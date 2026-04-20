Mengubah koneksi perbankan yang terfragmentasi menjadi platform yang efisien dan dapat diskalakan untuk tata kelola keuangan dan efisiensi operasional
King Abdullah Financial District (KAFD), kota pintar andalan di Riyadh, dirancang untuk menjadi pusat inovasi keuangan dan bisnis global. Untuk mencapai visi ini, KAFD membutuhkan tulang punggung digital yang mampu menangani operasi keuangan yang kompleks dengan kecepatan dan akurasi. Namun, integrasi perbankannya terfragmentasi — setiap bank menggunakan protokol dan format yang berbeda untuk laporan MT940/MT942. Hal ini menyebabkan rekonsiliasi manual, keterlambatan pelaporan, dan kesalahan yang sering terjadi.
Tanpa visibilitas real-time, tata kelola keuangan terganggu, dan pengambilan keputusan melambat. KAFD membutuhkan platform Integrasi yang aman dan dapat diskalakan untuk menyatukan koneksi ini dan memungkinkan insight yang akurat dan tepat waktu — menciptakan fondasi untuk analitik, Forecasting, dan Otomatisasi yang didukung AI di masa depan di seluruh distrik.
waktu rekonsiliasi
dalam beban kerja manual
dalam kesalahan
Dalam kemitraan dengan Orange Business Services, KAFD memilih IBM® webMethods Hybrid Integration sebagai enabler strategis untuk menyatukan sistem, memodernisasi operasi, dan meningkatkan pengalaman pelanggan.
Platform ini menggantikan koneksi point-to-point dengan lapisan integrasi terpusat, mengonsolidasikan semua interaksi perbankan menjadi satu gateway yang aman. Ini menstandarisasi format pesan, alur kerja rekonsiliasi otomatis, dan menghilangkan proses manual yang sebelumnya menyebabkan penundaan dan kesalahan. Dengan konektivitas berbasis API, orkestrasi proses, dan pemantauan real-time, solusi ini memberikan pendekatan terpadu untuk mengelola data keuangan. Arsitektur hibridanya memastikan kepatuhan dengan sistem ERP on-prem sambil memanfaatkan skalabilitas cloud untuk pertumbuhan di masa depan, memungkinkan KAFD untuk bergabung dengan bank baru dengan cepat tanpa pengembangan khusus.
Dampaknya sangat transformatif. KAFD mengurangi beban kerja manual hingga 50%, mengurangi kesalahan hingga 50%, dan mempersingkat waktu rekonsiliasi dari 2–3 jam menjadi hanya 30 menit. Visibilitas real-time ke posisi kas memperkuat tata kelola keuangan dan meningkatkan kepatuhan, memberikan pengambil keputusan kepercayaan diri untuk bertindak cepat.
Skalabilitas platform memungkinkan KAFD untuk berkembang dari satu bank ke beberapa lembaga keuangan, semuanya melalui konfigurasi daripada pengembangan khusus. Kemampuan integrasi ini mendukung visi KAFD yang lebih luas untuk menjadi pusat keuangan global, di mana teknologi memungkinkan transparansi, kelincahan operasional, dan pertumbuhan berkelanjutan.
King Abdullah Financial District (KAFD ) adalah pusat bisnis dan gaya hidup utama di Riyadh, Arab Saudi. Dirancang sebagai distrik pintar, ini menggabungkan teknologi mutakhir, infrastruktur berkelanjutan, dan layanan kelas dunia untuk mendukung lembaga keuangan, perusahaan, dan penduduk dalam ekosistem perkotaan yang sepenuhnya terhubung.
© Hak Cipta IBM Corporation. April 2026.
IBM, logo IBM, dan webMethods Hybrid Integrasi adalah merek dagang dari IBM Corp, yang terdaftar di banyak yurisdiksi di seluruh dunia.
Contoh disajikan hanya sebagai ilustrasi. Hasil aktual akan bervariasi berdasarkan konfigurasi dan kondisi klien dan, oleh karena itu, hasil yang diharapkan secara umum tidak dapat diberikan.