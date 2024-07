"Kami benar-benar membutuhkan lingkungan yang fleksibel dan stabil untuk menjalankannya," ujar Mr. "Itulah mengapa kami memutuskan untuk memindahkan arsip ke platform IBM® Cloud."

Bagi Herwig Bogaert, Senior Systems Engineer di meemoo, memindahkan The Archive for Education ke lingkungan IBM® Cloud yang dihosting adalah sebuah perubahan besar. "Kami tidak memiliki tim IT yang besar, jadi kami tidak dapat memiliki semua pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi kami. Tim IBM® Cloud telah mengambil alih beban kami dalam mengelola infrastruktur yang mendasarinya."

Solusi ini juga dilengkapi dengan teknologi Red Hat OpenShift, yang memungkinkan Bogaert dan timnya membangun jalur penerapanotomatis yang memudahkan untuk menambahkan aplikasi baru ke dalam platform.

"Karena menggunakan Red Hat OpenShift on IBM® Cloud, kami menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengelola infrastruktur, dan memiliki lebih banyak waktu untuk mendengarkan kebutuhan bisnis dan mengembangkan aplikasi baru untuk mengakomodasi kebutuhan tersebut," jelas Bogaert.

Frederik De Ridder, seorang guru Flemish yang dialihdayakan ke tim meemoo, merupakan salah satu dari banyak pengguna akhir solusi. Baginya, alat ini adalah alat pengajaran yang berharga. “Klip dari yayasan warisan dan organisasi budaya benar-benar dapat mengejutkan para siswa. Mereka melihat berbagai hal di platform dan berkata, 'Saya tidak tahu apa pun yang seperti itu sebelumnya! ' Cara ini juga menjadi cara yang bagus untuk menunjukkan kepada mereka aspek yang berbeda dari satu topik, yang menurut saya sangat penting untuk dilakukan di kelas,” katanya.