Department of Community Affairs (DCA) New Jersey dan Board of Public Utilities (NJBPU) New Jersey adalah lembaga negara yang dibentuk untuk memberikan bimbingan administratif, dukungan keuangan, dan bantuan teknis kepada pemerintah daerah, organisasi pengembangan komunitas, bisnis, dan penduduk.

Proses mereka masih manual, berbasis kertas dan terfragmentasi, dengan lembaga-lembaga memiliki sistem terpisah yang tidak saling berkomunikasi. Ketidakefisienan ini membuat evaluasi permintaan manfaat menjadi terlalu rumit, dan persetujuan bantuan membutuhkan waktu lebih lama dari yang diinginkan. Penduduk sering kali kurang memanfaatkan layanan ini karena panduan yang tidak jelas dan akses yang terbatas.

Departemen mencari pandangan komprehensif tentang penduduk dan rumah tangga mereka, sebuah “mosaik data”, untuk menyederhanakan serta memodernisasi aplikasi, ajudikasi, dan administrasi bantuan pemerintahan. Dan secara lebih rinci, agensi tersebut ingin membangun portal baru yang mengintegrasikan sistem manajemen hubungan pelanggan (CRM), pelaporan, dan dasbor yang digunakan oleh penduduk, pengelola ajudikasi DCA New Jersey, vendor utilitas, organisasi berbasis komunitas (CBO), dan pemangku kepentingan lainnya.