LPS meningkatkan visibilitas dan kinerja di seluruh operasi TI dengan IBM® Instana
LPS, anggota Lenovo Group, memberikan layanan TI di sektor keuangan, telekomunikasi, retail, dan publik di wilayah Asia Pasifik. Ketika perusahaan merangkul Transformasi digital, volume data membengkak, lalu lintas pekerjaan jarak jauh stabil pada tingkat tinggi dan persyaratan keamanan dan kepatuhan menjadi semakin ketat. Untuk mengimbangi tuntutan yang meningkat ini, LPS menyadari bahwa mereka perlu meningkatkan infrastruktur mereka yang ada. Rangkaian pemantauan mereka menyediakan‑snapshot tepat waktu dari server lokal, aplikasi kontainer, dan platform cloud, tetapi tidak memiliki pandangan terpadu untuk mengatur manajemen insiden proaktif di bawah komitmen tingkat layanan 24×7 yang ketat.
Pada saat yang sama, analitik berbasis‑AI, pemrosesan big data, dan pilot retail realitas virtual imersif (VR) dan augmented reality (AR) mendorong peningkatan tajam dalam permintaan komputasi dan penyimpanan. Tanpa insight terpusat, tim LPS memverifikasi metrik kinerja dalam silo—yang mengarah ke siklus respons yang tertunda, pemanfaatan sumber daya yang kurang optimal, dan inefisiensi perencanaan. Untuk mendukung ambisi pertumbuhan klien mereka, LPS membutuhkan arsitektur berkinerja tinggi, aman, dan dapat diskalakan yang dapat memberikan visibilitas komprehensif, mengotomatisasi operasi rutin, dan menyelaraskan perencanaan kapasitas dengan kebutuhan bisnis yang terus berkembang.
Untuk memenuhi tuntutan yang terus berkembang dari klien perusahaan mereka yang beroperasi di sektor dinamis dan padat data, LPS bermitra dengan IBM® untuk memodernisasi fondasi TI mereka. Tujuannya adalah untuk menciptakan infrastruktur yang aman, cerdas, dan dapat diskalakan yang dapat mendukung peningkatan volume data, beban kerja berbasis AI, dan peningkatan harapan klien. Bersama-sama, mereka memberikan transformasi yang berlabuh pada empat pilar strategis:
Dengan observabilitas terpadu dan otomatisasi cerdas, LPS berhasil meningkatkan efisiensi serta ketangkasan operasional TI mereka secara signifikan. Tim sekarang dapat menyelesaikan masalah kinerja lebih cepat, mengurangi waktu rata-rata hingga resolusi (MTTR), dan meminimalkan waktu henti yang tidak direncanakan—yang mengarah pada peningkatan kinerja tingkat layanan untuk klien perusahaan mereka.
Dengan menggabungkan pemantauan waktu nyata IBM® dengan observabilitas terpadu dan otomatisasi cerdas, LPS berhasil meningkatkan efisiensi serta ketangkasan operasional TI mereka secara signifikan. Instana dengan daya pemrosesan dan efisiensi energi IBM® LinuxONE, LPS juga telah mengurangi kompleksitas infrastruktur dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya di seluruh lingkungan hybrid. Proses ini membantu klien menghindari penyediaan berlebihan dan mengendalikan biaya tanpa mengorbankan kecepatan, keamanan, atau skalabilitas.
Hasilnya, LPS diperlengkapi dengan lebih baik untuk mendukung inovasi digital di seluruh industri—mulai dari menyediakan platform mobile banking yang aman hingga menerapkan teknologi retail yang imersif dan solusi kota pintar. Dengan fleksibilitas untuk menskalakan dan kecerdasan untuk beradaptasi, LPS membantu klien mereka membangun perusahaan yang Resilient dan siap menghadapi masa depan.
Lenovo PCCW Solutions (LPS) (tautan berada di luar ibm.com) adalah penyedia solusi TI dan teknologi terkemuka di kawasan Asia Pasifik. LPS bermitra dengan pemerintah dan perusahaan untuk mencapai keunggulan transformasi digital, mendorong pertumbuhan bisnis melalui solusi terdepan di pasar dan praktik terbaik industri mereka. Sebagai anggota Lenovo Group yang bangga, LPS telah membuka sinergi baru dengan jangkauan global dan kemampuan teknologi Lenovo, dengan fokus pada AI, praktik data, cloud, dan keamanan siber. Dengan tim mereka yang terdiri atas lebih dari 4.000 pakar domain dan jaringan mitra ekosistem yang kuat, LPS berkomitmen untuk menyediakan solusi canggih yang didukung AI dan praktik terbaik data untuk membantu organisasi unggul dalam perjalanan digital mereka.
Maksimalkan kinerja aplikasi cloud native dengan observabilitas otomatis yang berbasis AI.
