Membangun kepercayaan dan skalabilitas: KAFD mengubah manajemen identitas

Bagaimana KAFD menggantikan sistem masuk lama dengan lapisan identitas berbasis standar yang aman, meningkatkan pengalaman pengguna dan memungkinkan pertumbuhan di masa depan.
King Abdullah Financial District (KAFD) membentuk masa depan Riyadh sebagai distrik pintar, yang dirancang untuk memberikan pengalaman digital yang mulus bagi penduduk, peretail, dan bisnis. Aplikasi mobile dan portal komunitas adalah pusat dari visi ini, memungkinkan layanan dari manajemen properti hingga event notifications.
Seiring bertambahnya jumlah layanan digital, akses yang aman dan terpadu menjadi sangat penting—tidak hanya untuk kenyamanan tetapi juga untuk kepatuhan dan kepercayaan. Namun, solusi Masuk Tunggal (SSO) yang dibuat khusus KAFD tidak dapat mengimbangi standar keamanan modern atau ekosistem aplikasi yang berkembang.
Setiap integrasi baru memerlukan pengembangan khusus, yang memperlambat proses orientasi dan meningkatkan biaya. Pengguna menghadapi beberapa pengalihan dan pengalaman login yang tidak konsisten, sementara tidak adanya penegakan kebijakan terpusat meningkatkan risiko kepatuhan. Untuk memperkuat keamanan dan mendukung pertumbuhan di masa depan, KAFD membutuhkan solusi identitas modern yang selaras dengan standar industri.
Untuk memberikan pengalaman tanpa batas di seluruh ekosistem digitalnya yang berkembang, KAFD bermitra dengan Orange Business Services dan IBM® untuk memodernisasi manajemen identitas. Tim mengimplementasikan IBM® webMethods Hybrid Integration, menghubungkan sistem CRM dengan Microsoft Entra ID (sebelumnya Azure AD B2C) untuk membuat lapisan identitas berbasis standar yang terpusat. Mendukung OAuth 2.0 dan OpenID Connect, solusi ini memungkinkan otentikasi berbasis token yang aman dan izin granular tanpa pengodean khusus.
Dengan mengorkestrasi alur kerja identitas melalui WebMethods, KAFD mempercepat orientasi untuk aplikasi baru dan memperkenalkan akses yang didelegasikan untuk manajemen properti. Arsitektur hybrid memastikan kepatuhan saat ini sambil memberikan fleksibilitas untuk peningkatan masa depan seperti otentikasi multi-faktor, login tanpa kata sandi, dan masuk sosial—meletakkan dasar untuk distrik pintar yang aman dan dapat diskalakan.
SSO yang memodernisasi memberikan peningkatan terukur di seluruh keamanan dan pengalaman. Tingkat keberhasilan login naik dari 90% menjadi 95%, kesalahan otentikasi turun 30%, dan platform telah mempertahankan nol insiden keamanan sejak penerapan. Mengorientasikan aplikasi baru sekarang efisien dan konsisten, menghilangkan pengembangan kustom dan mengurangi kompleksitas.
Dengan tiga aplikasi B2C yang sudah terintegrasi—dan lebih direncanakan—solusi menyediakan fondasi identitas yang aman dan dapat diskalakan yang mendukung visi KAFD tentang distrik pintar yang sepenuhnya terhubung. Penghuni, pengunjung, dan bisnis mendapat manfaat dari pengalaman login terpadu yang menggabungkan kenyamanan dengan kepatuhan. Dengan lapisan identitas terpadu yang dikelola melalui webMethods Hybrid Integrasi, KAFD sekarang memiliki fondasi modern yang diperlukan untuk mendukung kecerdasan akses yang dibantu AI dan inovasi otentikasi masa depan.
King Abdullah Financial District (KAFD ) adalah pusat bisnis dan gaya hidup utama di Riyadh, Arab Saudi. Dirancang sebagai distrik pintar, ini menggabungkan teknologi mutakhir, infrastruktur berkelanjutan, dan layanan kelas dunia untuk mendukung lembaga keuangan, perusahaan, dan penduduk dalam ekosistem perkotaan yang sepenuhnya terhubung.
