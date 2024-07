Saat ini, N.V. Elmar telah secara signifikan meningkatkan kemampuannya untuk menangani pembaruan status dari smart meter-nya dengan IBM Cloud Pak for Integration. Sebelumnya, smart meter diprogram untuk mengirim pesan satu kali per hari, dengan total 15 pesan per menit untuk seluruh sistem. Sekarang, pembaruan dikirim setiap 15 menit per meter, dengan total sekitar 50 pesan per detik. Dalam tiga tahun ke depan, perusahaan berencana untuk sepenuhnya menerapkan smart meter ke semua 50.000 pelanggannya—hampir tiga kali lipat beban saat ini.

"Banyak sekali data yang kami kumpulkan dengan platform IBM, dan kemampuan integrasi aplikasi menjadi inti dari semua proses kami," ujar Ng. "Sekarang kami bisa mengintegrasikan titik akhir apa pun ke dalam platform IBM Cloud Pak for Integration. Kami sangat mempercayai stabilitasnya—kemampuan pemrosesan dan perluasannya. Solusi ini bekerja sangat baik bagi kami.”

Perusahaan juga terus berkonsultasi dengan IBM sesuai kebutuhan. "Kami membeli beberapa minggu layanan profesional tambahan hanya untuk membantu kami mempercepat implementasi," ujar Ng. "Kami memiliki rekan-rekan IBM yang hebat yang ditugaskan untuk proyek-proyek kami. Dan solusi ini berhasil dengan sangat baik bagi kami. Setiap kuartal kami selalu menghadirkan sesuatu yang baru ke dalam produksi."

Berikutnya untuk N.V. Elmar adalah menggunakan IBM Cloud Pak for Integration untuk mengintegrasikan 11.000 lampu jalan pintarnya guna memahami penggunaan dan mendapatkan visibilitas untuk tujuan pemecahan masalah jika terjadi kesalahan. Perusahaan ini juga berencana untuk mengintegrasikan stasiun pengisian daya pintar untuk kendaraan listrik.

Dan dalam satu tahun ke depan, perusahaan akan mulai menggunakan kemampuan API Management dari solusi ini, yang peluncurannya sempat ditunda karena COVID 19. "Semoga di masa mendatang, kami bisa memindahkan semuanya dari API Elmar untuk program smart meter kami ke dalam integrasi aplikasi dan komponen API Management dari IBM Cloud Pak for Integration. Setidaknya, itulah peta jalan yang sedang kami lihat," kata Ng.

Lebih jauh lagi, perusahaan ini sedang mencari cara untuk memasukkan AI ke dalam solusi melalui chatbot. Dengan menghubungkan ke lapisan integrasi aplikasi, chatbot dapat mengakses informasi dari sistem back-end perusahaan yang terkait dengan hal-hal seperti pertanyaan penagihan, permintaan layanan, dan pembaruan status.

Perusahaan terus menikmati kemampuan solusi ini untuk mendorong inovasi melalui layanan mandiri—dan menekan biaya dalam prosesnya. "Kami benar-benar ingin bisa mengimplementasikannya sendiri," kata Ng. "Dan kunci bagi kami adalah kemampuan untuk berinovasi dengan cepat. Dari segi biaya, kami tidak perlu membayar dan melatih dua pengembang tambahan."