khusus untuk mendorong diversifikasi ekonomi dan mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) di wilayah tersebut. Didirikan pada tahun 1997, QDB menyediakan solusi keuangan dan konsultasi inovatif untuk memberdayakan pengusaha dan bisnis. Berfokus pada pembangunan berkelanjutan, QDB mendukung berbagai sektor industri dan mendorong terwujudnya ekonomi berbasis pengetahuan di Qatar.

