Options Clearing Corporation (OCC) adalah satu-satunya lembaga kliring penjaminan pusat untuk opsi yang terdaftar di AS. OCC melayani lebih dari 100 anggota kliring, termasuk beberapa pialang, perusahaan sekuritas, dan pedagang komisi berjangka terbesar di Amerika Serikat, yang mengandalkan layanan kliring dan manajemen risiko OCC yang efisien dan efektif. Dengan sejarah lebih dari 50 tahun, OCC ditunjuk sebagai utilitas pasar keuangan yang penting secara sistemik (SIFMU) pada tahun 2012, memperkuat peran pentingnya di pasar digital.

Namun, organisasi menghadapi tantangan dalam mengelola kompleksitas transaksi yang semakin meningkat di seluruh ekosistemnya. Operasi manual, upgrade yang memakan waktu, hambatan skalabilitas, dan kebutuhan akan keamanan kedap udara membuat integrasi dan tata kelola semakin sulit dalam infrastruktur IT warisannya. OCC terutama diperlambat oleh proses manual yang ekstensif dan siklus upgrade yang memakan waktu hingga 18 bulan untuk pembaruan versi kecil sekalipun. OCC perlu memodernisasi infrastrukturnya dan beradaptasi dengan teknologi baru untuk memastikan ketahanan dan keamanan berkelanjutan untuk pasar opsi yang terdaftar di AS.