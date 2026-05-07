Berkolaborasi untuk menghadirkan solusi cloud hybrid baru

Netrix Global bersatu dengan IBM® untuk pindah beban kerja raksasa asuransi ke IBM® Power Virtual Server di cloud
Netrix Global adalah penyedia layanan dan solusi teknologi global yang berfokus pada memberikan layanan TI yang aman, dapat diskalakan, dan berbasis‑hasil. Berkantor pusat di Amerika Serikat, Netrix Global mendukung organisasi pasar menengah dan perusahaan dengan layanan TI terkelola, solusi cloud, keamanan siber, kecerdasan buatan, dan pengaktifan tempat kerja digital.
Pada tahun 2025, Netrix Global mengakuisisi Ricoh ITS, secara signifikan memperluas jejak layanan terkelola globalnya dan memperdalam keahliannya di IBM® Power, IBM® i, cloud hosting, dan layanan Terkelola. Akuisisi ini memperkuat kemampuan Netrix untuk mendukung hybrid cloud bagi pelanggan di seluruh dunia sambil Lanjutkan kemitraan pengiriman jangka panjang yang telah dibangun Ricoh ITS dengan IBM®.
“Akuisisi Ricoh ITS mempercepat kemampuan kami untuk memberikan layanan terkelola tingkat perusahaan dalam skala global,” kata Nick Mattera, Wakil Presiden, Operasi Hosting, Netrix Global. “Ini juga memungkinkan kami untuk membangun kolaborasi hampir satu dekade dengan IBM®.”
Hubungan antara Netrix dan IBM® dibangun di atas kepercayaan timbal balik dan kolaborasi jangka panjang.
“Kami memiliki hubungan yang hebat dengan IBM®,” kata Mattera. “Kami bukan hanya mitra; kami juga vendor solusi satu sama lain. IBM® dan pelanggannya membeli dan menggunakan solusi yang kami dukung, dan kami mengandalkan teknologi IBM® untuk memberikan layanan bernilai tinggi kepada pelanggan kami. Hubungannya sangat dalam.”
Sebagai penyedia layanan terkelola untuk lingkungan IBM® Power, Netrix mendukung pelanggan IBM® Cloud melalui ubin khusus yang tersedia di IBM® Cloud Catalog. Hal ini memungkinkan klien untuk bermigrasi dan menerapkan ke solusi hosting yang dikelola sepenuhnya dengan apa yang disebut Deepak Kohli, Field Chief Technology Officer Netrix Global, sebagai ‘mitra yang patut diperhitungkan‘ untuk seluruh infrastruktur mereka.”
Setiap pelanggan Netrix memiliki persyaratan bisnis dan peraturan yang unik. Pada tahun 2020, pelanggan lama, sebuah perusahaan asuransi multinasional, mendekati Netrix dengan permintaan yang signifikan.
Perusahaan asuransi mengoperasikan dua pusat data Eropa di mana Netrix mengelola aplikasi IBM® i yang berjalan di server IBM® Power. Untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional, perusahaan asuransi berencana untuk menutup pusat data dan pindah beban kerja ke cloud.
Netrix ditugaskan untuk merancang dan melaksanakan transformasi ini.
Sementara Netrix tidak mengoperasikan pusat datanya sendiri di wilayah Eropa yang diperlukan, kemitraan dekatnya dengan IBM® membuat IBM® Cloud cocok. IBM® telah mendirikan pusat data cloud di Eropa dan menawarkan IBM® Power Virtual Server, memungkinkan pelanggan untuk memindahkan beban kerja IBM® i tanpa pemfaktoran ulang.
“Keuntungan terbesar dari IBM® Cloud adalah sudah dibangun,” kata Deepak Kohli, Field Chief Teknologi Officer, Netrix Global. “Kami tidak harus memulai dari awal. Kami dapat menambahkan layanan terkelola kami dan menyediakan cakupan 24×7. IBM® Cloud adalah pilihan yang sangat masuk akal.”
Panggung sudah diatur. Sekarang saatnya pekerjaan yang sebenarnya dimulai.
Migrasi dimulai pada Juli 2022. Memindahkan aplikasi IBM® i dari IBM® Power Systems on premises ke IBM® Power Virtual Server di cloud relatif mudah, karena tidak memerlukan pemfaktoran ulang. Netrix bertanggung jawab atas migrasi keseluruhan, tetapi bekerja sama dengan IBM® untuk memanfaatkan keahlian yang hanya dapat disediakan IBM®.
"Kami sudah mengenal IBM® Cloud," kata Mattera. "Kami telah mengimplementasikan layanan dalam instance IBM® Cloud kami sendiri untuk pelanggan lain." Namun, di sisi infrastruktur, kami belum melakukan penerapan IBM® Power Virtual Server. Jadi ada sedikit kurva pembelajaran, dan IBM® selalu siap membantu sepanjang proses, dan itu sangat bagus.”
Industri asuransi memiliki persyaratan pemerintah yang ketat untuk manajemen data, termasuk ketentuan bahwa semua data disimpan setidaknya selama tujuh tahun. Untuk memenuhi persyaratan ini, IBM® meminta Mitra Bisnis IBM® Business Partner FalconStor. Dengan solusi FalconStor StorSafe VTL, tim dapat mengubah tape drive penyimpanan fisik menjadi format tape virtual dan mencadangkannya ke IBM® Cloud Object Storage untuk penyimpanan dan pengambilan yang mudah.
