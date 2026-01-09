Ajuntament de L'Hospitalet adalah dewan kota dari kotamadya L'Hospitalet de Llobregat di Catalonia, Spanyol. Kotamadya ini menawarkan hampir 300.000 fasilitas penduduk yang mencakup pendidikan dan perawatan kesehatan, serta kesempatan untuk terlibat dalam layanan sosial dan acara budaya. Berbagai layanan ini didukung secara teknologi oleh infrastruktur digital internal untuk karyawan dewan dan portal eksternal yang menawarkan akses layanan yang aman dan 24 jam sehari, 7 hari seminggu kepada warga.

Ketika solusi penyimpanan yang ada yang digunakan oleh Ajuntament de L'Hospitalet mendekati akhir siklus hidupnya, dewan mengalami masalah kinerja dan merasa semakin sulit untuk mempertahankan konsistensi dalam ketersediaan data. Untuk mencegah gangguan pada layanan yang sangat penting serta mendukung inovasi di masa depan, dewan berupaya memodernisasi infrastruktur penyimpanan inti mereka, dengan memastikan proses transisi berlangsung dengan gangguan dan waktu henti yang seminimal mungkin bagi para warga.