Temukan bagaimana Mitchell Services menggunakan CaNeTA untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko penting, meningkatkan kinerja keselamatan dan ketahanan operasional mereka
Mitchell Services adalah perusahaan pengeboran paling beragam di Australia, beroperasi di lingkungan berisiko tinggi di seluruh sektor pertambangan dan sumber daya. Dengan lebih dari 750 karyawan dan 35 proyek, mereka menyadari pentingnya manajemen risiko yang proaktif dan andal untuk memenuhi harapan klien dan mewujudkan tempat kerja tanpa korban jiwa. Kepemimpinan mereka berusaha memperkuat efektivitas dan ketahanan kontrol penting untuk mencegah bahaya serius bahkan ketika kondisi kerja berubah atau variasi yang tidak terduga terjadi. Mitchell Services menghadapi tantangan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam manajemen risiko penting mereka dan menentukan apakah, ketika insiden terjadi, mereka selamat dengan aman atau selamat karena beruntung. Mereka perlu menilai kinerja keselamatan mereka berdasarkan standar kontrol penting dan memprioritaskan risiko penting mereka secara efektif. Untuk mengatasi hal ini, mereka berkolaborasi dengan Libero AI dan The University of Queensland pada tahun 2025 untuk menganalisis kinerja keselamatan mereka menggunakan metode CaNeTA. Untuk meningkatkan hasil, CaNeTA diperkuat dengan IBM® watsonx.ai pada front-end proses untuk menyiapkan data dan peristiwa yang turut menjadi penyebab, dan IBM watsonx Orchestrate pada back-end proses untuk meningkatkan analisis data dan pembuatan insight.
Kumpulan pertanyaan CCV (Verifikasi Kontrol Penting) dirancang ulang sehingga 100% pertanyaan menguji efektivitas kontrol, naik dari efikasi dasar 65%.
Aktivitas inspeksi kendaraan berat meningkat sebesar 4,7% dalam 3 bulan pertama setelah implementasi, meningkatkan cakupan inspeksi dan kesempatan untuk deteksi masalah lebih awal.
Untuk merangkum jumlah inspeksi yang perlu diselesaikan: Dalam 6 bulan dari Juli hingga Desember 2025, kendaraan berat Mitchell Services (rig pengeboran, truk dll) menempuh total 230.000 km. Kendaraan ringan menempuh jarak 771.000 km.
Untuk mengatasi tantangan dalam manajemen keselamatan mereka, Mitchell Services, bekerja sama dengan Libero AI dan The University of Queensland, memulai proyek inovatif. Dengan memanfaatkan metode Causal Network Analysis Topology (CaNeTA), mereka berupaya mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang risiko operasional dan kontrol penting mereka. Pendekatan CaNeTA memodelkan risiko, kontrol, dan konsekuensi di tempat kerja sebagai jaringan kausal yang dinamis, menunjukkan interaksi tersembunyi dan jalur munculnya risiko yang sering diabaikan oleh dokumentasi risiko tradisional. Proyek ini melibatkan analisis menyeluruh laporan insiden dari Tahun Keuangan 24/25 berdasarkan standar risiko penting dan dokumentasi risiko. Analisis ini menggunakan berbagai rangkaian alat CaNeTA, termasuk Network Visualisation, Betweenness, Eigenvector Centrality, In-Strength, and Metric Aggregation. Alat-alat ini memberikan insight tentang bagaimana insiden menyebar melalui peristiwa 'kerusakan', sering dikaitkan dengan transportasi dan logistik, dan menyoroti peristiwa perantara penting seperti interaksi dengan satwa liar dan muatan yang tidak aman. Analisis juga mengungkapkan bahwa insiden nyaris celaka sering kali timbul karena 'selamat karena beruntung', bukan karena kontrol yang kuat. Dengan menerapkan CaNeTA, Mitchell Services memperoleh pemahaman yang mendetail tentang lingkungan risiko mereka, memungkinkan mereka untuk menggambarkan ulang strategi manajemen risiko mereka. Insight yang diperoleh dari analisis CaNeTA mendorong penataan ulang strategis, termasuk memperluas pengawasan risiko di luar operasi pengeboran inti dan membangun kembali transportasi, logistik, dan pemeliharaan sebagai domain risiko penting. Protokol Verifikasi Kontrol Kritis yang Ditingkatkan (CCV), dalam bentuk Inspeksi Kendaraan Berat, diperkenalkan untuk memverifikasi integritas semua kontrol penting, sistem penting, dan keterbatasan sebelum dan sesudah peristiwa transportasi. Kolaborasi dengan Libero AI dan The University of Queensland, yang difasilitasi oleh dukungan IBM untuk teknologi inovatif seperti CaNeTA, telah memberdayakan Mitchell Services untuk membangun ketahanan yang lebih besar di seluruh operasi mereka.
