Berkolaborasi untuk menghadirkan solusi cloud hybrid baru

Netrix Global adalah penyedia layanan dan solusi teknologi global yang berfokus pada memberikan layanan TI yang aman, dapat diskalakan, dan berbasis‑hasil. Berkantor pusat di Amerika Serikat, Netrix Global mendukung organisasi pasar menengah dan perusahaan dengan layanan TI terkelola, solusi cloud, keamanan siber, kecerdasan buatan, dan pengaktifan tempat kerja digital.

Pada tahun 2025, Netrix Global mengakuisisi Ricoh ITS, secara signifikan memperluas jejak layanan terkelola globalnya dan memperdalam keahliannya di IBM® Power, IBM® i, cloud hosting, dan layanan Terkelola. Akuisisi ini memperkuat kemampuan Netrix untuk mendukung hybrid cloud bagi pelanggan di seluruh dunia sambil Lanjutkan kemitraan pengiriman jangka panjang yang telah dibangun Ricoh ITS dengan IBM®.

“Akuisisi Ricoh ITS mempercepat kemampuan kami untuk memberikan layanan terkelola tingkat perusahaan dalam skala global,” kata Nick Mattera, Wakil Presiden, Operasi Hosting, Netrix Global. “Ini juga memungkinkan kami untuk membangun kolaborasi hampir satu dekade dengan IBM®.”

Hubungan antara Netrix dan IBM® dibangun di atas kepercayaan timbal balik dan kolaborasi jangka panjang.

“Kami memiliki hubungan yang hebat dengan IBM®,” kata Mattera. “Kami bukan hanya mitra; kami juga vendor solusi satu sama lain. IBM® dan pelanggannya membeli dan menggunakan solusi yang kami dukung, dan kami mengandalkan teknologi IBM® untuk memberikan layanan bernilai tinggi kepada pelanggan kami. Hubungannya sangat dalam.”

Sebagai penyedia layanan terkelola untuk lingkungan IBM® Power, Netrix mendukung pelanggan IBM® Cloud melalui ubin khusus yang tersedia di IBM® Cloud Catalog. Hal ini memungkinkan klien untuk bermigrasi dan menerapkan ke solusi hosting yang dikelola sepenuhnya dengan apa yang disebut Deepak Kohli, Field Chief Technology Officer Netrix Global, sebagai ‘mitra yang patut diperhitungkan‘ untuk seluruh infrastruktur mereka.”

Setiap pelanggan Netrix memiliki persyaratan bisnis dan peraturan yang unik. Pada tahun 2020, pelanggan lama, sebuah perusahaan asuransi multinasional, mendekati Netrix dengan permintaan yang signifikan.

Perusahaan asuransi mengoperasikan dua pusat data Eropa di mana Netrix mengelola aplikasi IBM® i yang berjalan di server IBM® Power. Untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi operasional, perusahaan asuransi berencana untuk menutup pusat data dan pindah beban kerja ke cloud.

Netrix ditugaskan untuk merancang dan melaksanakan transformasi ini.

Sementara Netrix tidak mengoperasikan pusat datanya sendiri di wilayah Eropa yang diperlukan, kemitraan dekatnya dengan IBM® membuat IBM® Cloud cocok. IBM® telah mendirikan pusat data cloud di Eropa dan menawarkan IBM® Power Virtual Server, memungkinkan pelanggan untuk memindahkan beban kerja IBM® i tanpa pemfaktoran ulang.

“Keuntungan terbesar dari IBM® Cloud adalah sudah dibangun,” kata Deepak Kohli, Field Chief Teknologi Officer, Netrix Global. “Kami tidak harus memulai dari awal. Kami dapat menambahkan layanan terkelola kami dan menyediakan cakupan 24×7. IBM® Cloud adalah pilihan yang sangat masuk akal.”

Panggung sudah diatur. Sekarang saatnya pekerjaan yang sebenarnya dimulai.