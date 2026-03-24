Mitchell Services telah memperkuat kemampuan manajemen risikonya dengan memanfaatkan solusi manajemen risiko yang didukung AI IBM, CaNeTA. Menggunakan insiden Tahun Keuangan 24/25 dan data insiden nyaris celaka, proyek ini menghasilkan analisis dan visualisasi matematika berbasis data yang mengukur dan memprioritaskan tindakan pencegahan.

Dengan menerapkan CaNeTA, Mitchell Services mengidentifikasi jalur timbulnya risiko utama, termasuk insiden yang menyebar melalui peristiwa 'kerusakan' yang sering dikaitkan dengan transportasi dan logistik. Analisis mengungkapkan bahwa interaksi dengan satwa liar dan beban yang tidak aman muncul sebagai peristiwa perantara penting, dan insiden kendaraan dan kegagalan komunikasi dapat memiliki dampak keselamatan hilir yang tidak proporsional. Wawasan ini memungkinkan Mitchell Services untuk memperluas pengawasan di luar operasi pengeboran inti, membangun kembali transportasi, logistik, dan pemeliharaan sebagai domain risiko penting, dan meningkatkan verifikasi kontrol penting dengan beralih dari pemeriksaan berbasis kehadiran ke verifikasi berbasis efisiensi, terutama untuk kegiatan logistik dan transportasi. Protokol juga ditingkatkan untuk menyelesaikan pemeriksaan integritas seluruh sistem sebelum dan sesudah peristiwa transportasi. Dengan kemampuan baru ini, Mitchell Services lebih siap untuk membuat keputusan berdasarkan informasi tentang risiko, pelepasan energi, dan efektivitas pengendalian, mendukung peningkatan berkelanjutan dalam kinerja keselamatan dan ketahanan operasional.