CCG berkolaborasi dengan IBM untuk membangun LEXXARI™, platform interpretasi polis cerdas yang membaca, merangkum, dan menafsirkan dokumen polis yang padat.

LEXXARI dikembangkan bersama hanya dalam 14 minggu. Dengan menggabungkan bidang keahlian unik mereka, IBM dan CCG mampu merancang alur kerja yang mencerminkan bagaimana operator, agen, dan pemegang polis berinteraksi dengan data kebijakan.

IBM watsonx® dilatih menggunakan polis asuransi dunia nyata dan agen AI dari IBM watsonx Orchestrate di integrasikan ke dalam platform untuk memberi pengguna panduan langkah demi langkah yang dapat ditindaklanjuti.

Hasilnya adalah platform yang mulus dan berbasis AI yang mengubah peninjauan manual selama berjam-jam menjadi insight cepat.