Bank Ayudhya Public Company Ltd (Krungsri)

Krungsri memanfaatkan cloud untuk mentransformasi infrastruktur teknologinya guna mendukung visi transformasi digitalnya.

Tantangan bisnis Krungsri ingin mentransformasi infrastrukturnya untuk mencapai tujuannya menjadi salah satu lembaga keuangan paling inovatif di negara ini.

Transformasi Untuk mentransformasi infrastruktur teknologi Krungsri, IBM mempercepat perjalanannya menuju cloud dengan membantu Krungsri membangun infrastruktur cloud yang aman dan tangguh, bermigrasi ke dan mengelola lingkungan cloud hybrid yang akan menghasilkan:

Hasil Pengembangan aplikasi yang dipercepat Postur keamanan yang diperluas ke aplikasi yang berjalan di cloud Mengoptimalkan biaya, aset, dan pemanfaatan secara terpusat

Kisah tantangan bisnis Mitra TI untuk mendorong transformasi teknologi Sebagai salah satu bank universal terbesar di Thailand dalam hal aset, pinjaman, dan deposito, tujuan Krungsri adalah menjadi salah satu lembaga keuangan paling inovatif di negara ini, setelah mengumumkan rencana strategisnya untuk menjadi pemimpin perbankan digital. Krungsri sedang berupaya menciptakan infrastruktur teknologi yang mendukung cloud, aman, dan tangguh untuk mendukung mobile banking, kecerdasan buatan, perbankan digital, serta rencana digitalisasi dan otomasi untuk merampingkan layanan dan operasi pelanggan.



Nasabah kami mengharapkan layanan perbankan yang dipersonalisasi tanpa harus pergi ke bank. Voranuch Dejakaisaya Chief Information and Operations Officer Bank of Ayudhya Public Company Ltd

Kisah transformasi Transformasi teknologi berbasis cloud untuk mendorong inovasi Sebagai mitra TI jangka panjang Krungsri, IBM telah memberikan banyak solusi dan layanan kepada Krungsri untuk mendukung peta jalan masa depan bank untuk pertumbuhan dan fokus pada perbankan digital. IBM dan Krungsri pertama kali mulai bekerja sama pada tahun 2012 untuk fokus pada infrastruktur sebagai layanan. Pada tahun 2017, menyelesaikan percontohan blockchain yang sukses yang bertujuan untuk merampingkan manajemen kontrak bank.

Krungsri mempertukarkan sejumlah besar perjanjian kontrak perbankan setiap hari antara anak perusahaannya, dan percontohan blockchain IBM meningkatkan efisiensi 'transaksi pihak terkait' ini dengan mengotomatiskan manajemen kontrak dan mempromosikan peningkatan tingkat kepercayaan antara semua pihak. Proses ini membuatnya lebih aman, transparan, lebih cepat, dan efisien.

Kolaborasi yang diperpanjang antara IBM dan Krungsri pada tahun 2018 mencakup layanan terkelola di seluruh mainframe IBM z14 dan penyimpanan termasuk Flash, server, jaringan, dan ATM. Kemitraan ini dirancang untuk menyediakan platform teknologi Krungsri dengan stabilitas dan kemampuan untuk membangun infrastruktur yang siap pakai untuk mendukung visi transformasi digitalnya.

Krungsri melibatkan IBM untuk bertransformasi ke infrastruktur teknologi yang mendukung cloud. Krungsri telah memilih untuk mengadopsi cloud publik AWS dan mencari mitra untuk membantu migrasi dan sistem manajemen cloud hybrid yang terbuka dan tidak terikat pada satu platform cloud saja. IBM akan membantu Krungsri memigrasikan aplikasi ke AWS, mengimplementasikan dan mendukung DevOps Tool Chain untuk mempercepat pengembangan aplikasi dan menyediakan layanan terkelola untuk AWS secara khusus di sekitar manajemen cloud hybrid, termasuk manajemen operasi, manajemen biaya dan aset, serta postur keamanan yang lebih baik di cloud.



Seiring dengan kemajuan inovasi digital yang menjadi salah satu keunggulan strategis kami, kolaborasi teknologi dengan mitra kami telah menghasilkan pengayaan platform bisnis melalui integrasi teknologi inovatif seperti AI, cloud, dan blockchain ke dalam platform operasi dan layanan kami. Hal ini tidak hanya membantu memposisikan Krungsri sebagai bank digital terdepan, namun juga memungkinkan kami untuk memberikan nilai lebih bagi para nasabah. Seiichiro Akita President and Chief Executive Officer Krungsri

Kisah hasil Membangun infrastruktur yang aman dan siap pakai untuk meningkatkan perbankan digital Melalui kemitraan jangka panjang dengan IBM, Krungsri telah mencapai banyak pencapaian dan kini telah memulai kemitraan yang diperluas di dataran tinggi komputasi berikutnya - cloud. Setelah diimplementasikan, Krungsri diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut: Orkestrasi dan penyediaan otomatis dengan integrasi perusahaan

Kemampuan untuk mengelola biaya, aset, dan pemanfaatan secara terpusat

Kemampuan untuk memperluas model keamanan aplikasi saat ini (keamanan perimeter) ke aplikasi yang berjalan di cloud

Kemampuan untuk mempercepat pengembangan aplikasi menggunakan Born on the Cloud Tool Chains

Kami sedang membangun infrastruktur yang aman dan siap pakai untuk meningkatkan layanan perbankan digital. Pochara Vanaratseath Project Executive IBM