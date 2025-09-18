Sebagai inisiatif standardisasi ERP lintas divisi pertama, proyek ini berhasil diimplementasikan dengan lancar melalui sistem produksi baru KOBELCO-SAP, sekaligus menyelesaikan isu-isu struktural utama dalam bisnis yang selama ini menjadi tantangan bagi Kobe Steel.

Secara khusus, tingkat penggunaan fitur standar SAP meningkat secara signifikan dari sebelumnya 6% menjadi 82%. Dalam akuntansi kantor pusat, jumlah add-on, yang telah meningkat menjadi sekitar 400, dikurangi menjadi 100. Berkat standardisasi menyeluruh ini, biaya untuk pengembangan dan pemeliharaan baru berkurang secara drastis, dan fleksibilitas meningkat untuk peningkatan dan perluasan versi di masa mendatang.

Seiring digitalisasi formulir dan penerapan settlement online, perusahaan berhasil keluar dari ketergantungan pada dokumen kertas, sekaligus memperluas dukungan terhadap penerapan pola kerja yang lebih fleksibel. Kerja sama antar departemen dan tugas konfirmasi menjadi tidak perlu lagi, berkat integrasi sistem kantor pusat yang sebelumnya terpisah, dan akses data secara real-time tercapai, sehingga mengurangi waktu tunggu. Selanjutnya, penguatan tata kelola dan kontrol bisnis dipromosikan melalui pengenalan alur kerja dan desain ulang manajemen induk.

Salah satu poin penting dari inisiatif ini adalah peran kunci departemen perencanaan TI di Kobe Steel. Terlepas dari struktur berbasis divisi bisnis, departemen ini memimpin pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur aplikasi terpadu di seluruh perusahaan. Departemen mendukung transformasi sambil bekerja sama dengan departemen akuntansi dan setiap divisi bisnis. Hingga saat ini, perusahaan mendukung infrastruktur umum di bidang infrastruktur informasi dan keamanan informasi, tetapi membangun sistem tata kelola baru setelah proyek ini telah membuahkan hasil yang diakui oleh Kobe Steel sebagai salah satu pencapaian terpentingnya.

Pengembangan infrastruktur bisnis inti telah menghadirkan sistem yang siap beradaptasi secara lancar dengan kebijakan DX generasi mendatang, mencakup pemanfaatan AI serta analisis data lanjutan, sehingga memperkuat kesiapan perusahaan menghadapi transformasi digital. Sebagai mitra promosi DX Kobe Steel, IBM® akan Lanjutkan mendukung Transformasi dengan menerapkan metode manajemen program IBM® ke area aplikasi selain SAP selain terus dukungan untuk operasi dan pemeliharaan.