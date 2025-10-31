Solusi yang disempurnakan dengan AI memangkas perencanaan dari hari ke jam
Sebagai maskapai charter terkemuka di Denmark sekaligus penyedia layanan ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, and Insurance), Jettime telah beroperasi hampir dua puluh tahun dengan komitmen menghadirkan perjalanan yang nyaman dan tepat waktu bagi para pelanggannya.
Dalam industri dengan margin keuntungan yang tipis, efisiensi operasional sangatlah penting, terutama untuk maskapai penerbangan kecil seperti Jettime. Ketidaktepatan dalam perencanaan kru jangka panjang dapat meningkatkan biaya operasional dan menurunkan kualitas pelayanan. Bagi operator pihak ketiga, perubahan volume penerbangan yang tidak menentu menyulitkan proses peramalan dan penyesuaian jumlah tenaga kerja secara akurat.
Seperti yang diingat oleh Carsten Stenhøj Schiøtz, Pengendali Bisnis Senior di Jettime, “Kami terkenal dengan kru kabin dan pilot kami yang ramah dan berpikiran melayani, tetapi kami berjuang untuk membawa mereka ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat dengan cara yang paling efisien.” Tidak seperti maskapai berbasis hub, awak Jettime mungkin mulai di Finlandia, terbang ke Yunani dan berakhir di Swedia. Mengelola kompleksitas ini—sambil mematuhi undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan lalu lintas udara—membutuhkan koordinasi yang tepat.
Selama bertahun-tahun, tim perencanaan kru mengandalkan spreadsheet Excel yang sangat besar—yang hanya dapat menangani sejumlah aturan dan sering kali memberikan hasil yang tidak dapat diandalkan. Ketika jadwal penerbangan menjadi semakin kompleks, menjadi jelas bahwa pendekatan manual ini tidak dapat lagi mengimbangi tuntutan operasional Jettime.
Jettime bermitra dengan mitra bisnis emas IBM® CogniTech setelah menyaksikan solusi IBM® Planning Analytics beraksi.
Theis Hartvig Poulsen, Manajer Klien di CogniTech, menambahkan, “Banyak orang Think of IBM® Planning Analytics hanya sebagai alat penganggaran, tetapi dengan sedikit kreativitas, alat ini dapat memecahkan tantangan perencanaan yang paling sulit sekalipun.”
Usai uji coba konsep yang sukses, Jettime dan CogniTech mengimplementasikan solusi tersebut selama enam bulan, menghubungkannya dengan sistem kru dan data, sekaligus menyempurnakan konfigurasi untuk meningkatkan efektivitas kru.
Stenhøj Schiøtz merefleksikan transformasi tersebut, “Tidak banyak orang yang percaya bahwa kami akan berhasil. Kami tidak bisa melakukannya tanpa pikiran terbuka dan kesediaan untuk belajar yang kami lihat dari CogniTech.”
Solusi perencanaan kru memberikan Jettime gambaran umum yang komprehensif mengenai armada dan penerbangan mereka, menghitung kebutuhan kru berdasarkan ketersediaan, lokasi, dan jenis produksi.
Dengan selesainya go-live untuk IBM® Planning Analytics, Jettime telah mencapai akurasi, transparansi, dan efisiensi yang lebih besar dalam proses forecasting kru mereka. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan penghematan enam digit yang tinggi.
Stenhøj Schiøtz berkata, “Kami baru saja mengadakan rapat perencanaan kru pertama untuk tahun mendatang, dan IBM® Planning Analytics bekerja dengan sempurna. Kami sudah jauh lebih percaya pada hasil data dibandingkan model lama, dan karena solusi ini memiliki aturan serta logika bawaan, akurasinya akan terus meningkat semakin sering digunakan.”
Jettime telah mengurangi waktu yang diperlukan untuk Forecasting pasangan kru dari enam hari menjadi hanya tiga jam. Hal ini telah meningkatkan efisiensi, dan membantu maskapai merencanakan hingga lima tahun ke depan, mendukung anggaran keuangan dan SDM.
Setelah sukses dengan model perencanaan kru, Jettime menjelajahi contoh penggunaan lain termasuk perencanaan armada, simulasi harga, pemeliharaan, dan proyeksi keuangan.
Stenhøj Schiøtz menyimpulkan dengan menyatakan, “Kami telah memiliki minat dari maskapai lain tentang cara menggunakan IBM® Planning Analytics untuk menciptakan solusi perencanaan yang komprehensif. Sejauh pengetahuan kami, belum ada yang pernah menciptakan solusi maskapai penerbangan seperti ini sebelumnya. Saya bangga membawa inovasi ini ke Jettime, didukung oleh IBM® dan CogniTech.”
Jettime A/S adalah maskapai penerbangan Denmark independen milik swasta yang didirikan pada Juni 2020. Maskapai ini mengangkut wisatawan ke dan dari tujuan mereka atas nama operator tur terkemuka di wilayah Nordik, termasuk TUI, Bravo Tours, Apollo, Ving, dan Club La Santa, antara lain. Perusahaan juga mengoperasikan penerbangan atas nama maskapai lain seperti Air Greenland, SAS, dan Finnair. Dengan sekitar 540 karyawan di seluruh pangkalan di Kopenhagen, Billund, Helsinki dan Stockholm, Jettime mengoperasikan 14 pesawat penumpang Boeing 737 NG. Departemen teknis perusahaan sendiri di Bandara Kopenhagen memelihara pesawat ini.
Didirikan pada tahun 2019, CogniTech adalah IBM® Business Partner terkemuka di Denmark, IBM® Planning Analytics dan Business Analytics Enterprise. Dengan tim yang terdiri atas lebih dari 25 karyawan, CogniTech bertujuan untuk membangun kemitraan jangka panjang dan membantu klien mereka membuat keputusan berbasis data.
