LEXXARI dari CCG Software Solutions menggunakan teknologi IBM untuk menyederhanakan interpretasi polis
Asuransi itu rumit. Ketika bencana terjadi, pengambilan keputusan yang cepat dan akurat sangat penting—dan kompleksitas muncul dengan konsekuensi. Memahami bahasa polis yang rumit dapat menjadi tantangan besar bagi pemegang polis maupun para profesional asuransi. Ketidakpastian membahayakan semua orang. Penyelenggara asuransi tidak dapat membuat keputusan klaim yang yakin dan konsisten, agen menghabiskan waktu berjam-jam membaca ulang polis panjang hanya untuk menjawab pertanyaan dasar, dan pelanggan makin frustrasi dengan penyedia mereka.
Claims Connection Group (CCG), penyedia Program Perbaikan Terkelola dan IBM Business Partner, berusaha mengembalikan kejelasan dalam proses klaim.
CCG berkolaborasi dengan IBM untuk membangun LEXXARI™, platform interpretasi polis cerdas yang membaca, merangkum, dan menafsirkan dokumen polis yang padat.
LEXXARI dikembangkan bersama hanya dalam 14 minggu. Dengan menggabungkan bidang keahlian unik mereka, IBM dan CCG mampu merancang alur kerja yang mencerminkan bagaimana operator, agen, dan pemegang polis berinteraksi dengan data kebijakan.
IBM watsonx® dilatih menggunakan polis asuransi dunia nyata dan agen AI dari IBM watsonx Orchestrate di integrasikan ke dalam platform untuk memberi pengguna panduan langkah demi langkah yang dapat ditindaklanjuti.
Hasilnya adalah platform yang mulus dan berbasis AI yang mengubah peninjauan manual selama berjam-jam menjadi insight cepat.
LEXXARI mempercepat peninjauan polis hingga 70%, mengurangi waktu peninjauan manual dari beberapa jam menjadi hanya beberapa menit. Pemegang polis dan profesional asuransi sekarang menerima informasi yang konsisten dan akurat, meningkatkan komunikasi dan kepercayaan selama proses klaim. Pemahaman cakupan yang lebih jelas telah menghasilkan pengurangan 40% dalam klaim tanpa pembayaran dan 60% lebih sedikit panggilan pasca-badai.
Di masa mendatang, CCG berencana untuk memperluas LEXXARI ke industri lain, termasuk otomotif, hukum, pemerintah, dan pendidikan—memberikan kejelasan di mana pun dokumentasi yang padat memengaruhi pengambilan keputusan penting.
CCG adalah penyedia Program Perbaikan Terkelola yang khusus untuk merampingkan dan mengoptimalkan proses klaim bagi pemegang polis, vendor, agen, broker, dan operator asuransi. CCG Software Solutions, sebuah divisi dari CCG, memodernisasi ekosistem asuransi properti dengan produk unggulannya, LEXXARI.
© Hak Cipta IBM® Corporation Februari, 2026.
IBM, logo IBM, dan IBM watsonx Orchestrate adalah merek dagang IBM Corp., yang terdaftar di banyak yurisdiksi di seluruh dunia.
Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan bervariasi berdasarkan konfigurasi dan kondisi klien dan, oleh karena itu, hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat diberikan.