LDS Łazewski Depo & Partners bekerja sama dengan nFlo untuk mendukung pengacara paten dengan teknologi IBM® watsonx.
Firma paten di industri kekayaan intelektual menghadapi tekanan yang semakin besar untuk memberikan perlindungan IP yang kuat dengan anggaran yang lebih ramping, seiring menurunnya pendanaan R&D akibat inflasi dan ketidakpastian ekonomi. LDS Łazewski Depo & Partners, sebuah firma paten terkemuka yang berbasis di Warsawa dengan lebih dari 40 profesional IP, termasuk pengacara, konsultan paten, dan spesialis merek dagang, menghadapi tantangan serupa.
Pencarian paten yang dilakukan secara manual menghabiskan banyak waktu, menimbulkan risiko terlewatnya publikasi penting, serta berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum. Penyusunan aplikasi juga memerlukan banyak tenaga dan rentan terhadap kesalahan manusia, sehingga meningkatkan kemungkinan adanya kekeliruan yang terlewat dan dapat berujung pada penolakan pengajuan.
Untuk mengatasi tantangan ini, LDS mencari cara untuk merampingkan proses kerja untuk melayani klien mereka dengan lebih baik.
Bekerja dengan IBM® dan NFLO—Mitra Perak IBM®—LDS menggunakan AI untuk mempercepat dan menyederhanakan proses perlindungan IP. Menggunakan IBM® watsonx.ai studio, nFlo mengembangkan PatentPro AI untuk membantu perusahaan paten mengurangi tugas manual padat karya selama proyek IP. Mengadopsi solusi ini memungkinkan LDS untuk mempercepat tahapan kunci alur kerja IP mereka, seperti pencarian paten.
Sekarang, para pengacara paten tidak lagi perlu menghabiskan berjam-jam melakukan pencarian manual di berbagai database. Mereka cukup menjelaskan invensi menggunakan bahasa alami, dan PatentPro AI, melalui integrasi API, akan menampilkan daftar paten relevan lengkap dengan tingkat kepercayaannya.
Karena PatentPro AI diciptakan untuk industri yang secara rutin menangani informasi sensitif secara komersial, LDS juga mampu memastikan solusi mereka menggabungkan keamanan informasi klien yang kuat dan kemampuan tata kelola data.
PatentPro AI langsung menunjukkan hasil yang nyata bagi LDS — mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk pencarian dan sekaligus meningkatkan keyakinan tim terhadap kualitas dan akurasi hasilnya. Terbebas dari tugas-tugas manual, para attorney kini dapat berfokus pada pekerjaan bernilai lebih tinggi seperti konsultasi strategis dan penilaian teknis. Melanjutkan keberhasilan pada area patent search, LDS akan menguji PatentPro AI untuk proses penyusunan memungkinkan tim memasukkan versi argumen yang lebih singkat, yang kemudian secara otomatis diperluas oleh sistem menjadi draf aplikasi paten penuh siap review. Seiring bertambahnya adopsi PatentPro AI, LDS berharap untuk menangani lebih banyak proyek setiap tahun sambil mempertahankan dan melampaui tingkat kualitas layanan luar biasa yang diprioritaskan perusahaan.
Didirikan pada tahun 1995, LDS Łazewski Depo & Partners menyediakan keahlian IP berkualitas tinggi kepada klien di seluruh Polandia. Berbasis di Warsawa, tim mereka yang terdiri dari lebih dari 40 profesional dan staf pendukung termasuk pengacara, pengacara paten, dan spesialis merek dagang.
Berbasis di Warsawa, Polandia, nFlo adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam infrastruktur TI yang komprehensif, keamanan siber, dan solusi AI. Menyediakan layanan konsultasi, implementasi, pemeliharaan, dan audit berkualitas tinggi, nFlo bekerja untuk menjamin keandalan, efisiensi, dan keamanan sistem TI klien mereka.
