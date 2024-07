“Leolo IT sangat senang dapat bermitra dengan IBM untuk mengembangkan beban kerja Informix pelanggan kami yang sudah ada dan mengeksplorasi bagaimana watsonx.data dapat mengkonsolidasikan data mereka ke dalam satu lapisan untuk analitik dan AI. Serupa dengan sinergi yang digerakkan bersama oleh Leolo IT dan IBM di mana IBM Informix dan watsonx.ai digunakan untuk berbagai kasus penggunaan seperti meningkatkan manajemen dokumen, Leolo IT menantikan konektor IBM Informix untuk menghadirkan peningkatan menggunakan IBM Informix dan watsonx.data dalam membuka wawasan yang kuat untuk basis pelanggan kami melalui aplikasi AI canggih.”

Henri Cujass

CTO

Leolo IT & Media Consulting GmbH