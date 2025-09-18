Menerapkan S/4HANA untuk peningkatan standardisasi dan tata kelola yang lebih kuat
Dalam menjalankan beragam kegiatan usahanya meliputi baja, aluminium, penempaan, pengelasan, mesin, rekayasa, alat berat konstruksi, hingga tenaga listrik, Kobe Steel telah menggunakan proses bisnis dan sistem inti yang dioptimalkan secara khusus untuk masing-masing departemen.
Meskipun SAP ERP diperkenalkan di departemen akuntansi kantor pusat, sistem tersebut menjadi rumit karena sekitar 400 pengembangan tambahan di area akuntansi kantor pusat saja. Akibatnya, muncul masalah dengan pemutakhiran versi dan pemeliharaan, yang menghambat modernisasi. Selain itu, pemrosesan akuntansi didistribusikan ke berbagai sistem, dan formulir berbasis kertas dikeluarkan, membuat operasi menjadi operasi terspesialisasi dan tidak efisien.
Ketika tenggat waktu pemeliharaan SAP ERP mendekat, sulit untuk merespons dengan cepat perubahan bisnis dan skala menuju masa depan dengan sistem yang ada. Ada kebutuhan mendesak untuk membangun fondasi ERP umum yang baru untuk mempercepat transformasi digital (DX) di seluruh perusahaan.
Kobe Steel mengubah sistem intinya yang sudah tua dan terfragmentasi untuk membangun platform ERP di seluruh perusahaan yang disebut KOBELCO-SAP. IBM® memberikan dukungan di seluruh proses mulai dari konsepsi hingga implementasi dan adopsi, dan juga memainkan peran sentral dalam manajemen proyek. Pengaturan proses bisnis dan fungsi sistem sepenuhnya didesain ulang di sekitar S/4HANA, yang merupakan produk terbaru SAP. Transformasi bisnis dipimpin dengan memanfaatkan fungsi standar berdasarkan prinsip Fit to Standard (F2S).
Awalnya, ada rencana untuk setiap departemen untuk melanjutkan proyek implementasi SAP secara individual, tetapi dari sudut pandang biaya implementasi dan pemeliharaan, diputuskan untuk melanjutkan dengan tujuan operasi simultan dalam konfigurasi satu instans di mana tiga divisi bisnis rekayasa, listrik, dan kantor pusat berbagi satu lingkungan SAP. Sebagai manajer program di seluruh vendor, IBM® mempromosikan penyatuan kebijakan implementasi, metode manajemen dan desain master/sistem operasi, berkontribusi pada pembangunan konsensus antara divisi bisnis dan operasi yang sukses.
Dalam hal infrastruktur, sistem inti dibangun di atas AWS dengan server yang dipasang di dua wilayah untuk mencapai keamanan dan pencegahan bencana. Dengan mengalihdayakan manajemen server ke AWS, beban operasional, dan biaya TI juga berkurang.
Sebagai inisiatif standardisasi ERP lintas divisi pertama, proyek ini berhasil diimplementasikan dengan lancar melalui sistem produksi baru KOBELCO-SAP, sekaligus menyelesaikan isu-isu struktural utama dalam bisnis yang selama ini menjadi tantangan bagi Kobe Steel.
Secara khusus, tingkat penggunaan fitur standar SAP meningkat secara signifikan dari sebelumnya 6% menjadi 82%. Dalam akuntansi kantor pusat, jumlah add-on, yang telah meningkat menjadi sekitar 400, dikurangi menjadi 100. Berkat standardisasi menyeluruh ini, biaya untuk pengembangan dan pemeliharaan baru berkurang secara drastis, dan fleksibilitas meningkat untuk peningkatan dan perluasan versi di masa mendatang.
Seiring digitalisasi formulir dan penerapan settlement online, perusahaan berhasil keluar dari ketergantungan pada dokumen kertas, sekaligus memperluas dukungan terhadap penerapan pola kerja yang lebih fleksibel. Kerja sama antar departemen dan tugas konfirmasi menjadi tidak perlu lagi, berkat integrasi sistem kantor pusat yang sebelumnya terpisah, dan akses data secara real-time tercapai, sehingga mengurangi waktu tunggu. Selanjutnya, penguatan tata kelola dan kontrol bisnis dipromosikan melalui pengenalan alur kerja dan desain ulang manajemen induk.
Salah satu poin penting dari inisiatif ini adalah peran kunci departemen perencanaan TI di Kobe Steel. Terlepas dari struktur berbasis divisi bisnis, departemen ini memimpin pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur aplikasi terpadu di seluruh perusahaan. Departemen mendukung transformasi sambil bekerja sama dengan departemen akuntansi dan setiap divisi bisnis. Hingga saat ini, perusahaan mendukung infrastruktur umum di bidang infrastruktur informasi dan keamanan informasi, tetapi membangun sistem tata kelola baru setelah proyek ini telah membuahkan hasil yang diakui oleh Kobe Steel sebagai salah satu pencapaian terpentingnya.
Pengembangan infrastruktur bisnis inti telah menghadirkan sistem yang siap beradaptasi secara lancar dengan kebijakan DX generasi mendatang, mencakup pemanfaatan AI serta analisis data lanjutan, sehingga memperkuat kesiapan perusahaan menghadapi transformasi digital. Sebagai mitra promosi DX Kobe Steel, IBM® akan Lanjutkan mendukung Transformasi dengan menerapkan metode manajemen program IBM® ke area aplikasi selain SAP selain terus dukungan untuk operasi dan pemeliharaan.
Kobe Steel, Ltdadalah perusahaan manufaktur Jepang yang komprehensif yang didirikan pada tahun 1905, dan memiliki tiga pilar: bisnis material seperti baja dan aluminium, bisnis mekanik seperti mesin, teknik, mesin konstruksi, dan banyak lagi, dan bisnis listrik. Perusahaan berperan dalam menghadirkan solusi atas tantangan sosial sekaligus mendorong pertumbuhan industri. Hal ini diwujudkan melalui jaringan basis bisnis yang tersebar di Jepang dan berbagai negara lain, yang menjadi fondasi pengembangan usaha secara global. Selanjutnya, pandangan perusahaan terhadap masa depan adalah: "Kami membayangkan sebuah dunia di mana orang-orang, sekarang dan di masa depan, dapat memenuhi harapan dan impian mereka sambil menikmati kehidupan yang aman, terjamin, dan sejahtera." Ini adalah prinsip inti perusahaan karena perusahaan secara aktif bekerja untuk mewujudkan masyarakat yang berkelanjutan.
