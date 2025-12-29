KIB bermitra dengan IBM® untuk memodernisasi lingkungan Integrasi, mempercepat pertumbuhan digital dan inovasi.
KIB menghadapi tantangan yang berkembang dengan middleware lama, yang menghambat perjalanan transformasi digital bank. Solusi integrasi yang sudah usang tersebut menciptakan koneksi point-to-point yang kompleks, kurang fleksibel, serta menyebabkan biaya pemeliharaan yang tinggi akibat intervensi manual dan pengodean khusus.
Keterbatasan ini memperlambat waktu ke pasar, membatasi pemrosesan real-time, dan memengaruhi skalabilitas, kinerja, dan pengalaman pelanggan.
untuk layanan digital, memungkinkan akses lebih cepat ke berbagai fitur baru bagi pelanggan
mendukung aktivitas pelanggan volume tinggi dengan mudah
memberikan interaksi digital yang lebih cepat dan lancar
KIB, bekerja sama erat dengan IBM® Expert Labs, memprakarsai transformasi strategis yang berfokus pada pembangunan arsitektur Integrasi menyeluruh modern dengan solusi IBM® webMethods Hybrid Integration. Upaya bersama ini meletakkan dasar bagi lingkungan middleware cloud-native, skalabel, dan kaya keamanan yang selaras dengan strategi pertumbuhan digital KIB.
IBM® Expert Labs membantu merancang dan mengimplementasikan platform integrasi kelas enterprise, memberikan 300 API yang dapat digunakan kembali dan menciptakan kerangka kerja yang memungkinkan kolaborasi tanpa batas dengan fintech, perusahaan keuangan non-perbankan (NBFC) dan penyedia layanan pihak ketiga. Solusi ini menggantikan sistem lama dengan penerapan kontainer, pemantauan terpusat, dan manajemen sumber daya yang dioptimalisasi—secara dramatis mengurangi upaya manual dan kompleksitas integrasi.
Integrasi yang dipimpin oleh IBM® Expert Labs memberikan dampak terukur di seluruh ekosistem digital KIB, memungkinkan waktu memasarkan layanan digital 40% lebih cepat dan akses lebih cepat ke fitur baru bagi pelanggan. Selain itu, integrasi mendukung peningkatan sebanyak 4x dalam throughput transaksi, menangani aktivitas pelanggan volume tinggi dengan mudah.
Di seluruh KIB, tim internal diberdayakan untuk mengelola dan mengoperasikan middleware secara independen, memastikan keberlanjutan jangka panjang dan kepemilikan lingkungan integrasi. Platform integrasi juga membantu mencapai pengurangan latensi 60%, memberikan interaksi digital yang lebih cepat dan lebih lancar.
Transformasi ini telah memosisikan KIB untuk mempercepat peluncuran produk digital, merampingkan orientasi mitra, dan mempertahankan kepatuhan terhadap standar peraturan yang terus berkembang. Didukung arsitektur integrasi yang modern dan tangkas, KIB mampu berinovasi lebih cepat, berkembang secara efisien, dan meningkatkan pengalaman pelanggan di berbagai kanal digital.
Kuwait International Bank (KIB) adalah lembaga keuangan terkemuka yang menawarkan solusi perbankan inovatif di seluruh sektor retail, korporasi, dan investasi. Berkomitmen pada transformasi digital dan layanan yang berpusat pada pelanggan, KIB memainkan peran kunci dalam memajukan ekosistem keuangan Kuwait melalui teknologi dan manajemen kepatuhan.
Otomatisasi yang didukung AI meningkatkan ketangkasan di seluruh API, aplikasi, acara, file, dan B2B/EDI
© Hak Cipta IBM Corporation 2025
IBM dan logo IBM, dan WebMethods adalah merek dagang IBM Corp., terdaftar di banyak yurisdiksi di seluruh dunia.
Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan bervariasi berdasarkan konfigurasi dan kondisi klien dan, oleh karena itu, hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat diberikan.