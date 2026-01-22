Badan Nasional untuk Pendidikan (NAE) adalah badan administrasi publik yang didirikan oleh Kementerian Pendidikan, Olahraga, dan Ilmu Pengetahuan Republik Lituania. NAE mengelola pendidikan di dalam negeri melalui upaya seperti memastikan praktik pendidikan inklusif, mengatur program pengembangan profesional untuk guru, menilai kinerja siswa, dan banyak lagi.

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, NAE mengumpulkan laporan manajemen sekolah untuk memantau keadaan pendidikan untuk setiap sekolah, kota, dan di tingkat nasional. Setiap tahun, sekitar 3.000 laporan baru dikirimkan, berisi campuran data terstruktur dan tidak terstruktur dan disimpan dalam berbagai jenis file. Untuk mengekstraksi data mentah dari setiap laporan, yang panjangnya rata-rata 10 halaman, diperlukan waktu sekitar empat jam kerja manual—beban kerja ini sama sekali tidak berkelanjutan untuk NAE.

Secara paralel, NAE merasa sulit untuk membandingkan laporan dengan data lain seperti tingkat pendaftaran siswa dan pendanaan, sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan gambaran holistik tentang kinerja sekolah. Dengan tujuan memberikan lebih banyak waktu kepada para pemimpin pendidikan untuk mengulas hasil dan membuat rekomendasi kebijakan berbasis data, Badan tersebut mencari solusi otomatisasi untuk penyerapan dan analisis dokumen.