IBM® Turbonomic membantu Maximus mengurangi limbah sumber daya, mengurangi biaya, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat
Maximus, yang berkantor pusat di Tysons, Virginia, adalah mitra tepercaya dalam teknologi pemerintah, membantu lembaga pemerintah federal, negara bagian, dan lokal memberikan layanan penting kepada jutaan orang. Tetapi setelah bermigrasi ke cloud menggunakan pendekatan lift-and-shift, perusahaan menghadapi pertanyaan penting: bagaimana Anda memastikan efisiensi ketika ribuan server terlalu besar dan kurang dimanfaatkan? Dengan beban kerja yang tersebar di lebih dari 4.000 server berbasis cloud pada ratusan akun cloud, risikonya sangat tinggi karena setiap ketidakefisienan dapat berujung pada pemborosan biaya. Sementara alat cloud aslinya menawarkan insight, positif palsu, yang diidentifikasi, memperlambat kemajuan. Maximus membutuhkan cara yang lebih cerdas dan otomatis untuk mengukur sumber daya yang tepat, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi operasional tanpa mengorbankan pengiriman layanan.
Untuk mengatasi tantangan pengoptimalan cloud, Maximus bermitra dengan IBM® untuk mengimplementasikan IBM® Turbonomic —platform otomatisasi didukung AI yang menjadi pendorong utama efisiensi operasional. Kemampuan Turbonomic untuk mengintegrasikan beberapa sumber data dan memberikan insight yang dapat ditindaklanjuti memungkinkan Maximus untuk ukuran infrastruktur yang tepat, menghilangkan pemborosan sumber daya, dan meningkatkan kinerja. Kemampuannya membebaskan para insinyur untuk fokus pada tugas bernilai lebih tinggi, sementara pengelompokan kustom dan fitur kebijakan memastikan keputusan selaras dengan tingkatan aplikasi. IBM® bekerja sama dengan Maximus untuk menyesuaikan solusi, mengubah proses manual dan reaktif menjadi pengoptimalan proaktif otomatis. Seperti yang dicatat oleh Chris Ray, Wakil Presiden Teknologi Cloud di Maximus, “Turbonomic memberi kami visibilitas yang kami butuhkan untuk mengoptimalkan pengeluaran dan meningkatkan kinerja dalam skala besar. Dengan lebih dari 1000 jenis instans komputasi di seluruh penyedia cloud utama, menggunakan teknologi untuk menilai opsi yang tepat adalah satu-satunya cara untuk mengikutinya.”
Transformasi operasi cloud dan implementasi IBM® Turbonomic membantu Maximus mencapai keuntungan efisiensi yang terukur dan penghematan biaya. Perusahaan menghilangkan kelebihan penyediaan, alokasi sumber daya yang efisien, dan meningkatkan kinerja aplikasi—meningkatkan pengiriman layanan untuk klien pemerintah. Dengan kemampuan baru, para insinyur sekarang fokus pada tugas bernilai lebih tinggi, sementara Turbonomic memastikan beban kerja menerima sumber daya yang mereka butuhkan. Chris Ray lanjutkan, “Optimasi ini memiliki potensi untuk memberikan penghematan berkelanjutan yang signifikan. Jika Anda dapat mengurangi komputasi dan penyimpanan hanya beberapa sen per jam, di ribuan sumber daya yang berjalan 24 jam x 365 hari setahun, itu menambah dolar yang sangat nyata.” Marie Russell, Vice President, Global Strategic Partner Acceleration mengatakan, “IBM telah terbukti menjadi penasihat dan mitra tepercaya. Turbonomic adalah enabler yang dibutuhkan organisasi kami — mengotomatiskan ukuran yang tepat dalam skala besar, meningkatkan operasi, dan memperkuat kinerja sehingga teknisi kami dapat fokus pada hasil misi bagi warga yang kami layani.”
Di luar dampak keuangan, Maximus telah memperkuat kemampuannya untuk memberikan akses yang mulus dan adil ke layanan penting di seluruh entitas pemerintah. Ke depan, Maximus berencana memperluas adopsi Turbonomic secara global dan menerapkan versi yang telah mendapat otorisasi FedRAMP, tersedia di pasar digital FedRAMP, untuk mendukung klien federal. Chris Ray menyatakan, “Turbonomic bukan hanya alat, ini adalah katalis untuk perubahan budaya dan operasional. Solusi ini memungkinkan teknisi kami untuk lebih cepat menilai dan memperbaiki beban kerja berukuran tidak tepat, mengurangi potensi masalah produksi, mengurangi biaya, dan dalam beberapa kasus keduanya pada saat yang bersamaan.”
Maximus, didirikan pada tahun 1975 dan berkantor pusat di Tysons, Virginia, menyediakan layanan dan solusi berkemampuan teknologi yang membantu lembaga pemerintah memberikan program penting kepada warga negara. Melayani klien federal, negara bagian, dan lokal, Maximus berfokus pada peningkatan pemberian layanan publik melalui inovasi dan efisiensi operasional.
IBM® Turbonomic adalah platform didukung AI yang terus menganalisis permintaan aplikasi dan menghasilkan rekomendasi dapat ditindaklanjuti, dapat diotomatisasi, untuk perubahan sumber daya komputasi, penyimpanan, dan jaringan untuk memastikan kinerja sambil mengoptimalkan biaya. Dengan mengintegrasikan beberapa sumber data dan tindakan yang direkomendasikan, Turbonomic memungkinkan organisasi untuk mengotomatiskan keputusan sumber daya, menghilangkan pemborosan, memastikan kinerja, dan meningkatkan efisiensi operasional di seluruh lingkungan hybrid dan multicloud.
© Hak Cipta IBM® Corporation. Januari 2025.
IBM®, logo IBM®, dan Turbonomic adalah merek dagang dari IBM® Corp, yang terdaftar di banyak yurisdiksi di seluruh dunia.
Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan bervariasi berdasarkan konfigurasi dan kondisi klien dan, oleh karena itu, hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat diberikan.