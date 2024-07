Tim New Mexico Mutual membuat titik untuk menjangkau PMsquare, konsultan strategis yang mengkhususkan diri dalam solusi data dan analitik. Setelah bekerja dengan New Mexico Mutual selama hampir 10 tahun di berbagai proyek, PMsquare memahami bahwa New Mexico Mutual memiliki selera yang lebih kuat untuk inovasi daripada banyak perusahaan asuransi lainnya. Seperti Kevin Emanuel, Wakil Presiden Penjualan PMsquare, mengatakan: "Beberapa perusahaan masih perlu diyakinkan bahwa analitik dan otomatisasi adalah cara yang harus dilakukan. New Mexico Mutual lebih seperti, 'Bantu kami menemukan jalan yang benar'.

Cara yang tepat, dalam hal ini, adalah IBM Robotic Process Automation.

PMsquare mengambil pendekatan teknologi-agnostik untuk keterlibatan konsultannya dan melihat beberapa solusi otomatisasi dengan New Mexico Mutual.

Tim New Mexico Mutual melihat beberapa pembeda penting dengan solusi IBM. Fleksibilitas beberapa integrasi peranti lunak adalah kuncinya, karena pembaruan polis memiliki banyak langkah. Tim menyukai bahwa mereka dapat menggunakan solusi RPA untuk melakukan scraping web dan—sebagian internal, sebagian eksternal—termasuk membaca/menulis basis data dan banyak lagi.



Kemudahan penggunaan dan kecepatan penerapan juga menonjol. De Bruijn menjelaskan cara Anda bisa memanfaatkan sifat kode rendah dari solusi IBM RPA. Tugas standar dapat diotomatisasi jauh lebih cepat daripada mengkodekan otomatisasi dari awal.

Keahlian PMsquare juga membantu dalam kemudahan dan kecepatan implementasi. "Senang sekali bisa bekerja sama dengan PMsquare," kata Luna. "Prosesnya lancar dan mudah. Kami sangat terkejut dengan waktu yang dibutuhkan dan betapa mudahnya menjalankan otomatisasi ini."

Pada akhirnya, New Mexico Mutual dan PMsquare menggunakan IBM Robotic Process Automation untuk mengotomatiskan 100% tugas-tugas manual yang terlibat dalam pembaruan polis. New Mexico Mutual menamai bot RPA dengan nama Rebel. Menurut Luna: "Rebel saat ini menangani sekitar 10 pembaruan per underwriter selama periode produksi tertinggi kami, menangani semua tugas manual untuk pembaruan tersebut. Hal ini menghemat banyak waktu, dan karena kami menerapkan ambang batas premi yang lebih tinggi, hal ini akan semakin meringankan beban kerja."