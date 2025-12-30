Sebagai bagian dari kemitraan strategis dengan IBM®, nybl mengintegrasikan n.vision, platform inspeksi didukung AI, dengan alat Maximo Visual Inspection dan IBM® watsonx.governance solusi, untuk lebih mengubah bagaimana inspeksi industri dikelola. Kedua perusahaan melakukan tiga pilot untuk memvalidasi integrasi dan menunjukkan dampak dari memanfaatkan Maximo Visual Inspection dan watsonx.governance dalam platform n.vision nybl.

Dengan Maximo Visual Inspection, n.vision melakukan inspeksi berbasis aset yang menghilangkan kebutuhan akan akses manual ke area yang sulit dijangkau, yang mengurangi risiko keselamatan, biaya operasional, dan waktu inspeksi secara keseluruhan. Solusi ini menggunakan visi komputer untuk deteksi, mengklasifikasikan, dan melaporkan kesalahan dengan presisi dan kecepatan di seluruh industri seperti minyak dan gas, utilitas, manufaktur, pertanian, dan perawatan kesehatan.

Dengan bantuan watsonx.governance, nybl dapat menyediakan transparansi penuh sepanjang siklus hidup AI, memantau bias dan drift, serta mengelola kepatuhan terhadap regulasi industri yang terus berkembang. Bersama-sama, peningkatan operasional ini dapat membantu klien mereka mencapai waktu yang lebih cepat ke pasar, akurasi yang lebih tinggi, dan peningkatan efisiensi yang lebih banyak—sementara juga memungkinkan penggunaan AI yang bertanggung jawab dalam operasi sangat penting.