Sebagai maskapai charter terkemuka di Denmark sekaligus penyedia layanan ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, and Insurance), Jettime telah beroperasi hampir dua puluh tahun dengan komitmen menghadirkan perjalanan yang nyaman dan tepat waktu bagi para pelanggannya.

Dalam industri dengan margin keuntungan yang tipis, efisiensi operasional sangatlah penting, terutama untuk maskapai penerbangan kecil seperti Jettime. Ketidaktepatan dalam perencanaan kru jangka panjang dapat meningkatkan biaya operasional dan menurunkan kualitas pelayanan. Bagi operator pihak ketiga, perubahan volume penerbangan yang tidak menentu menyulitkan proses peramalan dan penyesuaian jumlah tenaga kerja secara akurat.

Seperti yang diingat oleh Carsten Stenhøj Schiøtz, Pengendali Bisnis Senior di Jettime, “Kami terkenal dengan kru kabin dan pilot kami yang ramah dan berpikiran melayani, tetapi kami berjuang untuk membawa mereka ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat dengan cara yang paling efisien.” Tidak seperti maskapai berbasis hub, awak Jettime mungkin mulai di Finlandia, terbang ke Yunani dan berakhir di Swedia. Mengelola kompleksitas ini—sambil mematuhi undang-undang ketenagakerjaan dan peraturan lalu lintas udara—membutuhkan koordinasi yang tepat.

Selama bertahun-tahun, tim perencanaan kru mengandalkan spreadsheet Excel yang sangat besar—yang hanya dapat menangani sejumlah aturan dan sering kali memberikan hasil yang tidak dapat diandalkan. Ketika jadwal penerbangan menjadi semakin kompleks, menjadi jelas bahwa pendekatan manual ini tidak dapat lagi mengimbangi tuntutan operasional Jettime.