Di Medtronic, sebuah perusahaan terkemuka di bidang teknologi medis, tim-tim menghadapi proses yang memakan waktu dalam mencocokkan faktur, bukti pengiriman, dan pesanan pembelian secara manual. Alur kerja padat karya ini memengaruhi efisiensi operasional dan mengalihkan bakat dari pekerjaan strategis.
Turun dari 20 menit per faktur menjadi 8 detik: Berkurangnya waktu pemrosesan faktur secara dramatis
Akurasi lebih dari 99%: Meminimalkan kesalahan mahal
Layanan Kredit Medtronic, Operasi Global dan Analitik Rantai Pasok, serta tim Teknologi Informasi bekerja sama dengan IBM® Consulting dan konsultan teknologi Microsoft mereka, IBM® Neudesic. Bersama-sama, mereka menggunakan Accelerator Document Intelligence Platform (DIP), solusi berbasis teknologi Microsoft yang didukung AI yang mengotomatiskan penyerapan dan pencocokan faktur, bukti pengiriman, dan pesanan pembelian. Dengan memanfaatkan machine learning (ML) dan AI generatif (gen AI), DIP Accelerator menangani format kompleks, stempel, pemindaian buruk, dan tata letak nonstandar dengan mudah.
Tim IBM® Neudesic menyesuaikan platform agar terintegrasi dengan lancar dengan alur kerja kunci Medtronic. Hanya dalam empat minggu, Medtronic mengotomatiskan pencocokan dokumen dalam satu departemen, menyiapkan panggung untuk transformasi yang lebih luas.
“Dengan fokus pada hasil bisnis yang konkret, kemitraan kami dengan IBM® telah menghasilkan hasil transformatif—mengurangi piutang dagang yang belum terbayar untuk meningkatkan arus kas bebas, meningkatkan produktivitas tim untuk membuka kapasitas untuk pekerjaan bernilai tambah lebih tinggi, dan meningkatkan akurasi,” kata Eric Wellmann, Senior Credit Services Director, Global Operations and Supply Chain di Medtronic.
DIP Accelerator memberikan hasil langsung. Waktu pencocokan dokumen turun secara signifikan, dengan akurasi melebihi 99%. Akibatnya, Medtronic membebaskan staf untuk fokus pada kegiatan bernilai tinggi.
Solusi ini menawarkan manfaat utama berikut:
Proyek IBM® dan Neudesic ini menunjukkan apa yang mungkin terjadi ketika kepemimpinan visioner, kemitraan tepercaya, dan otomatisasi cerdas bersatu.
“Kami memanfaatkan AI untuk menciptakan nilai nyata. Ketika teknologi yang kuat bertemu dengan insight manusia, itu meningkatkan proses dan membuka potensi orang. Kami tidak menunggu masa depan pekerjaan; kami secara aktif membentuknya,” tutup Luciano Miranda, Vice President of Advanced Analytics Global Operations and Supply Chain di Medtronic.
Medtronic plc , sebuah perusahaan teknologi layanan kesehatan global, mengembangkan dan memproduksi berbagai macam perangkat medis. Didirikan pada tahun 1949 dan berkantor pusat di Dublin, Irlandia, kantor pusat operasional Medtronic berada di Minneapolis, Minnesota. Perusahaan ini diakui sebagai salah satu perusahaan perangkat medis terbesar di dunia, yang menyediakan solusi di lebih dari 150 negara. Portofolio mereka mencakup segmen kardiovaskular, bedah medis, ilmu saraf, dan diabetes. Misi perusahaan ini, yang terinspirasi oleh para pendirinya, adalah “untuk mengurangi rasa sakit, memulihkan kesehatan, dan memperpanjang umur.” Medtronic berkomitmen terhadap inovasi, secara rutin berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk memperkenalkan perangkat medis dan terapi mutakhir di berbagai kondisi.