Karena solusi VTL FalconStor sudah tertanam di IBM® Cloud, penerapannya relatif mudah. "Sekali lagi, ini adalah platform baru bagi para insinyur kami di sisi Power," kata Mattera. "Setelah kami berhasil melewatinya dengan bantuan dari FalconStor dan tim IBM®, kami menjadi sangat nyaman dengannya."
“Jadi kurva pembelajarannya, meskipun ada, tidak terlalu menyakitkan,” lanjutnya. “Ada banyak pelajaran yang didapat. Sekarang kami merasa yakin sepenuhnya dengan penerapan di masa depan.”
Pada bulan September 2022, beban kerja pelanggan asuransi sepenuhnya dimigrasikan dan memasuki produksi penuh di IBM® Cloud. Pengguna perusahaan asuransi kini dapat terhubung secara pribadi dari lokasi kantor on-premises ke lingkungan cloud hybrid di Eropa—menjalankan aplikasi IBM® i di IBM® Cloud sambil juga berlangganan berbagai aplikasi perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) independen lainnya.
Hari ini, Netrix Global menikmati berbagai manfaat dari penerapan yang berhasil. Perusahaan ini terus menjalin hubungan yang kuat dengan perusahaan asuransi multinasional, yang tetap menjadi pelanggan yang puas. Tidak hanya perusahaan asuransi dapat terus menjalankan aplikasi IBM® i yang biasa digunakan, tetapi juga dapat fokus pada bisnis inti daripada memelihara dan membayar infrastruktur TI: dengan IBM® Power Virtual Server, perusahaan hanya membayar layanan dan bandwidth yang digunakan.
Dengan memindahkan beban kerja perusahaan asuransi ke IBM® Cloud, Netrix Global telah memosisikan perusahaan untuk menghemat hingga 40% dalam perumahan pusat data tahunan dan biaya operasi di seluruh dunia. Terlebih lagi, penghapusan ruang dan energi yang dibutuhkan untuk menjalankan pusat data tersebut telah mengurangi jejak karbon perusahaan, kata Deepak Kohli, Field Chief Teknologi Officer, Netrix Global
Dengan FalconStor StoreSafe VTL, Netrix Global telah memungkinkan perusahaan asuransi untuk meningkatkan kemampuan pencadangan dan penyimpanan datanya dengan skalabilitas dan kecepatan yang lebih besar. Perusahaan ini sekarang mampu memenuhi persyaratan regulasi untuk menyimpan data dalam jangka panjang dan berpotensi membantu mengurangi waktu pencadangan untuk beban kerja pelanggan asuransi hingga empat jam.
Netrix Global juga telah mengembangkan kemampuan dan keterampilan baru dalam bisnis layanan terkelola TI, memperluas keahliannya dalam sistem IBM® Power ke dalam lingkungan IBM® Power Virtual Server. Mereka juga dapat menerapkan pengetahuannya tentang FalconStor StoreSafe ke implementasi di seluruh dunia.
Hubungan antara Netrix Global dan IBM® lebih kuat dari sebelumnya. “Berbagai aplikasi dan sumber daya yang tersedia dalam layanan IBM Expert Labs meningkatkan peluang kami untuk menutup lebih banyak peluang,” kata Mattera. “Ini adalah pengubah permainan lain untuk Netrix .”
Implementasi ini telah membuka pintu tidak hanya untuk kemungkinan baru dalam menjalankan IBM® Power Virtual Servers di cloud Netrix Global sendiri, tetapi juga kemampuan untuk menawarkannya sebagai layanan terkelola di Eropa. “Kemampuan untuk beroperasi di dalam IBM® Cloud telah memberikan kami jangkauan global yang tidak pernah kami miliki sebelumnya,“ kata Mattera. “Hal ini memungkinkan kami untuk menyasar segmen pasar yang benar-benar baru.“
Peluang menarik lainnya adalah memperluas jangkauan cloud Netrix Global melalui kolaborasi dengan IBM® Cloud. “Cloud kami sendiri terdiri dari infrastruktur fisik,” ujar Mattera. “Jadi, tujuannya adalah untuk merampingkan jejak fisik pusat data kami dengan memanfaatkan IBM® Cloud.”
“Pelanggan dengan jangkauan global mungkin ingin memiliki kemampuan pemulihan data yang beragam secara geografis atau lingkungan dengan—ketersediaan tinggi, dengan ketersediaan di Amerika Utara, produksi di Eropa atau Lingkar Pasifik, di mana pun mereka berada. IBM® Cloud memberi kami fleksibilitas itu,” tutupnya.
Netrix Global adalah konsultan TI yang dipimpin teknik dan penyedia layanan terkelola dengan pengalaman lebih dari tiga dekade. Tim kami yang terdiri atas lebih dari 600 teknisi teknis khusus untuk memecahkan masalah di semua fungsi bisnis, dengan keahlian dalam Strategi TI, infrastruktur cloud, keamanan siber, pengembangan aplikasi, dan data & AI. Netrix menawarkan pendekatan penasehatan-penerapan yang unik untuk memastikan keberhasilan klien terlepas dari kompleksitas proyek. Misi kami adalah menjadi penasihat teknis tepercaya Anda, menyediakan orang-orang dan teknologi yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis modern berbasis data yang selalu aktif dan selalu aman. Pelajari lebih lanjut di www.netrixglobal.com.
Berkantor pusat di Austin, Texas, IBM® Business Partner FalconStor adalah penyedia terkemuka perangkat lunak pengoptimalan perlindungan data, termasuk FalconStor StorSafe VTL, yang memodernisasi pemulihan bencana dan solusi cadangan di lingkungan hybrid cloud. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2000 dan saat ini melayani lebih dari 1.000 organisasi di seluruh dunia.