Mitchell Services telah memperkuat kemampuan manajemen risikonya dengan memanfaatkan solusi manajemen risiko yang didukung AI IBM, CaNeTA. Menggunakan insiden Tahun Keuangan 24/25 dan data insiden nyaris celaka, proyek ini menghasilkan analisis dan visualisasi matematika berbasis data yang mengukur dan memprioritaskan tindakan pencegahan.
Dengan menerapkan CaNeTA, Mitchell Services mengidentifikasi jalur timbulnya risiko utama, termasuk insiden yang menyebar melalui peristiwa 'kerusakan' yang sering dikaitkan dengan transportasi dan logistik. Analisis mengungkapkan bahwa interaksi dengan satwa liar dan beban yang tidak aman muncul sebagai peristiwa perantara penting, dan insiden kendaraan dan kegagalan komunikasi dapat memiliki dampak keselamatan hilir yang tidak proporsional. Wawasan ini memungkinkan Mitchell Services untuk memperluas pengawasan di luar operasi pengeboran inti, membangun kembali transportasi, logistik, dan pemeliharaan sebagai domain risiko penting, dan meningkatkan verifikasi kontrol penting dengan beralih dari pemeriksaan berbasis kehadiran ke verifikasi berbasis efisiensi, terutama untuk kegiatan logistik dan transportasi. Protokol juga ditingkatkan untuk menyelesaikan pemeriksaan integritas seluruh sistem sebelum dan sesudah peristiwa transportasi. Dengan kemampuan baru ini, Mitchell Services lebih siap untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang risiko, pelepasan energi, dan efektivitas pengendalian, mendukung peningkatan berkelanjutan dalam kinerja keselamatan dan ketahanan operasional.
Mitchell Services adalah penyedia layanan pengeboran yang terdaftar di ASX dan merupakan perusahaan pengeboran yang paling beragam di Australia. Selama lebih dari 50 tahun, merek Mitchell telah beroperasi di sektor pertambangan dan sumber daya. Mitchell Services sekarang memiliki lebih dari 80 rig pengeboran permukaan dan bawah tanah, lebih dari 750 karyawan di 35 proyek di Australia, dan beroperasi di lingkungan yang beragam dan berisiko tinggi mulai dari eksplorasi jarak jauh hingga pengeboran bawah tanah.
Libero AI adalah perusahaan perintis di garis depan implementasi kecerdasan buatan untuk meningkatkan kinerja bisnis untuk industri berat. Mereka menerapkan AI untuk meningkatkan, memanfaatkan, dan menggunakan data untuk memecahkan tantangan bisnis terkait keselamatan, pemeliharaan, dan operasi. Libero AI bekerja dengan Mitchell Services dan University of Queensland untuk menerapkan CaNeTA.
© Hak Cipta IBM Corporation Februari 2026. IBM, logo IBM, watsonx.ai, dan watsonx Orchestrate adalah merek dagang dari IBM Corp., yang terdaftar di banyak yurisdiksi di seluruh dunia.
Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan bervariasi berdasarkan konfigurasi dan kondisi klien dan, oleh karena itu, hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat diberikan.