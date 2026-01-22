Badan Nasional untuk Pendidikan, Lithuania, bekerja sama dengan S2P untuk menerapkan teknologi IBM watsonx untuk mengotomatiskan analisis laporan sekolah
Badan Nasional untuk Pendidikan (NAE) adalah badan administrasi publik yang didirikan oleh Kementerian Pendidikan, Olahraga, dan Ilmu Pengetahuan Republik Lituania. NAE mengelola pendidikan di dalam negeri melalui upaya seperti memastikan praktik pendidikan inklusif, mengatur program pengembangan profesional untuk guru, menilai kinerja siswa, dan banyak lagi.
Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, NAE mengumpulkan laporan manajemen sekolah untuk memantau keadaan pendidikan untuk setiap sekolah, kota, dan di tingkat nasional. Setiap tahun, sekitar 3.000 laporan baru dikirimkan, berisi campuran data terstruktur dan tidak terstruktur dan disimpan dalam berbagai jenis file. Untuk mengekstraksi data mentah dari setiap laporan, yang panjangnya rata-rata 10 halaman, diperlukan waktu sekitar empat jam kerja manual—beban kerja ini sama sekali tidak berkelanjutan untuk NAE.
Secara paralel, NAE merasa sulit untuk membandingkan laporan dengan data lain seperti tingkat pendaftaran siswa dan pendanaan, sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan gambaran holistik tentang kinerja sekolah. Dengan tujuan memberikan lebih banyak waktu kepada para pemimpin pendidikan untuk mengulas hasil dan membuat rekomendasi kebijakan berbasis data, Badan tersebut mencari solusi otomatisasi untuk penyerapan dan analisis dokumen.
Bekerja dengan IBM Business Partner S2P, NAE memilih IBM watsonx.ai© dan teknologi IBM Cognos® Analytics sebagai dasar untuk solusi otomatisasi yang diperkaya AI.
S2P membangun solusi untuk mengekstrak data dari berbagai dokumen sumber dalam format yang berbeda dan memberikan analisis konsolidasi sesuai dengan 14 KPI berbeda yang ditetapkan klien. Awalnya, data mentah diekstraksi, diubah, kemudian dimasukkan ke dalam basis data vektor. Sebagai langkah kedua, IBM watsonx.ai memproses informasi sesuai dengan persyaratan pelaporan. Kemudian, AI mengevaluasi informasi dan memberikan angka untuk setiap KPI pada skala nol hingga tiga, dengan mempertimbangkan hal-hal seperti penggunaan teknik pembelajaran inovatif masing-masing sekolah. KPI ini memberi lembaga bukti yang menjadi dasar keputusan kebijakan.
Setelah semua informasi dimuat ke dalam basis data terstruktur, kumpulan data dapat dibandingkan dengan data terstruktur lainnya dari Sistem Manajemen Pendidikan nasional, yang mengambil informasi dari lebih dari 40 daftar yang berbeda. Semua data ini kemudian dimasukkan ke dalam Cognos Analytics, menciptakan serangkaian dasbor untuk membantu eksekutif NAE memvisualisasikan kinerja sistem pendidikan nasional.
“Proyek inovatif ini tidak akan mungkin terjadi tanpa dedikasi dan keahlian S2P,” komentar Eduardas Daujotis, Direktur Administrasi di Departemen Sumber Daya Informasi NAE.
Dengan solusi yang dibangun di atas IBM watsonx.ai dan teknologi IBM Cognos Analytics, NAE tidak lagi memerlukan proses ekstraksi data secara manual dan berhasil meningkatkan produktivitas sebesar 99%. Pada saat yang sama, dengan merampingkan proses analitik, NAE dapat dengan mudah membandingkan kumpulan data di seluruh sistem untuk memberikan konteks pada kinerja setiap sekolah dan kota.
Karena solusi ini mengumpulkan lebih banyak data setiap tahun, NAE dapat melacak kinerja seluruh sistem pendidikan dari tahun ke tahun, sehingga membuka insight yang mendalam tentang layanan sosial yang penting ini. Data yang dikumpulkan juga akan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih akurat dan proaktif dalam membentuk masa depan sistem pendidikan Lithuania.
“Berkat teknologi S2P dan IBM, kami dapat dengan percaya diri melanjutkan misi kami untuk meningkatkan sistem pendidikan Lithuania melalui pengambilan keputusan berbasis data,” simpul Daujotis.
Badan Nasional untuk Pendidikan (National Agency for Education) adalah badan administrasi publik yang didirikan oleh Kementerian Pendidikan, Olahraga, dan Ilmu Pengetahuan Republik Lituania. NAE resmi memulai kerjanya pada 1 September 2019, menyusul penggabungan enam lembaga yaitu Pusat Ujian Nasional, Badan Evaluasi Sekolah Nasional, Pusat Pedagogi dan Psikologi Khusus, Pusat Dukungan Pendidikan, Pusat Teknologi Informasi dalam Pendidikan, dan Pusat Pengembangan Pendidikan.
Didirikan pada tahun 2009 dan berkantor pusat di Vilnius, S2P adalah IBM Business Partner terkemuka di Lituania. Perusahaan ini menyediakan manajemen kinerja perusahaan khusus dan solusi intelijen bisnis untuk organisasi publik dan swasta.
