LPS, anggota Lenovo Group, memberikan layanan TI di sektor keuangan, telekomunikasi, retail, dan publik di wilayah Asia Pasifik. Ketika perusahaan merangkul Transformasi digital, volume data membengkak, lalu lintas pekerjaan jarak jauh stabil pada tingkat tinggi dan persyaratan keamanan dan kepatuhan menjadi semakin ketat. Untuk mengimbangi tuntutan yang meningkat ini, LPS menyadari bahwa mereka perlu meningkatkan infrastruktur mereka yang ada. Rangkaian pemantauan mereka menyediakan‑snapshot tepat waktu dari server lokal, aplikasi kontainer, dan platform cloud, tetapi tidak memiliki pandangan terpadu untuk mengatur manajemen insiden proaktif di bawah komitmen tingkat layanan 24×7 yang ketat.

Pada saat yang sama, analitik berbasis‑AI, pemrosesan big data, dan pilot retail realitas virtual imersif (VR) dan augmented reality (AR) mendorong peningkatan tajam dalam permintaan komputasi dan penyimpanan. Tanpa insight terpusat, tim LPS memverifikasi metrik kinerja dalam silo—yang mengarah ke siklus respons yang tertunda, pemanfaatan sumber daya yang kurang optimal, dan inefisiensi perencanaan. Untuk mendukung ambisi pertumbuhan klien mereka, LPS membutuhkan arsitektur berkinerja tinggi, aman, dan dapat diskalakan yang dapat memberikan visibilitas komprehensif, mengotomatisasi operasi rutin, dan menyelaraskan perencanaan kapasitas dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang.