Moeller Madsen dari CogniTech menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama Nukissiorfiit dalam bermigrasi ke solusi rolling forecasts dari IBM adalah untuk memungkinkan utilitas ini membuat keputusan bisnis yang lebih baik.

Andersen-Aagaard, setuju, menambahkan: "Anda memiliki jendela kecil di Greenland di mana Anda dapat melakukan perbaikan luar ruangan atau memulai proyek infrastruktur baru atau mengembangkan pembangkit listrik baru. Sangat penting bagi Anda untuk memiliki visibilitas 100% dan wawasan yang tepat untuk membuat keputusan apakah kita memiliki arus kas untuk melakukannya. Sebagai contoh, jika orang-orang kami di bagian selatan negara ini memiliki portofolio proyek yang tertunda, apakah biayanya akan muncul kemudian, atau apakah penundaannya cukup lama sehingga kami dapat melanjutkan proyek-proyek lain di bagian utara? Ini bisa menjadi tugas perencanaan yang cukup menakutkan untuk dikelola ketika Anda memiliki 100 - 200 proyek infrastruktur yang lebih besar yang berjalan bersamaan. "

Nukissiorfiit mengandalkan solusi Cognos Analytics untuk mengumpulkan masukan dari karyawan perusahaan dan mengubahnya menjadi serangkaian laporan yang digunakan manajemen puncak untuk membuat keputusan perencanaan tentang pekerjaan berkelanjutannya dengan proyek infrastruktur. Perusahaan sebaliknya harus jauh lebih berhati-hati dalam menyetujui semua jaringan infrastruktur baru, pembangkit listrik dan gardu baru, pembangkit air baru dan solusi energi terbarukan baru.

"Kami memiliki banyak pertimbangan tentang bagaimana solusi ini dapat dirancang untuk memberikan kredibilitas maksimum," kata Andersen-Aagaard. "Pembukuan keuangan kami terdiri dari banyak area, termasuk omset, biaya variabel, biaya kapasitas seperti gaji, depresiasi, biaya bunga, dan biaya keuangan. Semua kawasan tersebut mempunyai keunikan tersendiri. Kami dihadapkan pada dilema klasik dalam penyusunan anggaran, yaitu sulitnya memasukkan semua faktor. Mesin dapat menangani hal ini dengan lebih baik jika data historis diekstrapolasi ke masa depan." Perusahaan telah membuat lebih dari 100 laporan yang berbeda yang mengambil berbagai aspek dari informasi keuangannya dan memberikannya kepada para manajer untuk ditindaklanjuti.

"Dengan bantuan CogniTech, kami bisa menghilangkan banyak sekali pekerjaan administratif bagi karyawan teknis kami, yang hampir tidak menyukai tugas tersebut," kata Andersen-Aagaard. "Selain itu, mereka dapat mengonfirmasi hasil dari AI dibandingkan dengan memasukkan angka-angka dari semua lokasi dan klasifikasi secara manual. Mereka tidak hanya senang bisa terbebas dari tugas ini, tetapi hasil akhirnya juga jauh lebih baik."

Andersen-Aagaard menghargai luas dan dalamnya pendekatan solusi AI. "Salah satu hal terbaik saat ini adalah ketika penyedia input bingung dengan input mesin dan bertanya kepada pengontrol kami mengapa AI memperkirakan angka tertentu yang bertentangan dengan pengetahuan penyedia input," tambahnya. "Ketika mereka memeriksanya lebih lanjut - mereka menemukan, lebih sering daripada tidak, bahwa AI itu benar, karena memperhitungkan semua faktor dan data historis. Hal ini membuat saya tersenyum," ujarnya, "karena dengan demikian saya tahu dengan pasti bahwa apa yang telah kami ciptakan memberikan kualitas yang lebih baik bagi perusahaan kami dan kami telah menghemat uang dan waktu dalam prosesnya."

Andersen-Aagaard menjelaskan bahwa perusahaan ingin mengembangkan front-end dan back-end. "Front-end kami adalah input dan konfirmasi pengguna, di mana pengguna berhubungan dengan prakiraan yang dihasilkan mesin secara penuh dan setengah penuh, sementara back-end kami berisi parameter yang dapat disesuaikan yang dapat disetel secara manual ketika kami tahu bahwa parameter akan berubah," katanya.

Ettrup menjelaskan penggunaan data eksternal oleh solusi ini: "Kami telah menggunakan banyak data cuaca selama tiga tahun terakhir. Kemudian kami menggunakannya untuk menganalisis apa yang kami sebut periode cuaca normal, untuk menghasilkan penjualan tahun normal per pelanggan, per area. Kami memberi mereka banyak parameter back-end sehingga Nukissiorfiit dapat mengontrol berbagai aspek spesifik perusahaan, seperti lowongan umum, tingkat penyelesaian proyek, minyak per kilowatt, dan banyak lagi. "