Penawaran IBM® memenuhi kebutuhan Phoenix OCP: implementasi mudah, tagihan pay-as-you-go, server canggih dengan opsi memiliki server IBM® Power dan infrastruktur cloud berbasis x86 di lokasi yang sama, dekat pusat data utama di wilayah Frankfurt. Phoenix OCP juga menjalankan aplikasi di AIX 5.3 dan menggunakan solusi partisi beban kerja (WPAR) IBM® yang kompatibel dengan infrastruktur cloud IBM® Power Virtual Server, memungkinkan migrasi cepat tanpa perubahan aplikasi tertentu.

Phoenix OCP bermitra dengan IBM® dan Teamworks, mitra IBM®, untuk menerapkan solusi cloud yang komprehensif. Sebagai pelanggan IBM® Cloud® sejak 2022, Phoenix OCP mengadopsi IBM® Power Virtual Server di IBM® Cloud, bersama dengan bare metal x86, IBM® Storage Protect dan IBM® Cloud Object Storage. Keahlian Teamworks tampak dalam penciptaan solusi zona pendaratan Phoenix OCP yang tangguh di IBM® Cloud, yang membangun fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan Phoenix OCP di masa mendatang. Berbekal pengetahuan mendalam mengenai infrastruktur IBM®, Teamworks dengan cekatan mengelola proses migrasi, mentransisikan beban kerja Phoenix OCP ke zona pendaratan IBM® Cloud. Mereka juga terus memelihara secara efisien semua komponen IBM® Cloud yang tersimpan di pusat data.

Transformasi ini memungkinkan Phoenix OCP merampingkan operasi—mulai dari manajemen inventaris hingga persiapan pesanan dan pengiriman, memastikan apotek menerima persediaan dalam 24 jam dengan keamanan dan kualitas optimal. Fleksibilitas penawaran Power Virtual Server, dengan fitur penagihan per jam, penyimpanan, dan skalabilitas, memberi Phoenix OCP kelincahan yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pasar. Memanfaatkan kemampuan penyebaran cepat dari IBM® Power Virtual Server, Phoenix OCP mampu memutar partisi IBM® AIX dalam hitungan menit di seluruh wilayah multizona pusat data IBM® Cloud Data Center. Semua ini didukung oleh perjanjian tingkat layanan (SLA) ketat dengan ketersediaan 99,95% untuk konfigurasi satu lokasi dan ketersediaan optimal 99,99% untuk konfigurasi dua lokasi. Phoenix OCP juga berhasil melakukan uji coba SD-WAN tanpa mengganggu produksi, berkat kemudahan menyiapkan lingkungan uji berbasis pada salinan lingkungan produksi.

Dengan memanfaatkan Teamworks dan keahlian IBM® dalam infrastruktur sebagai layanan (IaaS) dan teknologi cloud, Phoenix OCP dapat memfokuskan IT pada tugas bernilai tambah, seperti integrasi produk baru ke proyek keterlacakan. Kemitraan ini tidak hanya memenuhi kebutuhan Phoenix OCP sekarang, tetapi juga memungkinkan eksplorasi layanan cloud masa depan seperti kontainerisasi dan AI.

Jean-Yves Dumas, Direktur, TI Produksi dan Infrastruktur mengatakan, “IBM® Cloud Migration menawarkan tiga keuntungan signifikan. Kami mencapai 99,99% waktu aktif sistem pasca-migrasi. Kedua, percepatan layanan baru kini hanya memakan waktu beberapa menit, bukan lagi beberapa jam. Terakhir, tidak perlu lagi membeli server fisik atau mengelola utang teknis perangkat keras dengan proses pembelian yang panjang dan rumit.