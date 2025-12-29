Integrasi yang dipimpin oleh IBM® Expert Labs memberikan dampak terukur di seluruh ekosistem digital KIB, memungkinkan waktu memasarkan layanan digital 40% lebih cepat dan akses lebih cepat ke fitur baru bagi pelanggan. Selain itu, integrasi mendukung peningkatan sebanyak 4x dalam throughput transaksi, menangani aktivitas pelanggan volume tinggi dengan mudah.

Di seluruh KIB, tim internal diberdayakan untuk mengelola dan mengoperasikan middleware secara independen, memastikan keberlanjutan jangka panjang dan kepemilikan lingkungan integrasi. Platform integrasi juga membantu mencapai pengurangan latensi 60%, memberikan interaksi digital yang lebih cepat dan lebih lancar.

Transformasi ini telah memosisikan KIB untuk mempercepat peluncuran produk digital, merampingkan orientasi mitra, dan mempertahankan kepatuhan terhadap standar peraturan yang terus berkembang. Didukung arsitektur integrasi yang modern dan tangkas, KIB mampu berinovasi lebih cepat, berkembang secara efisien, dan meningkatkan pengalaman pelanggan di berbagai kanal digital.