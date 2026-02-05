Transformasi operasi cloud dan implementasi IBM® Turbonomic membantu Maximus mencapai keuntungan efisiensi yang terukur dan penghematan biaya. Perusahaan menghilangkan kelebihan penyediaan, alokasi sumber daya yang efisien, dan meningkatkan kinerja aplikasi—meningkatkan pengiriman layanan untuk klien pemerintah. Dengan kemampuan baru, para insinyur sekarang fokus pada tugas bernilai lebih tinggi, sementara Turbonomic memastikan beban kerja menerima sumber daya yang mereka butuhkan. Chris Ray lanjutkan, “Optimasi ini memiliki potensi untuk memberikan penghematan berkelanjutan yang signifikan. Jika Anda dapat mengurangi komputasi dan penyimpanan hanya beberapa sen per jam, di ribuan sumber daya yang berjalan 24 jam x 365 hari setahun, itu menambah dolar yang sangat nyata.” Marie Russell, Vice President, Global Strategic Partner Acceleration mengatakan, “IBM telah terbukti menjadi penasihat dan mitra tepercaya. Turbonomic adalah enabler yang dibutuhkan organisasi kami — mengotomatiskan ukuran yang tepat dalam skala besar, meningkatkan operasi, dan memperkuat kinerja sehingga teknisi kami dapat fokus pada hasil misi bagi warga yang kami layani.”

Di luar dampak keuangan, Maximus telah memperkuat kemampuannya untuk memberikan akses yang mulus dan adil ke layanan penting di seluruh entitas pemerintah. Ke depan, Maximus berencana memperluas adopsi Turbonomic secara global dan menerapkan versi yang telah mendapat otorisasi FedRAMP, tersedia di pasar digital FedRAMP, untuk mendukung klien federal. Chris Ray menyatakan, “Turbonomic bukan hanya alat, ini adalah katalis untuk perubahan budaya dan operasional. Solusi ini memungkinkan teknisi kami untuk lebih cepat menilai dan memperbaiki beban kerja berukuran tidak tepat, mengurangi potensi masalah produksi, mengurangi biaya, dan dalam beberapa kasus keduanya pada saat yang bersamaan.”