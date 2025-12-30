nybl memperkuat keandalan industri dengan menanamkan Maximo dan watsonx.governance di n.vision
Di seluruh industri yang vital bagi kemajuan sipil—seperti energi, utilitas dan manufaktur—organisasi lanjutkan untuk berjuang dengan waktu henti yang tidak direncanakan, infrastruktur yang menua, dan kekurangan teknisi terampil untuk memelihara sistem penting. nybl, sebuah perusahaan teknologi AI yang mengekspor inovasi dari Gulf Cooperation Council (GCC) dan Timur Tengah yang lebih luas secara global, menangani tantangan ini melalui AI berbasis sains yang diinformasikan fisika.
Secara tradisional, inspeksi manual aset penting lambat, mahal dan rentan terhadap kesalahan manusia, dan sering dilakukan di lingkungan terpencil atau berbahaya. Menyadari perlunya pendekatan yang lebih efisien dan andal, nybl membayangkan solusi berbasis AI yang mampu mengotomatiskan inspeksi aset, meningkatkan akurasi, dan memberikan hasil yang transparan. Untuk mewujudkan visi ini, nybl mencari fondasi teknologi AI yang tepercaya dan diatur yang dapat memastikan setiap model yang diterapkan memenuhi standar tertinggi keandalan, etika, kepatuhan, dan kinerja.
Sebagai bagian dari kemitraan strategis dengan IBM®, nybl mengintegrasikan n.vision, platform inspeksi didukung AI, dengan alat Maximo Visual Inspection dan IBM® watsonx.governance solusi, untuk lebih mengubah bagaimana inspeksi industri dikelola. Kedua perusahaan melakukan tiga pilot untuk memvalidasi integrasi dan menunjukkan dampak dari memanfaatkan Maximo Visual Inspection dan watsonx.governance dalam platform n.vision nybl.
Dengan Maximo Visual Inspection, n.vision melakukan inspeksi berbasis aset yang menghilangkan kebutuhan akan akses manual ke area yang sulit dijangkau, yang mengurangi risiko keselamatan, biaya operasional, dan waktu inspeksi secara keseluruhan. Solusi ini menggunakan visi komputer untuk deteksi, mengklasifikasikan, dan melaporkan kesalahan dengan presisi dan kecepatan di seluruh industri seperti minyak dan gas, utilitas, manufaktur, pertanian, dan perawatan kesehatan.
Dengan bantuan watsonx.governance, nybl dapat menyediakan transparansi penuh sepanjang siklus hidup AI, memantau bias dan drift, serta mengelola kepatuhan terhadap regulasi industri yang terus berkembang. Bersama-sama, peningkatan operasional ini dapat membantu klien mereka mencapai waktu yang lebih cepat ke pasar, akurasi yang lebih tinggi, dan peningkatan efisiensi yang lebih banyak—sementara juga memungkinkan penggunaan AI yang bertanggung jawab dalam operasi sangat penting.
Dengan teknologi IBM® yang tertanam dalam platform n.vision mereka, nybl telah meningkatkan standar keselamatan dan efisiensi untuk inspeksi aset di seluruh industri. Sebagai contoh, sebuah operator jaringan listrik nasional di kawasan GCC meluncurkan proyek percontohan awal sepanjang 1.000 kilometer dengan menggunakan n.vision untuk inspeksi jaringan tegangan tinggi dan menengah. Menyusul keberhasilan tersebut, operator memberikan kontrak kepada nybl untuk menskalakan inspeksi hingga mencakup 400.000 kilometer infrastruktur kelistrikan secara nasional.
Dengan mengotomatiskan inspeksi berbasis aset, nybl telah melihat pengurangan 50% dalam biaya inspeksi dan insiden keselamatan. Hasil transformatif lainnya termasuk penurunan 30% dalam waktu inspeksi, pengurangan 20% dalam biaya pemadaman dan perbaikan darurat, dan peningkatan 20% dalam waktu aktif jaringan. Deteksi dan pelaporan kesalahan otomatis, didukung oleh visi komputer, memberikan tingkat akurasi dan keandalan tertinggi, yang membantu klien nybl bertindak lebih cepat dan lebih cerdas.
Dengan bermitra dengan IBM® untuk menggabungkan visi komputer canggih dan tata kelola AI, nybl telah menciptakan solusi yang transparan, andal, dan dapat diskalakan untuk membantu meningkatkan kinerja aset. Perusahaan berencana untuk Lanjutkan kolaborasi mereka dengan IBM® untuk mendorong keunggulan operasional di industri penting.
Didirikan pada tahun 2018, nybl adalah perusahaan AI berbasis sains dan fisika yang berkantor pusat di Uni Emirat Arab, dengan kantor di Kerajaan Arab Saudi dan Qatar. Platform dan solusi AI yang dibuat khusus mereka—termasuk n.vision, n., n.lift, dan n.shield—membantu industri penting meningkatkan keselamatan, keandalan, dan kinerja melalui otomatisasi serta pengambilan keputusan cerdas.
IBM® Maximo Visual Inspection menggunakan pembelajaran mendalam untuk menganalisis gambar dan video untuk klasifikasi dan deteksi cacat. Ini membantu pengguna melatih, memvalidasi, dan menerapkan model AI—tidak diperlukan keahlian ilmu data. Solusi ini terintegrasi dengan lancar ke dalam alur kerja inspeksi, membantu organisasi deteksi masalah lebih awal, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan efisiensi operasional.
© Hak Cipta IBM® Corporation 2025. IBM®, logo IBM®, Maximo, dan watsonx.governance adalah merek dagang dari IBM® Corp., terdaftar di banyak yurisdiksi di seluruh dunia.
Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan bervariasi berdasarkan konfigurasi dan kondisi klien dan, oleh karena itu, hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat diberikan.