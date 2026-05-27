Netlify meningkatkan kinerja jutaan aplikasi berbasis AI dengan IBM NS1 Connect
Netlify adalah platform AI-native yang mendukung pengembangan web modern untuk lebih dari 12 juta pengembang dan lebih dari 60 juta aplikasi di seluruh dunia. Seiring dengan percepatan pengembangan berbasis AI, Netlify telah mendukung lebih dari satu juta aplikasi yang dihasilkan oleh AI hanya dalam beberapa bulan.
Dengan ribuan penerapan yang terjadi setiap hari, Netlify membutuhkan fondasi jaringan yang mampu mengimbangi alur kerja berbasis API dengan frekuensi tinggi. Memastikan latensi rendah, ketersediaan tinggi, dan propagasi global yang cepat menjadi hal yang sangat penting untuk menghadirkan aplikasi siap produksi dalam skala besar. Tanpa manajemen lalu lintas real-time dan DNS yang dapat diskalakan, kinerja dan keandalan dapat terpengaruh.
Untuk mendukung kebutuhan pertumbuhan dan kinerja, Netlify menerapkan DNS terkelola dan pengarahan lalu lintas IBM NS1 Connect . Kemampuan ini memungkinkan pengambilan keputusan perutean secara real-time berdasarkan kondisi jaringan, mengarahkan pengguna ke lokasi edge yang optimal.
Menggunakan IBM NS1 Connect Pulsar, Netlify merutekan lalu lintas secara dinamis di sekitar kemacetan atau pemadaman, mempertahankan pengalaman pengguna yang cepat dan andal. Desain yang mengutamakan API ini selaras dengan platform Netlify, memungkinkan penerapan frekuensi tinggi dan pembaruan terprogram tanpa penundaan yang terkait dengan model DNS tradisional.
Dengan IBM NS1 Connect, Netlify membangun fondasi DNS yang dapat diskalakan dan tangguh yang mendukung jutaan aplikasi dan pengembang. Kini, platform ini menangani volume penerapan yang tinggi dengan tetap menjaga kinerja dan waktu aktif yang konsisten.
DNS dengan TTL yang rendah memungkinkan propagasi global dalam waktu kurang dari lima detik, memastikan pengiriman aplikasi yang cepat. Pengalihan lalu lintas secara real-time meningkatkan kinerja dan keandalan, bahkan saat terjadi gangguan. Seiring Netlify menskalakan platform AI-native-nya, IBM NS1 Connect mendukung pengalaman pengguna yang mulus dan berkinerja tinggi.
Netlify adalah platform AI-native untuk pengembangan web modern, memungkinkan pengembang dan agen AI untuk membangun dan menerapkan aplikasi dalam skala besar. Platform ini mendukung jutaan pengembang dan aplikasi secara global.
© Hak Cipta IBM Corporation April, 2026.
IBM, logo IBM, dan NS1 Connect adalah merek dagang dari IBM Corp, yang terdaftar di banyak yurisdiksi di seluruh dunia.
Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan bervariasi berdasarkan konfigurasi dan kondisi klien dan, oleh karena itu, hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat diberikan.