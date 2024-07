Prometeo berasal dari entri kontes Call for Code . Call for Code adalah program global bagi para pengembang dan pemecah masalah lainnya untuk berkolaborasi dalam proyek-proyek teknologi sumber terbuka yang menangani masalah sosial dan kemanusiaan. Inisiatif Call for Code adalah inisiatif teknologi untuk kebaikan terbesar dari jenisnya. Organisasi ini mensponsori kompetisi tahunan di mana para pemenang menerima hadiah uang tunai dan dukungan komprehensif untuk mengembangkan solusi mereka dan membawanya ke pasar.

“Saya menerima informasi tentang Call for Code selama pertemuan dengan IBM,” kata Valero. “Di bank tempat saya bekerja, kami melakukan banyak kegiatan sukarela. Selain membantu proyek teknologi untuk kebaikan, saya pikir ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk menguji teknologi IBM Cloud yang baru.”

Valero membentuk tim dengan lima teman dan kolega dari lingkungan IT dan melakukan sesi brainstorming tentang bencana alam di selatan Eropa, dan kemudian berfokus pada kebakaran hutan di Spanyol secara khusus. Ide awalnya adalah solusi untuk melindungi rumah-rumah penduduk dari risiko kebakaran.

“Kisah kesuksesan Prometeo dimulai dengan kegagalan,” jelas Valero.

Tim ini mengikuti tantangan Call for Code 2018, namun segera menyadari bahwa ide mereka perlu disempurnakan. Mereka tidak berkonsultasi dengan pakarnya, yaitu para petugas pemadam kebakaran itu sendiri. “Setelah pengalaman itu, kami berkata, 'Oke, kami akan pergi ke kantor pemadam kebakaran, untuk menguji coba dengan petugas pemadam kebakaran,“ kata Valero. Karena dia tidak mengenal petugas pemadam kebakaran secara pribadi, Valero mencari email para petugas pemadam kebakaran dan mengirimkan email. Dia menghubungi petugas pemadam kebakaran veteran Joan Herrera, seorang spesialis manajemen kebakaran, yang sekarang adalah anggota tim Prometeo.

Valero melanjutkan: “Saya dan tim saya pergi ke kantor pemadam kebakaran dan dia mengatakan kepada kami, 'Kalian semua tahu banyak tentang teknologi. Tapi Anda tidak tahu apa pun tentang kebakaran hutan.' Itu benar. Dia benar, dan itulah sebabnya kami tidak menang.”