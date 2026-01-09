Ajuntament de L'Hospitalet bekerja sama dengan Logicalis Spanyol dan IBM® untuk meningkatkan infrastruktur penyimpanan mereka
Ajuntament de L'Hospitalet adalah dewan kota dari kotamadya L'Hospitalet de Llobregat di Catalonia, Spanyol. Kotamadya ini menawarkan hampir 300.000 fasilitas penduduk yang mencakup pendidikan dan perawatan kesehatan, serta kesempatan untuk terlibat dalam layanan sosial dan acara budaya. Berbagai layanan ini didukung secara teknologi oleh infrastruktur digital internal untuk karyawan dewan dan portal eksternal yang menawarkan akses layanan yang aman dan 24 jam sehari, 7 hari seminggu kepada warga.
Ketika solusi penyimpanan yang ada yang digunakan oleh Ajuntament de L'Hospitalet mendekati akhir siklus hidupnya, dewan mengalami masalah kinerja dan merasa semakin sulit untuk mempertahankan konsistensi dalam ketersediaan data. Untuk mencegah gangguan pada layanan yang sangat penting serta mendukung inovasi di masa depan, dewan berupaya memodernisasi infrastruktur penyimpanan inti mereka, dengan memastikan proses transisi berlangsung dengan gangguan dan waktu henti yang seminimal mungkin bagi para warga.
Untuk Ajuntament de L'Hospitalet, array IBM® FlashSystem 5200 merupakan pilihan yang wajar mengingat dewan tersebut telah berhasil menggunakan teknologi IBM® selama bertahun-tahun. Didukung oleh modul IBM® FlashCore, array membantu tim TI mendorong kinerja yang lebih baik sekaligus hemat biaya.
“IBM® FlashSystem 5200 menawarkan kepada kami latensi rendah dan keandalan, serta Integrasi yang mudah dengan infrastruktur kami yang ada,” tegas Marti Duedra, Teknologi, Ajuntament de L'Hospitalet.
Bekerja dengan Logicalis Spanyol, Mitra Bisnis Platinum IBM®, tim TI mengintegrasikan solusi di seluruh lingkungan mainframe dan sistem terbuka. Mereka juga meningkatkan lingkungan jaringan dengan menerapkan switch IBM® Storage Networking SAN64 B-7.
“Keahlian teknis Logicalis Spanyol tidak ada duanya,” kata Duedra. “Implementasi teknologi IBM® HyperSwap membantu kami dengan mudah mengubah lingkungan VMware kami menjadi konfigurasi klaster stretch.”
Solusi penyimpanan IBM® telah membantu Ajuntament de L'Hospitalet meminimalkan waktu henti sambil meningkatkan kinerja lebih dari 150 mesin virtual (VM), yang menjalankan server aplikasi, basis data, dan pengontrol domain. Solusi ini meningkatkan pengalaman pengguna dengan memberikan respons tingkat mikrodetik—bahkan di bawah beban berat. Kompresi data yang dimediasi perangkat keras dan kekompakan array 1 unit rak (1U) juga telah membantu dewan mengurangi jejak pusat data dan memotong biaya operasional.
Arsitektur aktif-aktif baru memungkinkan failover otomatis, memberikan tujuan titik pemulihan (RPO) dan tujuan waktu pemulihan (RTO) nol detik.
Dengan enkripsi bersertifikat FIPS 140-2 bawaan, cadangan yang tidak dapat diubah, dan deteksi anomali tingkat lanjut, IBM® FlashSystem 5200 membantu meningkatkan keamanan data. Ajuntament de L'Hospitalet sekarang siap untuk memberikan layanan tanpa gangguan kepada ribuan penduduk dan meningkatkan penawaran digital mereka.
Sebagai integrator teknologi terkemuka dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, Logicalis Spain mendorong transformasi digital bagi organisasi melalui solusi teknologi yang disesuaikan, fleksibel, dan dapat diskalakan. Sebagai Mitra Bisnis Platinum IBM®, Logicalis Spain menawarkan layanan di bidang-bidang utama yang mencakup analisis data, keamanan siber dan kepatuhan, cloud, dan kecerdasan buatan.
