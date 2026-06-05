Mengamankan rantai pasokan makanan: MHP menyusun ulang operasi keamanannya

Membangun Pusat Operasi modern untuk melindungi lingkungan TI dan OT yang penting
MHP adalah salah satu agribisnis terbesar yang terintegrasi secara vertikal di Eropa dan merupakan kontributor utama rantai pasokan pangan global. MHP mengakui keamanan siber sebagai prioritas strategis. Untuk melindungi lingkungan TI dan OT kritisnya, MHP perlu memodernisasi operasi keamanannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan operasional, memastikan keberlangsungan bisnis, dan menjaga kepercayaan di seluruh ekosistem globalnya. MHP menghadapi tantangan memperkuat postur keamanan untuk melindungi perusahaan terhadap ancaman siber profil tinggi di era cloud dan AI. Perusahaan membutuhkan Pusat Operasi Keamanan (SOC) yang kuat yang dapat memberikan visibilitas terpusat, analitik canggih, dan kemampuan respons otomatis untuk mendeteksi dan menanggapi ancaman siber secara efektif. Untuk mengatasi tantangan ini, MHP berkolaborasi dengan IBM untuk membangun SOC modern yang didukung oleh IBM QRadar SIEM dan QRadar SOAR.
deteksi ancaman yang lebih cepat dengan visibilitas terpusat
penanganan insiden terkoordinasi dengan respons otomatis
Sebelum transformasi ini, MHP menghadapi tantangan yang signifikan dalam mengelola lingkungan TI yang berkembang dan makin kompleks. Tim keamanan kesulitan menghadapi visibilitas yang terfragmentasi di beberapa sistem, penanganan peringatan manual, dan volume peristiwa yang sangat besar yang menyebabkan deteksi dan respons tertunda. Kurangnya korelasi terpusat dan proses respons insiden standar meningkatkan risiko ancaman yang terlewat dan waktu singgah yang lama, secara langsung berdampak pada kemampuan perusahaan untuk melindungi aset penting dan menjaga keberlangsungan bisnis.
MHP mampu memodernisasi operasi keamanan sibernya dengan membangun SOC terpusat yang didukung oleh IBM Qradar SIEM dan IBM QRadar SOAR. Dengan mengonsolidasikan telemetri dari seluruh lingkungan on-prem dan cloud, tim siber MHP memperoleh visibilitas real-time tentang ancaman, yang memungkinkan korelasi peristiwa nyaris seketika. Analisis tingkat lanjut dan penyetelan contoh penggunaan memungkinkan SOC mendeteksi aktivitas mencurigakan dalam hitungan detik, bukan jam, mengubah postur keamanan dari reaktif menjadi proaktif.
Dengan integrasi pedoman otomatis di QRadar SOAR, respons insiden menjadi efisien dan konsisten di seluruh tim. Tugas rutin seperti pengayaan, triase, dan penahanan dilakukan secara otomatis, mengurangi waktu rata-rata untuk merespons (MTTR) dan memberi analis waktu yang cukup untuk fokus pada ancaman berdampak tinggi. Hasilnya, perusahaan mencapai peningkatan terukur dalam kecepatan deteksi dan efisiensi respons, sehingga memperkuat ketahanannya terhadap serangan siber modern sekaligus memastikan perlindungan berkelanjutan atas aset bisnis penting.
MHP telah secara signifikan meningkatkan postur keamanan siber dengan penerapan IBM QRadar SIEM dan QRadar SOAR. Pusat Operasi Keamanan (SOC) modern menyediakan visibilitas terpusat, analitik canggih, dan respons otomatis, yang memungkinkan deteksi ancaman yang lebih cepat dan penanganan insiden terkoordinasi. Transformasi ini memperkuat ketahanan operasional, keberlangsungan bisnis, dan kepercayaan di seluruh ekosistem global MHP. Dengan memanfaatkan IBM QRadar SIEM, MHP dapat mengumpulkan dan menghubungkan data dari berbagai sumber di seluruh lingkungan TI-nya ke dalam tampilan peristiwa keamanan yang menyeluruh. Modul analitik perilaku pengguna yang terintegrasi membantu membedakan perilaku pengguna normal dari anomali, sehingga memungkinkan tim bereaksi lebih cepat terhadap aktivitas berbahaya. Dengan IBM QRadar SOAR, analis menggunakan konsol SOAR untuk tugas sehari-hari, seperti manajemen tiket, pelacakan metrik, dan instruksi spesifik untuk setiap kasus, yang meningkatkan kemampuan mereka untuk menganalisis, menanggapi, dan mengelola insiden keamanan secara efektif. CISO MHP, Yurii Shatylo, mencatat, “Ini bukan hanya proyek keamanan—ini adalah fondasi kepercayaan, stabilitas, dan ketahanan untuk seluruh ekosistem MHP.” SOC baru telah menjadi komponen penting dalam strategi keamanan siber MHP, memungkinkan perusahaan untuk menanggapi ancaman cyber dengan lebih efisien dan efektif.
MHP adalah perusahaan makanan dan agrikultur internasional, yang memproduksi produk makanan sehat berkualitas tinggi yang meningkatkan kualitas hidup konsumennya. Perusahaan ini memiliki fasilitas produksi di Ukraina, Spanyol, dan di seluruh Eropa Tenggara, dan merupakan spesialis dalam aplikasi dan penerapan teknologi pangan dan pertanian terbaru di seluruh operasinya. Saham MHP terdaftar di London Stock Exchange. Mempekerjakan lebih dari 38.000 karyawan di Ukraina dan luar negeri, MHP termasuk di antara 20 perusahaan teratas Ukraina, menurut Forbes Ukraina. MHP adalah pembayar pajak tunggal terbesar di seluruh sektor pertanian Ukraina dan diakui oleh Forbes Ukraina sebagai salah satu investor utama negara itu pada tahun 2024. MHP adalah produsen unggas terkemuka di Eropa menurut peringkat WattPoultry. MHP mengekspor produknya ke lebih dari 80 negara di seluruh dunia. Perusahaan mengembangkan lebih dari 15 merek makanan dan, bersama dengan mitranya, mengoperasikan beberapa jaringan bisnis, termasuk toko MeatMarket dan gerai Döner Market. Pendiri dan CEO MHP adalah pengusaha Ukraina Yuriy Kosyuk.
© Hak Cipta IBM Corporation, Mei 2026.
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