Firma paten di industri kekayaan intelektual menghadapi tekanan yang semakin besar untuk memberikan perlindungan IP yang kuat dengan anggaran yang lebih ramping, seiring menurunnya pendanaan R&D akibat inflasi dan ketidakpastian ekonomi. LDS Łazewski Depo & Partners, sebuah firma paten terkemuka yang berbasis di Warsawa dengan lebih dari 40 profesional IP, termasuk pengacara, konsultan paten, dan spesialis merek dagang, menghadapi tantangan serupa.



Pencarian paten yang dilakukan secara manual menghabiskan banyak waktu, menimbulkan risiko terlewatnya publikasi penting, serta berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum. Penyusunan aplikasi juga memerlukan banyak tenaga dan rentan terhadap kesalahan manusia, sehingga meningkatkan kemungkinan adanya kekeliruan yang terlewat dan dapat berujung pada penolakan pengajuan.

Untuk mengatasi tantangan ini, LDS mencari cara untuk merampingkan proses kerja untuk melayani klien mereka dengan lebih baik.