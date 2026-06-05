Mengamankan rantai pasokan makanan: MHP menyusun ulang operasi keamanannya

Sebelum transformasi ini, MHP menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengelola lingkungan TI yang berkembang dan makin kompleks. Tim keamanan kesulitan menghadapi visibilitas yang terfragmentasi di beberapa sistem, penanganan peringatan manual, dan volume peristiwa yang sangat besar yang menyebabkan deteksi dan respons tertunda. Kurangnya korelasi terpusat dan proses respons insiden standar meningkatkan risiko ancaman yang terlewat dan waktu singgah yang lama, secara langsung berdampak pada kemampuan perusahaan untuk melindungi aset penting dan menjaga keberlangsungan bisnis.

MHP mampu memodernisasi operasi keamanan sibernya dengan membangun SOC terpusat yang didukung oleh IBM Qradar SIEM dan IBM QRadar SOAR. Dengan mengonsolidasikan telemetri dari seluruh lingkungan on-prem dan cloud, tim siber MHP memperoleh visibilitas real-time tentang ancaman, yang memungkinkan korelasi peristiwa nyaris seketika. Analisis tingkat lanjut dan penyetelan contoh penggunaan memungkinkan SOC mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam hitungan detik, bukan jam, mengubah postur keamanan dari reaktif menjadi proaktif.

Dengan integrasi pedoman otomatis di QRadar SOAR, respons insiden menjadi efisien dan konsisten di seluruh tim. Tugas rutin seperti pengayaan, triase, dan penahanan dilakukan secara otomatis, mengurangi waktu rata-rata untuk merespons (MTTR) dan memberi analis waktu yang cukup untuk fokus pada ancaman berdampak tinggi. Hasilnya, perusahaan mencapai peningkatan terukur dalam kecepatan deteksi dan efisiensi respons, sehingga memperkuat ketahanannya terhadap serangan siber modern sekaligus memastikan perlindungan berkelanjutan atas aset bisnis penting.