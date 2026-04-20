Membangun kepercayaan dan skalabilitas: KAFD mengubah manajemen identitas

King Abdullah Financial District (KAFD) membentuk masa depan Riyadh sebagai distrik pintar, yang dirancang untuk memberikan pengalaman digital yang mulus bagi penduduk, peretail, dan bisnis. Aplikasi mobile dan portal komunitas adalah pusat dari visi ini, memungkinkan layanan dari manajemen properti hingga event notifications.

Seiring bertambahnya jumlah layanan digital, akses yang aman dan terpadu menjadi sangat penting—tidak hanya untuk kenyamanan tetapi juga untuk kepatuhan dan kepercayaan. Namun, solusi Masuk Tunggal (SSO) yang dibuat khusus KAFD tidak dapat mengimbangi standar keamanan modern atau ekosistem aplikasi yang berkembang.

Setiap integrasi baru memerlukan pengembangan khusus, yang memperlambat proses orientasi dan meningkatkan biaya. Pengguna menghadapi beberapa pengalihan dan pengalaman login yang tidak konsisten, sementara tidak adanya penegakan kebijakan terpusat meningkatkan risiko kepatuhan. Untuk memperkuat keamanan dan mendukung pertumbuhan di masa depan, KAFD membutuhkan solusi identitas modern yang selaras dengan standar industri.