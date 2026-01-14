Menskalakan komunikasi yang dipersonalisasi merupakan tantangan bagi jaringan perawatan kesehatan besar mana pun, tidak terkecuali Oncoclínicas&Co, kelompok yang berfokus pada onkologi terbesar di Amerika Latin.

Mengoperasikan lebih dari 140 unit dan melayani ratusan ribu pasien setiap tahunnya, organisasi ini menghadapi kompleksitas yang makin meningkat dalam mengelola interaksi yang sering dan sensitif terhadap waktu. Pasien mengharapkan kedekatan dan perhatian pribadi dari perawatan di klinik, tetapi saluran digital tidak memberikan pengalaman yang sama. Sistem yang terfragmentasi dan proses manual menyebabkan penundaan dan tingkat pemutusan sambungan yang tinggi, sehingga lebih sulit untuk mempertahankan layanan yang lancar dan berempati yang diharapkan pasien.

Untuk menjaga sentuhan manusia dan reputasi mereka untuk aksesibilitas, Oncoclínicas perlu menyatukan komunikasi, mengotomatiskan tugas rutin, dan memungkinkan koneksi yang lebih cepat dan lebih andal—tanpa menambah kompleksitas operasional.

"Di Oncoclínicas&Co, misi kami melampaui perawatan teknis. Saya sangat percaya bahwa setiap pasien tidak hanya berhak mendapatkan keunggulan klinis tetapi juga perawatan manusiawi, tangkas, dan penuh perhatian,” kata Paula Soares, Manajer CX di Oncoclínicas & Co.