OCC mempercepat upgrade sistem dan memperkuat ketahanan pasar dengan solusi kontainer IBM® Sterling
Options Clearing Corporation (OCC) adalah satu-satunya lembaga kliring penjaminan pusat untuk opsi yang terdaftar di AS. OCC melayani lebih dari 100 anggota kliring, termasuk beberapa pialang, perusahaan sekuritas, dan pedagang komisi berjangka terbesar di Amerika Serikat, yang mengandalkan layanan kliring dan manajemen risiko OCC yang efisien dan efektif. Dengan sejarah lebih dari 50 tahun, OCC ditunjuk sebagai utilitas pasar keuangan yang penting secara sistemik (SIFMU) pada tahun 2012, memperkuat peran pentingnya di pasar digital.
Namun, organisasi menghadapi tantangan dalam mengelola kompleksitas transaksi yang semakin meningkat di seluruh ekosistemnya. Operasi manual, upgrade yang memakan waktu, hambatan skalabilitas, dan kebutuhan akan keamanan kedap udara membuat integrasi dan tata kelola semakin sulit dalam infrastruktur IT warisannya. OCC terutama diperlambat oleh proses manual yang ekstensif dan siklus upgrade yang memakan waktu hingga 18 bulan untuk pembaruan versi kecil sekalipun. OCC perlu memodernisasi infrastrukturnya dan beradaptasi dengan teknologi baru untuk memastikan ketahanan dan keamanan berkelanjutan untuk pasar opsi yang terdaftar di AS.
Didorong oleh kebutuhan akan upgrade yang lebih cepat dan fungsionalitas yang ditingkatkan, OCC meminta bantuan IBM® Client Engineering. Tim IBM merancang solusi kontainerisasi menggunakan perangkat lunak pertukaran data B2B IBM® Sterling, termasuk IBM Sterling B2B IntegratorTM, Sterling External Authentication Server (SEAS), Sterling Secure Proxy, dan Sterling Control Center Monitor.
Rencana implementasi melibatkan pendekatan ganda untuk mendukung lingkungan pertukaran data B2B tradisional dan solusi kontainer baru secara bersamaan. Strategi ini mengamankan dukungan berkelanjutan untuk pelaku pasar opsi, memungkinkan OCC untuk menguji baik secara independen maupun paralel sebelum pemotongan lengkap ke kontainer. Selain itu, transisi ini juga akan mengalamat tantangan dalam mengelola lebih dari 100 koneksi anggota kliring dan lebih dari 500 GB data harian. OCC mengantisipasi volume transaksi tumbuh secara signifikan setelah memigrasikan klien ke Sterling File Gateway atau B2B Integrator.
Selain itu, pindah ke kontainer akan memberdayakan OCC untuk menjelajahi peluang AI dan langkah-langkah keamanan tambahan. Minat hati-hati perusahaan dalam menggunakan AI dapat membantu mengotomatiskan penemuan bagan Helm untuk Kubernetes, meningkatkan proses bisnis, keamanan, dan keterlacakan. Upgrade yang lebih cepat akan membebaskan sumber daya untuk inovasi masa depan dan peningkatan proses.
Dengan bermigrasi ke perangkat lunak kontainer, OCC berencana untuk secara signifikan mengurangi waktu siklus peningkatan. Upgrade ringan yang dulunya memakan waktu 18 bulan akan dilakukan dalam satu setengah hari. Akselerasi yang cepat ini diantisipasi akan menghasilkan penghematan biaya yang substansial dan efisiensi operasional yang dioptimalkan. Moin Syed, Manajer Integrasi Middleware di OCC, menyoroti dampaknya: “Dengan IBM Sterling kontainer, kami tidak lagi terikat dengan masa lalu. Kami tengah membangun masa depan infrastruktur keuangan.” Transisi ke arsitektur kontainer mendukung penskalaan otomatis untuk transaksi harian lebih dari 500 GB, meningkatkan pengalaman anggota kliring. Selain itu, transisi ini juga mempersiapkan OCC untuk hybrid cloud untuk meningkatkan kemampuannya beradaptasi dengan volatilitas pasar.
Operasi OCC sehari-hari juga akan melihat peningkatan yang signifikan, termasuk tugas keamanan yang efisien dan kemampuan pemantauan yang ditingkatkan yang menangkap metrik terperinci dan menerapkan peringatan yang lebih efektif. Seiring OCC melanjutkan perjalanan modernisasi, OCC akan memperkuat kemitraannya dengan IBM, yang akan terus mendukung OCC dengan alat dan keahlian yang diperlukan untuk tetap berada di garis depan inovasi teknologi keuangan. “Beralih ke kontainer adalah kesimpulan alami dan logis karena kami tidak bisa hanya bersikap statis. Layaknya IBM yang berinovasi, kami juga harus melakukannya,” ujar Greg Hanson, Principal Infrastructure Architect di OCC.
Options Clearing Corporation (OCC) adalah organisasi kliring derivatif ekuitas terbesar di dunia. Didirikan pada tahun 1973, OCC berdedikasi untuk mempromosikan stabilitas dan integritas pasar dengan menyediakan layanan kliring dan penyelesaian untuk transaksi opsi, berjangka, dan pinjaman sekuritas. Sebagai utilitas pasar keuangan penting secara sistemik (SIFMU), OCC beroperasi di bawah yurisdiksi Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) AS, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) AS dan Board of Governors of the Federal Reserve System. OCC memiliki lebih dari 100 anggota kliring dan menyediakan layanan kliring dan penyelesaian pihak ketiga pusat untuk 20 bursa dan platform perdagangan. OCC juga menyediakan sumber daya pendidikan gratis dan menarik tentang manfaat dan risiko opsi melalui Options Industry Council (OKI).
