Perbankan yang mulus dimungkinkan oleh integrasi yang kuat
Sebagai bagian dari agenda transformasi digitalnya, Qatar Development Bank (QDB) mengambil langkah strategis untuk memodernisasi infrastruktur TI, dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional, menyederhanakan proses layanan perbankan, serta memastikan standar keamanan dan kepatuhan tetap terjaga. Lingkungan TI bank yang ada dibangun di atas IBM® App Connect Enterprise (ACE). Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, QDB menyadari perlunya beralih ke arsitektur yang lebih modern, cloud-native, dan berbasis API.
Bank menempatkan prioritas pada optimalisasi integrasi, sistem pemantauan, dan pengelolaan sumber daya untuk memastikan keandalan aplikasi, menurunkan beban operasional, serta mendorong terciptanya inovasi berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menerapkan solusi yang dapat mendukung aplikasi kontainer, memungkinkan kelincahan dan skalabilitas sambil mempertahankan standar keamanan yang kuat.
QDB memulai perjalanan modernisasi dengan memanfaatkan IBM® Cloud Pak for Integration (CP4I), IBM® Instana, dan IBM® Turbonomic untuk meningkatkan infrastruktur perbankan digitalnya.
Rangkaian solusi tersebut berhasil memodernisasi operasional QDB, sekaligus menghadirkan pengalaman perbankan yang dapat diskalakan, aman, dan efisien.
Kolaborasi dengan IBM® memberdayakan QDB untuk meningkatkan layanan perbankan digital mereka secara signifikan, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mendorong efisiensi operasional.
Kemajuan ini menempatkan QDB sebagai pemimpin dalam perbankan digital, memungkinkan mereka memberikan pengalaman unggul bagi nasabah sekaligus menetapkan tolok ukur baru dalam efisiensi operasional di sektor keuangan.
Qatar Development Bank (QDB) adalah lembaga keuangan yang berbasis di Doha, Qatar, yang khusus untuk mendorong diversifikasi ekonomi dan mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) di wilayah tersebut. Didirikan pada tahun 1997, QDB menyediakan solusi keuangan dan konsultasi inovatif untuk memberdayakan pengusaha dan bisnis. Berfokus pada pembangunan berkelanjutan, QDB mendukung berbagai sektor industri dan mendorong terwujudnya ekonomi berbasis pengetahuan di Qatar.
Pelajari bagaimana Instana dapat membantu Anda memanfaatkan Power untuk pengambilan keputusan yang lebih baik
© Hak Cipta IBM® Corporation 2025. IBM®, logo IBM®,IBM® API Connect, IBM® Cloud Pak, IBM® Instana, Instana, dan Turbonomic adalah merek dagang IBM® Corp., terdaftar di banyak yurisdiksi di seluruh dunia.
Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan bervariasi berdasarkan konfigurasi dan kondisi klien dan, oleh karena itu, hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat diberikan.