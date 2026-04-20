Komunikasi yang Konsisten dan Andal Melalui Hub Pemberitahuan Terpadu

Platform pesan terpusat memastikan peringatan tepat waktu, branding yang konsisten, dan peningkatan keterlibatan di seluruh ekosistem distrik pintar KAFD.
King Abdullah Financial District (KAFD) sudah diakui sebagai distrik pintar terkemuka, menawarkan layanan canggih kepada penduduk, pengunjung, dan bisnis. Namun, seiring pertumbuhan ekosistem, mengelola notifikasi di berbagai platform menjadi semakin kompleks.
Peringatan untuk keamanan, penawaran komersial, dan pembaruan layanan ditangani oleh sistem terpisah, masing-masing dengan logikanya sendiri. Hal ini menyebabkan pesan duplikat, pencitraan merek yang tidak konsisten, dan tidak ada pelacakan terpusat. Penundaan peringatan penting, seperti peringatan kebakaran atau pengingat pembayaran, meningkatkan risiko operasional. Untuk mempertahankan reputasinya dalam inovasi dan meningkatkan pengalaman pengguna, KAFD membutuhkan solusi terpadu untuk mengorkestrasikan komunikasi di semua saluran.
Dalam kemitraan dengan Orange Business Services, KAFD mengimplementasikan IBM® webMethods Hybrid Integration untuk membuat Notification Hub terpusat. Platform ini mengonsolidasikan pesan dari beragam sistem ke dalam satu titik kontrol, menerapkan template terpadu untuk konsistensi merek. Platform ini terintegrasi dengan SMS, email, pemberitahuan push, dan WhatsApp, memastikan pengiriman yang andal dan pelacakan real-time.
Dengan memanfaatkan orkestrasi berbasis API dan pemrosesan berbasis peristiwa, hub menghilangkan upaya duplikat dan mengurangi waktu integrasi untuk saluran baru dari dua minggu menjadi hanya dua atau tiga hari. Tim pemasaran dan layanan sekarang dapat meluncurkan kampanye tanpa keterlibatan pengembang, meningkatkan kelincahan dan daya tanggap.
Pusat Pemberitahuan terpusat mengubah komunikasi di seluruh distrik pintar KAFD. Tingkat keberhasilan pengiriman meningkat dari 85% menjadi 95%, memastikan peringatan dan pembaruan penting menjangkau pengguna dengan andal. Setiap pesan sekarang mengikuti template dan nada KAFD terpadu, mencapai konsistensi merek 100% di seluruh saluran. Pengembangan teknis dilaksanakan sekali, mengurangi waktu integrasi untuk pemberitahuan baru dari dua minggu menjadi hanya dua atau tiga hari.
Tim pemasaran dan layanan pelanggan dapat meluncurkan kampanye tanpa keterlibatan pengembang, meningkatkan ketangkasan. Pelacakan terpusat memberikan visibilitas penuh ke dalam semua komunikasi yang diterima pelanggan, sementara pesan yang konsisten dan tepat waktu membangun kepercayaan dan memperkuat keterlibatan dengan ekosistem digital KAFD. Tulang punggung integrasi ini tidak hanya meningkatkan operasi saat ini, tetapi juga menjadi lapisan intelijen untuk masa depan—menyediakan saluran data yang bersih, real‑time, dan diatur yang akan mendukung personalisasi berbasis‑AI, keterlibatan prediktif, rekomendasi layanan otomatis, dan strategi perpesanan di seluruh‑distrik yang lebih cerdas.
King Abdullah Financial District (KAFD ) adalah pusat bisnis dan gaya hidup utama di Riyadh, Arab Saudi. Dirancang sebagai distrik pintar, ini menggabungkan teknologi mutakhir, infrastruktur berkelanjutan, dan layanan kelas dunia untuk mendukung lembaga keuangan, perusahaan, dan penduduk dalam ekosistem perkotaan yang sepenuhnya terhubung.
