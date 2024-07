Mexican Technical Institute/Technological Institute of Tijuana

Bekerja sama dengan IBM, Technological Institute of Tijuana mengadopsi IBM Cloud Private pada Power Systems S822LC untuk Komputasi Berkinerja Tinggi. Power Systems S822LC untuk Komputasi Berkinerja Tinggi adalah server yang dipercepat dengan GPU NVIDIA Tesla dan teknologi NVLink untuk komunikasi CPU ke GPU yang lebih cepat. IBM Cloud Private on Power adalah platform Kubernetes terbuka yang membantu para pengembang dengan mudah membangun dan menerapkan aplikasi dalam kontainer. Dengan IBM Cloud Private on Power, Dr. Trujillo dan timnya bisa merasa percaya diri dalam menerapkan aplikasi komputasi berkinerja tinggi mereka dengan cepat di lingkungan cloud pribadi on-prem dengan aman dan dengan ketersediaan terbaik.

Lembaga ini juga menerapkan kontainer Docker pada infrastruktur IBM Power Systems mereka yang baru. Docker menyediakan perangkat lunak kontainer perusahaan yang ideal bagi para pengembang yang ingin memulai dengan aplikasi berbasis kontainer. Dengan menggunakan Docker di IBM Power Systems, Dr. Trujillo dan timnya dapat mengkontainerisasi algoritme AI mereka untuk melakukan pencarian spesifik pada kumpulan data yang besar. Mereka dapat membagi pencarian dalam kumpulan big data menjadi beberapa segmen dan meluncurkan kontainer Docker yang akan fokus hanya pada pencarian spesifik tersebut, yang mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mencari insight tertentu dan memungkinkan mereka untuk melakukan pola pencarian canggih dengan cara yang sangat sederhana dan efisien.



Dengan IBM Cloud Private dan Docker on Power Systems, tim ini mampu mengurangi waktu komputasi untuk beban kerja penelitian mereka dari sekitar 4 jam dengan infrastruktur Dell dan Intel Xeon yang lama menjadi hanya satu atau dua menit saja. Sebuah peningkatan kecepatan yang lebih dari 100 kali lipat. Dengan menggunakan teknologi NVIDIA NVLink pada IBM Power Systems, data ditransfer antara CPU dan GPU lebih cepat dibandingkan dengan arsitektur tradisional. IBM Power Systems memiliki bandwidth I/O hingga 5,6x lebih banyak daripada x86 server untuk mengurangi kemacetan untuk beban kerja komputasi berkinerja tinggi. Trujillo dan timnya juga dapat berbagi RAM di seluruh CPU dan GPU untuk performa yang lebih baik. Pendekatan berbasis kontainer juga mengurangi waktu penerapan dan kurva pembelajaran bagi para peneliti muda dan mahasiswa yang bergabung dengan lab mereka.



Dr. Trujillo dan timnya juga dapat meningkatkan skala lebih cepat dan lebih jauh dari sebelumnya dengan infrastruktur tradisional mereka yang lama. Skalabilitas sangat penting untuk pekerjaan yang mereka lakukan, karena memungkinkan mereka untuk lebih baik mengkarakterisasi dinamika model pencarian mereka dengan cara yang lebih tepat untuk aplikasi penelitian. Dengan infrastruktur tradisional mereka yang lama, mereka hanya dapat menjalankan workstation menggunakan 1.000 hingga 2.000 titik pencarian data. Sekarang, mereka dapat menskalakan ke lebih dari satu juta titik data dengan Power Systems. Skalabilitas ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan insight baru ke dalam data mereka yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan.