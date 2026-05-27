IBM Guardium membantu sebuah bank India yang berkembang pesat untuk memantau lebih dari 75 basis data dan memperkuat kepatuhan terhadap peraturan.
Sebagai salah satu lembaga keuangan mikro pertama di India yang menjadi bank universal, bank ini didirikan dengan misi untuk menghadirkan layanan perbankan yang inklusif dan bertanggung jawab bagi jutaan nasabah yang selama ini kurang terlayani. Seiring dengan pesatnya perkembangan layanan perbankan digitalnya, volume data nasabah dan catatan transaksi di seluruh basis data pun meningkat secara signifikan.
Dengan pengawasan peraturan yang ketat dari Reserve Bank of India (RBI), melindungi informasi sensitif nasabah dan memastikan kontrol data siap diaudit menjadi hal yang sangat penting. Namun, pemantauan keamanan terfragmentasi di berbagai basis data dan sistem, sehingga menyulitkan tim keamanan bank untuk secara konsisten melacak aktivitas pengguna, memantau akses istimewa, dan merespons potensi insiden dengan cepat.
Tanpa visibilitas terpusat terhadap aktivitas basis data, organisasi berisiko mengalami kesenjangan kepatuhan, respons insiden yang lebih lambat, dan peningkatan paparan terhadap ancaman orang dalam atau akses data yang tidak sah.
Untuk memperkuat postur keamanan basis datanya, bank bekerja dengan IBM untuk menerapkan IBM Guardium Data Protection di lingkungan basis datanya yang terus berkembang.
Agen Guardium telah diimplementasikan pada lebih dari 75 basis data produksi yang mencakup lingkungan lokal dan cloud. Platform ini menyediakan pemantauan aktivitas basis data secara terpusat dan real-time, menangkap setiap kueri SQL, tindakan pengguna, dan peristiwa akses di seluruh ekosistem data bank.
Dengan Guardium, tim keamanan bank dapat memantau pengguna yang memiliki hak istimewa, menerapkan peringatan berbasis kebijakan, dan dengan cepat menyelidiki aktivitas yang mencurigakan. Platform ini juga mendukung pelaporan kepatuhan otomatis yang selaras dengan persyaratan RBI, termasuk kontrol pemisahan tugas dan log yang siap untuk diaudit.
Dengan mengonsolidasikan pemantauan ke dalam satu konsol, Guardium menggantikan proses keamanan yang terfragmentasi dengan visibilitas berkelanjutan dan triase insiden yang efisien. Hal ini memungkinkan tim keamanan untuk merespons situasi kritis dengan lebih cepat sekaligus mengurangi analisis log manual.
Dengan adanya IBM Guardium, bank tersebut telah secara signifikan memperkuat keamanan data dan kepatuhannya. Agen Guardium kini telah digunakan di lebih dari 75 basis data produksi yang mencakup lingkungan lokal dan cloud, sehingga memberikan perlindungan di seluruh perusahaan dan pemantauan yang konsisten.
Bank dapat menghasilkan log aktivitas yang siap untuk regulator sesuai permintaan, sehingga meningkatkan kesiapan audit dan menyelaraskan dengan persyaratan kepatuhan RBI. Pemantauan dan peringatan real-time memungkinkan deteksi dan pengendalian aktivitas yang mencurigakan lebih cepat, sehingga mengurangi risiko potensi pelanggaran data.
Dengan memusatkan pemantauan basis data ke dalam satu platform, bank telah mengurangi waktu yang dihabiskan untuk agregasi log manual dan analisis forensik. Efisiensi operasional ini memungkinkan tim keamanan untuk fokus pada inisiatif yang bernilai lebih tinggi sambil mempertahankan visibilitas dan kontrol yang berkelanjutan.
