Kisah tantangan bisnis Re-Imagining Strategy Agar tetap kompetitif dalam industri jasa keuangan yang berkembang pesat, MUFG Bank meluncurkan MUFG Re-Imagining Strategy pada tahun 2018, yang bertujuan untuk mencapai transformasi bisnis melalui penggunaan teknologi digital. MUFG membutuhkan mitra teknologi untuk membantu mereka dalam transformasi ini.

Kami perlu mengotomatiskan proses dan meningkatkan produktivitas staf di seluruh dunia Mike Truter Managing Director and Deputy Head of Systems Office for Asia MUFG Bank

Kisah Transformasi Mempercepat Penemuan Kembali Digital MUFG Bank bekerja sama dengan IBM Services untuk mendukung MUFG Re-Imagining Strategy yang dirancang untuk mentransformasi model bisnis MUFG dengan fokus pada digitalisasi dan memberikan solusi yang optimal kepada nasabah. Dengan memanfaatkan teknologi seperti Blockchain, Internet of Things (IoT), dan Robotic Process Automation, mereka merampingkan dan mengotomatiskan operasi sehari-hari. Bekerja sama dengan IBM, MUFG Bank telah mempercepat penemuan kembali digital dan meningkatkan produktivitas staf.

Cerita Hasil #TerobosanKemitraan MUFG mengotomatisasi proses untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan produktivitas staf sekaligus mengurangi biaya operasional.