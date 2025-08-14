Layanan Kredit Medtronic, Operasi Global dan Analitik Rantai Pasok, serta tim Teknologi Informasi bekerja sama dengan IBM® Consulting dan konsultan teknologi Microsoft mereka, IBM® Neudesic. Bersama-sama, mereka menggunakan Accelerator Document Intelligence Platform (DIP), solusi berbasis teknologi Microsoft yang didukung AI yang mengotomatiskan penyerapan dan pencocokan faktur, bukti pengiriman, dan pesanan pembelian. Dengan memanfaatkan machine learning (ML) dan AI generatif (gen AI), DIP Accelerator menangani format kompleks, stempel, pemindaian buruk, dan tata letak nonstandar dengan mudah.

Tim IBM® Neudesic menyesuaikan platform agar terintegrasi dengan lancar dengan alur kerja kunci Medtronic. Hanya dalam empat minggu, Medtronic mengotomatiskan pencocokan dokumen dalam satu departemen, menyiapkan panggung untuk transformasi yang lebih luas.

“Dengan fokus pada hasil bisnis yang konkret, kemitraan kami dengan IBM® telah menghasilkan hasil transformatif—mengurangi piutang dagang yang belum terbayar untuk meningkatkan arus kas bebas, meningkatkan produktivitas tim untuk membuka kapasitas untuk pekerjaan bernilai tambah lebih tinggi, dan meningkatkan akurasi,” kata Eric Wellmann, Senior Credit Services Director, Global Operations and Supply Chain di Medtronic.