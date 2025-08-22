Untuk mengatasi pemantauan terfragmentasi dan memungkinkan pertumbuhan dan operasi yang efisien secara bersamaan, Matrix Renewables bermitra dengan IBM untuk menerapkan platform cerdas terpusat yang didukung oleh perangkat lunak IBM® Maximo Renewables. Solusi ini menyatukan data dari penyedia SCADA utama, termasuk GPM, AlsoEnergy dan Inaccess, serta tujuh produsen peralatan asli (OEM) pelacak, yang menghasilkan visibilitas nyaris seketika di seluruh portofolio. Hal ini juga memberikan fleksibilitas dalam pemilihan SCADA untuk setiap proyek, tergantung pada persyaratan TSO dan preferensi penyedia EPC, tanpa kehilangan integritas data pada sistem pemantauan tingkat yang lebih tinggi.

Daripada mengintegrasikan sistem SCADA secara langsung, tim bekerja melalui API penyedia SCADA, namun hal ini menimbulkan tantangan baru seperti batas frekuensi kueri, pembatasan panggilan bersamaan, dan skenario time-out. Terlepas dari kendala ini, integrasi dioptimalkan dengan hati-hati untuk memfasilitasi ketersediaan dan kualitas data yang cukup. Fleksibilitas solusi IBM juga memungkinkan integrasi tanpa batas dengan sistem lokal seperti nControl di Chili, memastikan cakupan operasional penuh.

Inti dari transformasi ini adalah kemampuan analitik canggih IBM, yang menggabungkan model AI dan machine learning untuk deteksi kinerja yang kurang baik, mengungkapkan inefisiensi tersembunyi, dan mendukung keputusan berbasis data yang secara langsung berdampak pada ROI. Dengan mengidentifikasi dan memulihkan kerugian energi, Matrix Renewables memperoleh keunggulan strategis dalam mengoptimalkan kinerja aset.

Pendekatan yang berpusat pada pelanggan dari IBM sangat penting bagi keberhasilan Matrix Renewables. Manajer Kesuksesan Pelanggan khusus dan akses ke tim Dukungan Global IBM serta perangkat tim yang tangguh menyediakan panduan proaktif, penyelesaian masalah SCADA dini, dan perjalanan implementasi yang lancar. Matrix Renewables mampu beralih dari prosedur pemantauan lokasi individual ke metode optimasi kinerja aset terpusat yang proaktif dan berbasis data. Hal ini memberdayakan Matrix dengan kontrol yang efisien dan terpusat, pelaporan internal dan transparansi yang ditingkatkan, dan yang terpenting menciptakan platform pemantauan kinerja terpusat yang dapat diskalakan yang dapat memungkinkan pertumbuhan yang dapat diskalakan.