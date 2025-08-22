Platform energi terbarukan global bermitra dengan IBM untuk mengoptimalkan efisiensi operasi, meningkatkan transparansi data, dan membuka jalan bagi akselerasi pertumbuhan dan inovasi masa depan menggunakan solusi yang dapat diskalakan.
Matrix Renewables, perusahaan energi terbarukan terkemuka, telah membangun reputasi yang kuat dengan komitmen yang tinggi untuk mengembangkan solusi energi berkelanjutan secara internasional. Dengan portofolio aset surya yang beragam dan internasional, perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan pembangkit energi bersih dan tumbuh cepat sembari mengoptimalkan efisiensi operasionalnya.
Sebelum bermitra dengan IBM, Matrix Renewables menghadapi tantangan operasional dalam orientasi dan pemantauan aset yang diperoleh dan/atau dibangun dengan cepat karena pemantauan terdesentralisasi menggunakan beberapa sistem Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA). Proses yang terfragmentasi ini menyebabkan proses yang memakan waktu, penundaan penyelesaian masalah, masalah konfigurasi SCADA yang tersembunyi, dan pemantauan yang tidak efektif dalam skala besar. Akibatnya, biaya operasional marjinal tidak dioptimalkan, dan membatasi kemampuan perusahaan untuk menskalakan dan memenuhi tujuan pertumbuhan jangka panjangnya.
Untuk mengatasi pemantauan terfragmentasi dan memungkinkan pertumbuhan dan operasi yang efisien secara bersamaan, Matrix Renewables bermitra dengan IBM untuk menerapkan platform cerdas terpusat yang didukung oleh perangkat lunak IBM® Maximo Renewables. Solusi ini menyatukan data dari penyedia SCADA utama, termasuk GPM, AlsoEnergy dan Inaccess, serta tujuh produsen peralatan asli (OEM) pelacak, yang menghasilkan visibilitas nyaris seketika di seluruh portofolio. Hal ini juga memberikan fleksibilitas dalam pemilihan SCADA untuk setiap proyek, tergantung pada persyaratan TSO dan preferensi penyedia EPC, tanpa kehilangan integritas data pada sistem pemantauan tingkat yang lebih tinggi.
Daripada mengintegrasikan sistem SCADA secara langsung, tim bekerja melalui API penyedia SCADA, namun hal ini menimbulkan tantangan baru seperti batas frekuensi kueri, pembatasan panggilan bersamaan, dan skenario time-out. Terlepas dari kendala ini, integrasi dioptimalkan dengan hati-hati untuk memfasilitasi ketersediaan dan kualitas data yang cukup. Fleksibilitas solusi IBM juga memungkinkan integrasi tanpa batas dengan sistem lokal seperti nControl di Chili, memastikan cakupan operasional penuh.
Inti dari transformasi ini adalah kemampuan analitik canggih IBM, yang menggabungkan model AI dan machine learning untuk deteksi kinerja yang kurang baik, mengungkapkan inefisiensi tersembunyi, dan mendukung keputusan berbasis data yang secara langsung berdampak pada ROI. Dengan mengidentifikasi dan memulihkan kerugian energi, Matrix Renewables memperoleh keunggulan strategis dalam mengoptimalkan kinerja aset.
Pendekatan yang berpusat pada pelanggan dari IBM sangat penting bagi keberhasilan Matrix Renewables. Manajer Kesuksesan Pelanggan khusus dan akses ke tim Dukungan Global IBM serta perangkat tim yang tangguh menyediakan panduan proaktif, penyelesaian masalah SCADA dini, dan perjalanan implementasi yang lancar. Matrix Renewables mampu beralih dari prosedur pemantauan lokasi individual ke metode optimasi kinerja aset terpusat yang proaktif dan berbasis data. Hal ini memberdayakan Matrix dengan kontrol yang efisien dan terpusat, pelaporan internal dan transparansi yang ditingkatkan, dan yang terpenting menciptakan platform pemantauan kinerja terpusat yang dapat diskalakan yang dapat memungkinkan pertumbuhan yang dapat diskalakan.
Integrasi IBM Maximo Renewables telah membuat peningkatan yang signifikan, termasuk pengurangan waktu pelaporan 75%, pengurangan waktu henti 10%, dan peningkatan efisiensi produksi tahunan yang diakui. Kemajuan ini didorong oleh otomatisasi pembuatan laporan menggunakan alat intelijen bisnis (BI) internal yang terhubung ke gudang data bertenaga IBM Maximo Renewables. Meningkatkan transparansi di seluruh KPI operasional dan keuangan utama.
“IBM Maximo Renewables telah memberdayakan manajer aset kami dengan pengambilan keputusan berbasis data, membawa visibilitas yang lebih besar di seluruh organisasi kami dan membantu kami untuk menskalakan dan mengoptimalkan operasi kami lebih cepat,” kata Víctor Martínez, Kepala Manajemen Aset LATAM dan Eropa di Matrix Renewables.
Transisi dari pemantauan aset terdesentralisasi dan manual ke platform terpadu telah merampingkan proses, memungkinkan Matrix Renewables menghasilkan laporan dan dasbor di berbagai level secara real time. Pemberitahuan peringatan dan akses alat terkontrol juga meningkatkan kolaborasi dengan operasi dan pemeliharaan (O&M) dan kontraktor. Selain itu, representasi digital aset sekarang divalidasi selama onboarding operasional, memastikan akurasi SCADA sejak awal dan meminimalkan masalah kinerja di masa depan.
Untuk memfasilitasi skalabilitas dan ketahanan untuk operasi masa depan, Matrix Renewables berencana untuk melanjutkan pemanfaatan teknologi ini dalam memperluas portofolio energi terbarukan secara internasional. Kemitraan dengan IBM tetap menjadi landasan dalam transformasi digitalnya, mendorong inovasi dan memajukan keberlanjutan di sektor energi terbarukan.
Matrix Renewables adalah platform energi terbarukan yang dibuat dan didukung oleh manajer aset alternatif global TPG dan platform investasi berdampak senilai USD 28 miliar. Portofolio Matrix Renewables saat ini terdiri dari 15,5 GW proyek surya, penyimpanan, dan hidrogen hijau di Eropa, Amerika Serikat, dan Amerika Latin. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.matrixrenewables.com.
